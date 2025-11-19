Agnieszka Sikora laureatką plebiscytu Warszawianka Roku Źródło: UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Jak wyjaśnia w komunikacie stołeczny ratusz, Sikora od ponad 14 lat działa na rzecz młodych ludzi dotkniętych bezdomnością, dając wsparcie osobom od 18 do 25 roku życia, które często nie doświadczyły opieki dorosłych. Laureatka jest także twórczynią pierwszego w Polsce Domu Dla Młodzieży, zapewniającego schronienie i wsparcie w samodzielnym dorastaniu. "Angażuje się w zmiany legislacyjne umożliwiające pobyt matek z dziećmi w placówkach resocjalizacyjnych dla nieletnich. Dzięki jej pracy problem kryzysu bezdomności młodych ludzi stał się istotnym tematem debaty publicznej" - podkreśla ratusz.

- Bardzo pięknie dziękuję Kapitule i wszystkim, którzy oddali głosy "na Sikorę"! Ale to nie o mnie tu chodzi, a o sprawę, która jest niezwykle ważna, a która nawet mnie samą czasem pokonuje, czyli sprawę bezdomności ludzi młodych, którzy mają 18, 19 czy 20 lat i często z winy nas-dorosłych znaleźli się w tak dramatycznej sytuacji, jaką jest bezdomność - mówiła podczas uroczystej gali Agnieszka Sikora. – Nie planowałam zajmować się tą tematyką, gdy zakładałam Fundację po DRUGIE, ale ci młodzi ludzie do mnie przyszli i teraz wspólnie z moim zespołem im pomagamy – dodała.

Plebiscyt Warszawianka Roku

Warszawianka Roku to plebiscyt, który honoruje kobiety zmieniające Warszawę na lepsze. Laureatki wyróżniają się działalnością społeczną, zawodową lub obywatelską, wnosząc nieoceniony wkład w rozwój i promocję stolicy.

Spośród licznych zgłoszeń do plebiscytu kapituła wyłoniła 9 finalistek – kobiet, których pasja, odwaga i determinacja są dowodem na to, że zmieniając lokalną społeczność, zmieniają cały świat. Jednak o ostatecznym wyborze laureatek decydują – w formie glosowania – warszawiacy. W tym roku mieszkańcy Warszawy oddali ponad 23 tys. głosów.

Do tytułu Warszawianki Roku 2025 nominowane były także: Magdalena Bigaj, Paulina Braun, Aleksandra Laudańska, Katarzyna Nicewicz, Anna Raciborska, Małgorzata Sokołowska, Kira Sukhoboichenko i Karolina Skowron-Baka.

W latach poprzednich laureatkami zostały: Irena Sendlerowa, Anna Ojer, Nicole Sochacki-Wójcicka, Krystyna Janda, Wanda Traczyk-Stawska, Małgorzata Szumowska, Katarzyna Kasia oraz Sylwia Gregorczyk-Abram i Dominika Lasota.

Katarzyna Kasia została Warszawianką Roku 2023 Źródło: TVN24