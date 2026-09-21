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Śródmieście

Jeden dzień, 700 policjantów, ponad 800 adresów i 101 zatrzymanych

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Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych
101 zatrzymanych w czasie akcji stołecznych policjantów
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji
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Stołeczni policjanci w ciągu jednego dnia skontrolowali blisko 800 domów, mieszkań i hosteli. Zatrzymali 101 poszukiwanych osób, wśród nich było ośmiu obcokrajowców. Odnaleźli też osiem zaginionych osób.

Jednodniowa akcja miała miejsce w zeszłym tygodniu. Chodziło o zatrzymanie osób, które były poszukiwane na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez prokuratury i sądy. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i ośmiu obcokrajowców - w tym obywatele Ukrainy, Białorusi oraz Indii.

"Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na kary pozbawienia wolności" - wyjaśnił mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Wszystkie zatrzymane osoby trafiły już do zakładów karnych i aresztów śledczych.

Jednodniowa akcja policji. Zatrzymano 101 osób
Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych
Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych
Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji
Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych
Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych
Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Skontrolowali ponad 800 miejsc, odnaleźli osiem osób zaginionych

W czasie policyjnej akcji odnaleziono też osiem osób zaginionych i ustalono miejsca pobytu 15.

Funkcjonariusze skontrolowali łącznie ponad 600 adresów (domów i mieszkań) oraz blisko 200 miejsc, w których przebywają obcokrajowcy (m.in. hosteli).

W jednodniowe działania zaangażowanych zostało ponad 700 policjantów stołecznego garnizonu.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
PolicjaPrzestępstwaPrzestępczość w Warszawie
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