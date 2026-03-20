8 na 10 kierowców w mieście jeździ za szybko. Jak temu zapobiec?

Kluczowe fakty:
- Każdego roku na szczyt listy najbardziej niebezpiecznych ulic w stolicy trafiają Aleje Jerozolimskie, Puławska czy Aleja "Solidarności". Każda z arterii oferuje kierowcom długie proste trasy, zachęcające do rozwijania nadmiernej prędkości. Niektóre szersze od autostrad.
- - Infrastruktura powinna determinować sposób, w jaki użytkownicy dróg z nich korzystają. Bezpieczna infrastruktura powinna uniemożliwiać podejmowanie ryzykownych zachowań - mówi Kuba Czajkowski, ekspert transportowy stowarzyszenia Miasto Jest Nasze.
- Nasz rozmówca podkreśla, że są w stolicy miejsca, gdzie poziom bezpieczeństwa można poprawić zmianą organizacji ruchu.
- Podstawowym problemem bezpieczeństwa ruchu drogowego jest nadmierna prędkość. Polscy kierowcy zdecydowanie jeżdżą za szybko i niestety najszybciej w Europie - mówi Anna Zielińska, ekspertka Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, będącego częścią Instytutu Transportu Samochodowego.