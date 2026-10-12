Międzynarodowa szajka oszukiwała na szybkie przelewy
Sprawcy działali nieprzerwanie od 2024 r. na terenie Warszawy, Łodzi, Białegostoku oraz innych polskich miast.
"Członkowie międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej dokonywali oszustw za pomocą szybkich przelewów online z wykorzystaniem kodów jednorazowych, podszywając się pod pracowników m.in. banków i portali sprzedażowych. Wstępne ustalenia strat to około 250 tys. zł" - przekazał w komunikacie kom. Wrześniowski.
12 osób zatrzymanych
Poinformował, że funkcjonariusze zatrzymali 12 osób, w tym czterech mężczyzn i 8 kobiet, w wieku od 21 do 57 lat. Wśród podejrzanych są dwaj obywatele Rosji, obywatel Ukrainy oraz 9 Polaków. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności nawet do 12 lat.
"U sprawców zabezpieczono pieniądze w polskiej i zagranicznej walucie, biżuterię oraz samochody o łącznej wartości przekraczającej 850 tys. zł" - podał kom. Wrześniowski.
Sąd przychylił się do wniosku prokuratora i siedem osób zostało tymczasowo aresztowanych na trzy miesiące. Pozostałe osoby zostały objęte dozorem policji.
Sprawa ma charakter rozwojowy. Planowane są kolejne zatrzymania.