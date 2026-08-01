Śródmieście Rocznica powstańczego zrywu. Autobusy i tramwaj linii W dojadą do miejsc uroczystości Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Jan Ołdakowski o tym, jak upamiętnić godzinę "W" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pasażerowie muszą pamiętać, że w sobotę o godzinie 17.00, czyli w godzinę "W", motorniczowie tramwajów i kierowcy autobusów zatrzymają pojazdy na minutę. Mogą też włączyć klaksony. Stołeczny ratusz zapowiedział, że także pociągi metra staną o tej porze na najbliższych stacjach.

Utrudnienia podczas marszu

W sobotę ulicami Śródmieścia przejdzie Marsz Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy zbiorą się o godzinie 15 na Rondzie Dmowskiego, a następnie przejdą ulicami: Alejami Jerozolimskimi, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową na Plac Krasińskich. Zakończenie zgromadzenia zgłoszono na godzinę 21..

Zarząd Transportu Miejskiego przekazał, że w przypadku braku możliwości przejazdu tramwaje: 4, 15, 16, 17, 18, 36, 76, 79 i T oraz autobusy linii: 106, 107, 111, 116, 117, 127, 128, 131, 158, 175, 178, 180, 503, 507, 517, 518, 520, 521, 525, Z-9 zostaną skierowane na trasy objazdowe.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: 63 dni walki o wolność stolicy i Polski

Komunikacja miejska w miejscach uroczystości

By łatwiej poruszać się pomiędzy miejscami uroczystości, w sobotę uruchomione zostaną tramwaje specjalnej linii W oraz autobusy linii: 912, 922, 970 i 980.

Autobusy wyruszą sprzed Cmentarza Wojskowego na Powązkach i pojadą dalej ulicami:

912 : Powązkowską, Okopową, Towarową, Prostą, Kasprzaka, Wolską, Fort Wola do Cmentarza Wolskiego,

922 : Krasińskiego, Pl. Wilsona, Słowackiego, Włościańską do stacji metra Marymont,

970 : Powązkowską, Okopową (powrót: Leszno), Al. Solidarności, Mostem Śląsko-Dąbrowskim, Al. Solidarności, Targową, Kijowską do Dworca Wschodniego,

980: Powązkowską, Okopową, Anielewicza, Andersa do stacji metra Ratusz Arsenał (powrót ulicami: Andersa, Nowolipki, Zamenhofa).

"Linie: 922, 970 i 980 będą kursowały w godz. 15-20, z wyjątkiem linii 912, która wyruszy później, bo o godz. 17.30, i zakończy jazdę tak jak wszystkie linie dodatkowe, czyli o 20" - przekazał Zarząd Transportu Miejskiego.

Zabytkowe tramwaje na linii W będą jeździły w godzinach 15.00-20.00 z Cmentarza Wolskiego ulicami: Kasprzaka, Prostą, Al. Jana Pawła II, Chałubińskiego, Nowowiejską, Krzywickiego, Filtrową, Grójecką, Banacha do pętli Banacha.

Zmiany przy Placu Piłsudskiego

Wieczorem na Placu Piłsudskiego odbędzie się koncert "Warszawiacy Śpiewają (nie)Zakazane Piosenki".

W związku z tym w godzinach 17-24 zamknięty zostanie ruch na Placu Piłsudskiego, Placu Małachowskiego oraz na ulicach: Wierzbowej, Focha i Królewskiej - na odcinku od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia. Wtedy na trasy objazdowe ruszą autobusy linii: 106, 111, 116, 128, 175, 178, 180, 503 i N44.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Zakazy parkowania i zamknięte ulice w czasie obchodów

Rowerowa Masa Powstańcza

Z kolei w niedzielę w godzinach około 17-20 ulicami Warszawy przejedzie rowerowa Masa Powstańcza. Na trasie przejazdu będą występować krótkotrwałe wstrzymania ruchu i chwilowe zmiany w kursowaniu komunikacji miejskiej.

Rowerzyści przejadą trasą: Przyokopowa, Prosta, Rondo Daszyńskiego, Towarowa, Pl. Zawiszy, Al. Jerozolimskie, Białobrzeska, Kopińska, Grójecka, Korotyńskiego, Mołdawska, Racławicka, Żwirki i Wigury, Rostafińskich, Boboli, Rakowiecka, Al. Niepodległości, Woronicza, Puławska, Waryńskiego, Al. Armii Ludowej, Wawelska, Krzyckiego, Raszyńska, Pl. Zawiszy, Towarowa, Rondo Daszyńskiego, Prosta, Przyokopowa.