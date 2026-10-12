Śródmieście Międzynarodowa szajka oszukiwała na szybkie przelewy Oprac. Alicja Glinianowicz |

CBŚP zatrzymało 12 osób za oszustwa za pomocą szybkich płatności mobilnych Źródło wideo: CBŚP Źródło zdj. gł.: CBŚP

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Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 r. na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych polskich miast.

"Członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonywali oszustw za pomocą szybkich przelewów online z wykorzystaniem kodów jednorazowych, podszywając się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Wstępne ustalenia strat to około 250 tys. zł" - przekazał w komunikacie kom. Wrześniowski.

12 osób zatrzymanych

Poinformował, że funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w tym czterech mężczyzn i 8 kobiet, w wieku od 21 do 57 lat. Wśród podejrzanych są dwaj obywatele Rosji, obywatel Ukrainy oraz 9 Polaków. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.

"U sprawców zabezpieczono pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie, biżuterię oraz samochody o łącznej wartości przekraczającej 850 tys. zł" - podał kom. Wrześniowski.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Pozostałe osoby zostały objęte dozorem policji.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.