Śródmieście 82 lata temu powstańcy chwycili za broń. 63 dni walki o wolność stolicy i Polski Oprac. Klaudia Kamieniarz |

Jan Ołdakowski o tym, jak upamiętnić godzinę "W" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Muzeum Warszawy

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Godzinę "W" oznajmi wycie syren alarmowych i bicie kościelnych dzwonów. Punktualnie o 17 mieszkańcy Warszawy i turyści uczczą pamięć o Powstaniu Warszawskim. Zatrzymają się przechodnie, staną samochody, autobusy, tramwaje i metro.

"Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii nie tylko Warszawy, ale i całej Polski. Dlatego zachęcam, żeby tego dnia zatrzymać się na chwilę i symbolicznie oddać hołd Bohaterom sierpnia 1944 roku, którzy stanęli do nierównej walki o godność, wolność i przyszłość kolejnych pokoleń" - zaapelował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Zwrócił się on do starostów oraz prezydentów miast na Mazowszu, aby także uruchomili syreny alarmowe. O godzinie 17 nadany zostanie ciągły sygnał dźwiękowy, trwający minutę.

Mieszkańcy spotkają się między innymi na rondzie Dmowskiego, skąd w kierunku placu Krasińskich wyruszy Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez środowiska narodowe. Na placu Zamkowym przechodnie utworzą ogromny znak Polski Walczącej, zapalą też znicze przy pomniku Małego Powstańca i odwiedzą stołeczne nekropolie, gdzie spoczywają polegli.

Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944 Źródło zdjęcia: Muzeum Warszawy

Znak Polski Walczącej na niebie

Z inicjatywy Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Warszawskiego na niebie pojawi się znak Polski Walczącej – narysowany białą smugą dymu przez pilotów. Dodatkowo nad miastem przeleci samolot holujący baner z napisem "Pamiętamy 1944".

Dymny znak będzie malowany o 17 i widoczny w osi Alej Jerozolimskich, mniej więcej od Dworca Centralnego do ronda de Gaulle'a. Piloci wykonają go także ponownie w rejonie Mostu Świętokrzyskiego.

Powstaniec przy barykadzie na Nowym Świecie Źródło zdjęcia: Sylwester Braun ps. Kris, Muzeum Warszawy

Za sterami samolotów polskiej konstrukcji AT-3 zasiądą, kolejny już rok, piloci zespołu pokazowego "Dwójka AW": Hubert Massalski, Radosław Izdebski oraz Michał Rogalski.

Godzina "W" na Wiśle

Również o 17 zostanie złożony wieniec na Wiśle w okolicach mostu Poniatowskiego - symbolicznego miejsca zatopienia statku "Bajka". Flotylla kilkudziesięciu jednostek od 15.30 będzie płynąć w górę Wisły z wysokości Podzamcza - Bulwaru Karskiego oraz plaży Rusałka. Co roku w wydarzeniu uczestniczą statki Wodociągów Warszawskich i miejskie promy.

Budowa barykady na Siennej Źródło zdjęcia: Stefan Bałuk / MPW

O godzinie 20.30 na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)Zakazane Piosenki", podczas którego wykonane zostaną najbardziej znane utwory powstańcze.

Zwieńczeniem uroczystości planowanych na 1 sierpnia jest odpalenie "Ognia Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego w parku Akcji "Burza". Ogień będzie palił się przez 63 dni - czyli tyle, ile trwało powstanie.

W programie obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego znalazło się łącznie kilkadziesiąt uroczystości.

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Największa akcja podziemia

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy przystąpiło 40-50 tysięcy powstańców. Powstanie planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tysięcy osób. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy - około 500 tysięcy osób - wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.