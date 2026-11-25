Śródmieście Akcja służb na Krakowskim Przedmieściu. Mężczyzna trafił do szpitala Oprac. Katarzyna Kędra |

Do zdarzenia doszło przed Pałacem Prezydenckim Źródło zdj. gł.: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl

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Do podpalenia doszło w środę wieczorem, na rogu ulic Ossolińskich i Krakowskiego Przedmieścia, w pobliżu resortu kultury i Pałacu Prezydenckiego. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, policja i straż pożarna. Jak relacjonował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który był na miejscu, teren został odgrodzony taśmami policyjnymi.

- Na miejsce zadysponowano trzy zastępy, potwierdzono zgłoszenie. Mężczyzna był już pod opieką ratownictwa medycznego - przekazał starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej. Jak dodał, ogień ugasiły osoby postronne.

Rzecznik SOP: nasi funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy

Jako pierwsi zareagowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. - Widząc płonącą osobę, nasi funkcjonariusze zareagowali zgodnie z procedurami i udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Po ugaszeniu poszkodowanego zadzwonili po służby i przekazali go pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Służby Ochrony Państwa, pułkownik Bogusław Piórkowski.

Nieznane są motywy działania mężczyzny.

- Poszkodowany trafił do szpitala. Jego tożsamość nie jest jeszcze ustalona. Policjanci badają okoliczności zdarzenia - przekazała podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.