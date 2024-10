88-latek bez celu jeździł autobusem, w tym czasie szukali go bliscy

Sytuacje, w których osoby starsze cierpiące na zaniki pamięci oddalają się od domu, mogą być stresujące zarówno dla rodziny, jak i samego seniora. Warto zatem zabezpieczać takie osoby prostymi kartami ICE zawierającymi numer kontaktowy do bliskich, co znacząco ułatwia identyfikację i skraca czas powrotu zaginionych do rodziny. Taka informacja, która nie wymaga podawania danych osobowych, może okazać się kluczowa w sytuacji, kiedy osoba straci orientacje i się zagubi.