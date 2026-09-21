Jeden dzień, 700 policjantów, ponad 800 adresów i 101 zatrzymanych
Jednodniowa akcja miała miejsce w zeszłym tygodniu. Chodziło o zatrzymanie osób, które były poszukiwane na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez prokuratury i sądy. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i ośmiu obcokrajowców - w tym obywatele Ukrainy, Białorusi oraz Indii.
"Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na kary pozbawienia wolności" - wyjaśnił mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.
Wszystkie zatrzymane osoby trafiły już do zakładów karnych i aresztów śledczych.
Skontrolowali ponad 800 miejsc, odnaleźli osiem osób zaginionych
W czasie policyjnej akcji odnaleziono też osiem osób zaginionych i ustalono miejsca pobytu 15.
Funkcjonariusze skontrolowali łącznie ponad 600 adresów (domów i mieszkań) oraz blisko 200 miejsc, w których przebywają obcokrajowcy (m.in. hosteli).
W jednodniowe działania zaangażowanych zostało ponad 700 policjantów stołecznego garnizonu.