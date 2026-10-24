Śródmieście Akademik albo 1700 złotych za pokój klitkę. Studenckie realia w Warszawie Alicja Glinianowicz |

Akademiki drożeją, ale studenci wciąż je wybierają. Co ciekawe, nie w Warszawie są najdroższe pokoje Źródło wideo: Stefania Kulik/Fakty po Południu TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Październik kojarzy się z rozpoczęciem studiów, w drugiej połowie miesiąca zajęcia na uczelniach już trwają. Jest plan zajęć, termin zaliczeń, ale nie wszyscy studenci, którzy do Warszawy przyjechali z różnych części Polski, mają za sobą znalezienie odpowiedniego miejsca do mieszkania. Wielu z nich wciąż przegląda ogłoszenia.

Postanawiam sprawdzić, jakimi ofertami w tym roku akademickim powitała ich stolica. W wyszukiwarce wpisuję kolejne hasła: "pokój Warszawa", "wynajem pokoju", "pokój dla studenta". Otwieram ogłoszenie. Sprawdzam cenę, lokalizację i zdjęcia. Zamykam. Otwieram kolejne. W jednym pokoju nie ma biurka, inny jest tak mały, że niemal całą przestrzeń zajmuje łóżko. W wielu przypadkach cena podana w tytule nie uwzględnia wszystkich kosztów. W kolejnej ofercie właściciel wymaga kaucji w wysokości dwóch czynszów.

Nawet 2300 złotych za pokój

Dzielnica Wola, rejon ulicy Okopowej, blisko centrum Warszawy. Wokół świetna siatka połączeń. Blisko sklepy, kawiarnie i apteki. Użytkowniczka jednej z grup facebookowych, proponuje spory, umeblowany pokój w mieszkaniu czteropokojowym. Standard? Po remoncie. Dostępność? Od zaraz. Haczyk? Cena. Koszt miesięczny to… 2300 złotych przy jednej osobie i 2600 złotych dla dwóch osób.

Choć ogłoszenie próbuje jeszcze kusić informacją, że pokój zamykany jest na klucz, cena zwali z nóg niejednego studenta.

Mikropokoje, zawrotne ceny, kilku współlokatorów

Oddalam się więc od centrum w swoich poszukiwaniach. "Mam do zaoferowania pokój w mieszkaniu na Pradze Południe, centrum Gocławia" - czytam w kolejnym ogłoszeniu.

Z opisu, oprócz tego, że pod blokiem jest autobus miejski, który dowozi do centrum w 15 minut, dowiaduję się, że pokój jest jednoosobowy i posiada balkon.

Nie ma za to informacji dotyczących metrażu. Na załączonych do ogłoszenia zdjęciach widać, że mieszczą się tam tylko wąskie, jednoosobowe łóżko, szafa i niewielkie biurko. Krzesło przy stoliku niemal dotyka łóżka. O wolnej przestrzeni można pomarzyć.

Mieszkanie jest sześciopokojowe. Sytuację ratują dwie łazienki. Ile zapłacimy miesięcznie za taki "luksus"? 1200 złotych plus dodatkowo 490 złotych za media, czyli łącznie 1690 złotych. Do tego kaucja - 2000 złotych. Czy to na studencką kieszeń?

Zauważam podobne ogłoszenie z Mokotowa. Okolice Sadyby Best Mall. Właścicielka nieruchomości wspomina m.in. o "świetnej lokalizacji", "dobrym dojeździe do metra Wilanowska" oraz o "wygodnym łóżku z materacem". Mieszkanie ładne, po remoncie. Są dwie łazienki. Jednak prywatność w mieszkaniu ograniczona - jest pięć pokoi. Miesięczny koszt to 1400 złotych plus 490 złotych za rachunki, razem 1890 złotych. Do tego należy doliczyć 2200 złotych kaucji na start.

W Warszawie widać wysyp ofert wynajmu pokoi o powierzchni poniżej 10 metrów kwadratowych. Te kilkumetrowe klitki bywają opisywane jako "mikropokoje w mieszkaniach studenckich". To pozwala właścicielowi na zakwaterowanie wielu osób na bardzo małej przestrzeni.

"Tanio już było"

A co, jeśli poszukujemy większej prywatności?

Włochy. Jak mówi oferta - "jedna z najlepiej skomunikowanych lokalizacji w Warszawie", a do tego "wyśmienite miejsce dla studentów". "Do wynajęcia komfortowy, w pełni umeblowany pokój" - czytam.

Są łóżko, szafy, biurko i, co istotne, tylko jedna współlokatorka. Cena? 1950 złotych. Do tego opłaty - prąd i gaz. Kaucja? 1500 złotych.

Pod postami z ogłoszeniami na grupach wynajmu pojawiają się komentarze o treści: "Tanio już było". Czy aby na pewno? W dalszych poszukiwaniach natrafiam na pojedyncze oferty - Targówek, Ursynów, Włochy - gdzie cena pokoju nie przekracza 1200 złotych. Jednak na ogół są skromne pomieszczenia ze stolikiem, łóżkiem i szafą pamiętającymi PRL.

Ile kosztuje miejsce w warszawskich akademikach?

W dalszym ciągu najtańszym rozwiązaniem pozostaje akademik. W porównaniu z rynkiem prywatnym domy studenckie pozwalają zwykle ograniczyć wydatki, jednak ich dostępność jest ograniczona. Koszt wynajmu pokoju w akademiku jest powiązany ze standardem, lokalizacją oraz liczbą współlokatorów.

Zapytaliśmy pięć dużych, publicznych uczelni o dostępność miejsc w domach studenckich. Łącznie Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Szkoła Główna Handlowa oraz Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Warszawski Uniwersytet Medyczny przygotowały dla studentów 9605 miejsc. Czy wszyscy chętni otrzymali pokój?

Uniwersytet Warszawski

Uniwersytet Warszawski dysponuje obecnie 2629 miejscami w siedmiu domach studenckich. Jak zostaję poinformowana, trwają remonty, które skutkują czasowym wyłączeniem części miejsc. UW zastrzega jednak, że uczelnia w celu zapewnienia studentom dodatkowych możliwości zakwaterowania, współpracuje z miastem oraz Politechniką Warszawską.

- W tegorocznym naborze złożono 3179 wniosków o przyznanie miejsca w domu studenckim. Osoby, które nie otrzymały miejsca w turach wnioskowania, mogą oczekiwać na zwalniające się miejsca. Są one na bieżąco udostępniane osobom zapisanym na listę oczekujących - zapewnia rzeczniczka UW Anna Modzelewska.

- W turach wnioskowania przyznano wszystkie miejsca dostępne w danym momencie - dodaje.

Rzeczniczka nie kryje, że zainteresowanie miejscami w domach studenckich UW rośnie. Co z kosztami? Ceny wahają się od 520 do 1100 złotych - w zależności od standardu i rodzaju zakwaterowania. - Studenci nie wpłacają odrębnej kaucji w momencie ubiegania się o miejsce. Po jego przyznaniu wnoszą natomiast opłatę rezerwacyjną - przyznaje Modzelewska, dodając, że po zakwaterowaniu opłata ta zostaje przekształcona w kaucję.

Politechnika Warszawska

Politechnika Warszawska w tym roku akademickim przeznaczyła 3687 miejsc, obejmujących zarówno studentów PW, jak i osoby korzystające z miejsc w domach studenckich w ramach porozumień międzyuczelnianych. W tegorocznym naborze wpłynęło 4387 wniosków.

- Nie możemy precyzyjnie określić liczby pozytywnie rozpatrzonych wniosków, ponieważ w trakcie kwaterowania studenci rezygnowali z przyznanych miejsc, które następnie oferowano kolejnym osobom. Ostatecznie wykorzystaliśmy wszystkie dostępne miejsca, dlatego należy przyjąć, że przydziały otrzymało 3687 osób, choć nie wszystkie ostatecznie się zakwaterowały - mówi Krzysztof Szymański, rzecznik Politechniki Warszawskiej.

I dodaje, że tegoroczna akcja kwaterunkowa nie różniła się od poprzednich lat. - Widzimy duże zainteresowanie miejscami w domach studenckich, wszystkie miejsca są zajęte, co pokazuje, że ta forma wsparcia osób studiujących jest bardzo potrzebna - komentuje przedstawiciel PW.

Miesięczne opłaty dla studentów i doktorantów politechniki wynoszą od 410 do 1310 złotych. Uczelnia nie pobiera kaucji.

Szkoła Główna Handlowa

Natomiast na studentów Szkoły Głównej Handlowej czekały w tym roku 454 miejsca (dla studentów SGH, doktorantów, studentów z wymiany międzynarodowej). Uczelnia od samych studentów dostała 896 wniosków.

- Co roku obserwujemy podobne zainteresowanie miejscami w akademiku. Liczba osób chętnych jest dwa i pół, trzy razy większa niż liczba oferowanych miejsc - opisuje Anna Domalewska z SGH.

Uczelnia prowadzi dwa akademiki, ceny w obiektach nieco się różnią. W Domu Studenckim "Sabinka" za pokój jednoosobowy należy zapłacić 980 złotych, podczas gdy pokój dwuosobowy kosztuje 795 złotych. Drożej jest w Domu Studenckim "Grosik". Tam studenci odpowiedni: 1190 i 975 złotych.

Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego

W roku akademickim 2026/2027 Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego przygotowała dla studentów 2391 miejsc w domach studenckich. Łącznie wpłynęło około 2700 wniosków o zakwaterowanie.

- Pomimo że liczba złożonych wniosków przewyższała liczbę dostępnych miejsc, ostatecznie udało się zapewnić zakwaterowanie wszystkim studentom, którzy go potrzebowali. Było to możliwe dzięki bieżącej aktualizacji list, uwzględniającej naturalne rezygnacje z przyznanych miejsc oraz przypadki utraty statusu studenta - podaje Anna Kiryjow-Radzka, rzeczniczka prasowa SGGW.

Aktualne miesięczne opłaty za miejsce w domach studenckich SGGW wynoszą od 550 do 1000 złotych, w zależności od standardu zakwaterowania. Uczelnia nie pobiera kaucji.

- W bieżącym roku akademickim obserwujemy nieco większe zainteresowanie miejscami w domach studenckich niż w latach ubiegłych. Wiążemy je przede wszystkim ze zwiększoną liczbą kandydatów na studia, na którą wpływ ma między innymi sytuacja demograficzna związana z tak zwanym podwójnym rocznikiem - tłumaczy rzeczniczka.

I przypomina, że uczelnia posiada zintegrowany kampus, na którego terenie znajdują się zarówno domy studenckie, jak i budynki dydaktyczne, biblioteka oraz infrastruktura sportowa. - Dzięki temu studenci mogą ograniczyć czas i koszty codziennych dojazdów, co ma szczególne znaczenie w realiach rosnących kosztów utrzymania w Warszawie - dodaje Kiryjow-Radzka.

Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawski Uniwersytet Medyczny przeznaczył dla studentów 444 miejsca w akademikach. Uczelnia otrzymała 391 wniosków od osób studiujących w języku polskim.

Wszyscy studenci, którzy ubiegali się o miejsce i złożyli prawidłowe wnioski, zostali zakwaterowani. - Dodatkowo w tym roku na listach rezerwowych było około 100 osób - informuje Jarosław Kulczycki, rzecznik WUM.

Miesięczna opłata za zakwaterowanie, zależnie od standardu pokoju, wynosi od 672 do 1054 złotych.

Jak zauważa rzecznik, w porównaniu z poprzednim rokiem opłaty wzrosły o około trzech procent.