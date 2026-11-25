Akcja służb na Krakowskim Przedmieściu. Mężczyzna trafił do szpitala
Do podpalenia doszło w środę wieczorem, na rogu ulic Ossolińskich i Krakowskiego Przedmieścia, w pobliżu resortu kultury i Pałacu Prezydenckiego. Na miejscu pojawili się ratownicy medyczni, policja i straż pożarna. Jak relacjonował reporter tvnwarszawa.pl Artur Węgrzynowicz, który był na miejscu, teren został odgrodzony taśmami policyjnymi.
- Na miejsce zadysponowano trzy zastępy, potwierdzono zgłoszenie. Mężczyzna był już pod opieką ratownictwa medycznego - przekazał starszy kapitan Wojciech Kapczyński ze stołecznej straży pożarnej. Jak dodał, ogień ugasiły osoby postronne.
Rzecznik SOP: nasi funkcjonariusze udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy
Jako pierwsi zareagowali funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa. - Widząc płonącą osobę, nasi funkcjonariusze zareagowali zgodnie z procedurami i udzielili mężczyźnie pierwszej pomocy. Po ugaszeniu poszkodowanego zadzwonili po służby i przekazali go pod opiekę zespołowi ratownictwa medycznego - przekazał rzecznik prasowy Komendanta Służby Ochrony Państwa, pułkownik Bogusław Piórkowski.
Nieznane są motywy działania mężczyzny.
- Poszkodowany trafił do szpitala. Jego tożsamość nie jest jeszcze ustalona. Policjanci badają okoliczności zdarzenia - przekazała podkomisarz Monika Kaczyńska z Komendy Stołecznej Policji.