Śródmieście Jeden dzień, 700 policjantów, ponad 800 adresów i 101 zatrzymanych Oprac. Alicja Glinianowicz |

101 zatrzymanych w czasie akcji stołecznych policjantów Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: Komenda Stołeczna Policji

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Jednodniowa akcja miała miejsce w zeszłym tygodniu. Chodziło o zatrzymanie osób, które były poszukiwane na podstawie listów gończych i nakazów doprowadzenia wydanych przez prokuratury i sądy. Jak podaje Komenda Stołeczna Policji, wśród zatrzymanych byli zarówno obywatele Polski, jak i ośmiu obcokrajowców - w tym obywatele Ukrainy, Białorusi oraz Indii.

"Zatrzymani to osoby podejrzane lub oskarżone o popełnienie przestępstw, a także skazane na kary pozbawienia wolności" - wyjaśnił mł. asp. Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji.

Wszystkie zatrzymane osoby trafiły już do zakładów karnych i aresztów śledczych.

Jednodniowa akcja policji. Zatrzymano 101 osób Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji Ponad 600 adresów, 700 policjantów i 101 zatrzymanych Źródło zdjęcia: Komenda Stołeczna Policji

Skontrolowali ponad 800 miejsc, odnaleźli osiem osób zaginionych

W czasie policyjnej akcji odnaleziono też osiem osób zaginionych i ustalono miejsca pobytu 15.

Funkcjonariusze skontrolowali łącznie ponad 600 adresów (domów i mieszkań) oraz blisko 200 miejsc, w których przebywają obcokrajowcy (m.in. hosteli).

W jednodniowe działania zaangażowanych zostało ponad 700 policjantów stołecznego garnizonu.

🚨 101 osób poszukiwanych i ściganych listami gończymi zatrzymali policjanci Komendy Stołecznej Policji i podległych jednostek w czasie akcji przeprowadzonej na terenie Warszawy i okołowarszawskich powiatów. W ciągu jednego dnia skontrolowano blisko 800 domów, mieszkań i hosteli.… pic.twitter.com/5ROjo2mwFV — Policja Warszawa (@Policja_KSP) September 21, 2026 Rozwiń