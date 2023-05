80 lat temu Niemcy wysadzili Wielką Synagogę w Warszawie

16 maja 1943 roku Niemcy wysadzili Wielką Synagogę na Tłomackiem. Zaprojektowana przez słynnego warszawskiego architekta Leandra Marconiego, istniała zaledwie 65 lat. Dziś w jej miejscu stoi Błękitny Wieżowiec. W rocznicę wysadzeni świątyni, przed pomnikiem Bohaterów Getta odbędzie się performans "Still Standing 2023", w ramach którego warszawiacy i warszawianki staną się "żywym pomnikiem".

"16 maja, w rocznicę zburzenia Wielkiej Synagogi, odwołamy się do legendarnego performansu izraelskiej choreografki Noi Eshkol, przygotowanego przez nią na obchody 10. rocznicy powstania w getcie warszawskim i zaprezentowanego w 1953 roku w kibucu Lohamei Hageta’ot (Bojowników Getta) w Izraelu. W ramach Still Standing 2023 stworzymy wraz z profesjonalnymi tancerzami oraz osobami bez doświadczenia tanecznego rodzaj efemerycznego pomnika w przestrzeni miejskiej. Ciała uczestników staną się żywą rzeźbą powstającą w relacji do miejsca" - zapowiedziało Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN.