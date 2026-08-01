Logo TVN Warszawa
Warszawa
KUP TVN24+
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

82 lata temu powstańcy chwycili za broń. 63 dni walki o wolność stolicy i Polski

|
Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944
Jan Ołdakowski o tym, jak upamiętnić godzinę "W"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Muzeum Warszawy
1 sierpnia 1944 roku wybuchło Powstanie Warszawskie. W stolicy od rana odbywają się uroczystości i wydarzenia upamiętniające 82. rocznicę największej akcji zbrojnej podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. O godzinie 17 miasto zatrzyma się na minutę, aby oddać hołd uczestnikom oraz ofiarom zrywu.

Godzinę "W" oznajmi wycie syren alarmowych i bicie kościelnych dzwonów. Punktualnie o 17 mieszkańcy Warszawy i turyści uczczą pamięć o Powstaniu Warszawskim. Zatrzymają się przechodnie, staną samochody, autobusy, tramwaje i metro.

"Powstanie Warszawskie zapisało się na kartach historii nie tylko Warszawy, ale i całej Polski. Dlatego zachęcam, żeby tego dnia zatrzymać się na chwilę i symbolicznie oddać hołd Bohaterom sierpnia 1944 roku, którzy stanęli do nierównej walki o godność, wolność i przyszłość kolejnych pokoleń" - zaapelował wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski.

Zwrócił się on do starostów oraz prezydentów miast na Mazowszu, aby także uruchomili syreny alarmowe. O godzinie 17 nadany zostanie ciągły sygnał dźwiękowy, trwający minutę.

Mieszkańcy spotkają się między innymi na rondzie Dmowskiego, skąd w kierunku placu Krasińskich wyruszy Marsz Powstania Warszawskiego, organizowany przez środowiska narodowe. Na placu Zamkowym przechodnie utworzą ogromny znak Polski Walczącej, zapalą też znicze przy pomniku Małego Powstańca i odwiedzą stołeczne nekropolie, gdzie spoczywają polegli.

Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944
Sylwester "Kris" Braun, Powstańcy w wejściu do kościoła św. Krzyża, 23.08.1944
Źródło zdjęcia: Muzeum Warszawy

Znak Polski Walczącej na niebie

Z inicjatywy Aeroklubu Polskiego i Aeroklubu Warszawskiego na niebie pojawi się znak Polski Walczącej – narysowany białą smugą dymu przez pilotów. Dodatkowo nad miastem przeleci samolot holujący baner z napisem "Pamiętamy 1944".

Dymny znak będzie malowany o 17 i widoczny w osi Alej Jerozolimskich, mniej więcej od Dworca Centralnego do ronda de Gaulle'a. Piloci wykonają go także ponownie w rejonie Mostu Świętokrzyskiego.

Powstaniec przy barykadzie na Nowym Świecie
Powstaniec przy barykadzie na Nowym Świecie
Źródło zdjęcia: Sylwester Braun ps. Kris, Muzeum Warszawy

Za sterami samolotów polskiej konstrukcji AT-3 zasiądą, kolejny już rok, piloci zespołu pokazowego "Dwójka AW": Hubert Massalski, Radosław Izdebski oraz Michał Rogalski.

Godzina "W" na Wiśle

Również o 17 zostanie złożony wieniec na Wiśle w okolicach mostu Poniatowskiego - symbolicznego miejsca zatopienia statku "Bajka". Flotylla kilkudziesięciu jednostek od 15.30 będzie płynąć w górę Wisły z wysokości Podzamcza - Bulwaru Karskiego oraz plaży Rusałka. Co roku w wydarzeniu uczestniczą statki Wodociągów Warszawskich i miejskie promy.

Budowa barykady na Siennej
Budowa barykady na Siennej
Źródło zdjęcia: Stefan Bałuk / MPW

O godzinie 20.30 na placu Piłsudskiego odbędzie się koncert "Warszawiacy śpiewają (nie)Zakazane Piosenki", podczas którego wykonane zostaną najbardziej znane utwory powstańcze.

Zwieńczeniem uroczystości planowanych na 1 sierpnia jest odpalenie "Ognia Pamięci" na Kopcu Powstania Warszawskiego w parku Akcji "Burza". Ogień będzie palił się przez 63 dni - czyli tyle, ile trwało powstanie.

W programie obchodów 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego znalazło się łącznie kilkadziesiąt uroczystości.

OGLĄDAJ: "Zdobyć miasto"
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Największa akcja podziemia

Powstanie Warszawskie, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku o godzinie 17, było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. Do walki w stolicy przystąpiło 40-50 tysięcy powstańców. Powstanie planowane na kilka dni, trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, a 25 tysięcy zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły około 180 tysięcy osób. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy - około 500 tysięcy osób - wypędzono z miasta, które po powstaniu Niemcy zaczęli systematycznie burzyć.

Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
51 min
Karol Nawrocki
"Bardzo odważny" ruch prezydenta. "Mimo całego sceptycyzmu, muszę wyrazić się pozytywnie"
TVN24
43 min
Mateusz Morawiecki
Trzech posłów może jeszcze odejść z PiS? Pojawiają się nowe informacje zza kulis
TVN24
14 min
pc
Chcieli wymienić elewację, toną w długach. "Czujemy, jakby uważano nas za złodziei"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Powstanie WarszawskieHistoria Warszawy
Klaudia Kamieniarz
Klaudia Kamieniarz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
61-latek mieszkał w szałasie
Zamieszkał w szałasie, by uniknąć kary
Okolice
Apel pamięci w Warszawie
"Dramat konieczności". Prezydent o tragicznym wyborze powstańców
Śródmieście
Tom Rose o bohaterach Powstania Warszawskiego
Mocne słowa ambasadora USA o Polsce i Powstaniu Warszawskim
Śródmieście
Policjanci zatrzymali 27-latka podejrzanego o oszustwa
Przyszedł z bukietem, podał hasło. Kobieta straciła ponad 400 tysięcy
Mokotów
Andrzej Poczobut podczas uroczystej Sesji Rady Warszawy
Andrzej Poczobut odebrał wyjątkowe odznaczenie
Śródmieście
Pożar warsztatu na Targówku
Spłonęły salon samochodowy, warsztat i auta klientów. Ustalenia prokuratury
Targówek
Ulica Strażacka - objazd zamkniętego odcinka
Remont przejazdu kolejowego w Rembertowie. Objazdy
Rembertów
Sprzeczka i atak nożem
Brutalny finał awantury na drodze. "Wyjął nóż i zaczął dźgać". Kierowca zatrzymany
Białołęka
Robert Bąkiewicz
Mówił o "chwaście" i "niemieckim pachołku". Bąkiewicz oskarżony
Śródmieście
Kierowca przewoził pasażera siedzącego na pniu drewna
Zatrzymali kierowcę za wykroczenie. Tak wyglądał "fotel" pasażera
Okolice
Powstanie Warszawskie
Sejm był jednogłośny. "Z głębokim wzruszeniem i szacunkiem"
Śródmieście
Znęcał się nad rodzicami i kradł
Odpowie za znęcanie się nad rodzicami i kradzieże
Okolice
Wiceburmistrz Ochoty podała się do dymisji
Wiceburmistrzyni Ochoty podała się do dymisji
Ochota
Podejrzana o oszustwo wynajmowała mieszkanie kilku osobom jednocześnie (zdjęcie ilustracyjne)
Kontakt się urywał, gdy wpłacili zaliczkę
Bielany
Muzeum Powstania Warszawskiego
Msza, marsz, spektakl i koncert
Wola
W rejonie torowiska w Ursusie znaleziono nieprzytomnego 16-latka (zdjęcie ilustracyjne)
"Zachowywał abstynencję, ale miał imieniny". Grozi mu 12 lat więzienia
Okolice
Trwa remont Elizeum
Osuszają jedno z najbardziej tajemniczych miejsc w Warszawie
Śródmieście
Mężczyzna, mimo odebranych uprawnień i tego, że jeździ po alkoholu, wciąż wyjeżdża na ulice i powoduje kolejne wypadki
Mieszkańcy bali się tragedii. Sami zatrzymali drogowego recydywistę
"Uwaga!" TVN
Strażnicy miejscy skontrolowali pustostan
"Wprowadzał się" do pustostanu, jego partnerka już tam była
Praga Południe
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Sokolniki
Mężczyzna zginął pod kołami ciągnika
Okolice
Policja zatrzymała agresora i odizolowała go od rodziny (zdj. ilustracyjne)
Dziewięciolatek w nocy na ulicy poprosił o pomoc
Okolice
Potrącenie rowerzysty przy ulicy Sokola (zdjęcie ilustracyjne)
Rowerzysta potrącony na przejściu dla pieszych
Praga Południe
Ratusz ogranicza koszenie traw
Nie będą kosić trawników
Śródmieście
Utrudnienia na trasie S7 w rejonie Michałówka
Na S7 ładunek wysypał się z tira
Okolice
Zbierają podpisy pod wnioskiem referendalnym o odwołanie prezydenta Warszawy
Chcą referendum w sprawie odwołania Rafała Trzaskowskiego. Zbierają podpisy
Śródmieście
Zakazy parkowania (zdj. ilustracyjne)
Zakazy parkowania i zamknięte ulice w czasie obchodów
Śródmieście
Uderzyła w kilka samochodów i porzuciła rozbite auto
Pijana wracała z imprezy. Uszkodziła zaparkowane auta i motocykl. Uciekła
Targówek
Szpital w Nowym Dworze Mazowieckim
Dyrektor szpitala pod Warszawą odwołany. Jest oświadczenie
Zespół autorów
Artur WęgrzynowiczAlicja GlinianowiczKatarzyna Kędra
Obchody 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w Parku Wolności
"Jesteście mądrością współczesnej Polski". Prezydenci spotkali się z powstańcami
Wola
Lekceważył wyroki sądu i wsiadał za kierownicę po alkoholu
Jechał pijany, mimo sądowego zakazu. Sąd nie zgodził się na areszt
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki