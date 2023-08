Kompleks PWPW zdobyli drugiego dnia i bronili cztery tygodnie. Stał się symbolem powstańczego heroizmu

Walczyło około 600 powstańców, 100 zginęło

"Byli ludźmi różnych profesji i przekonań politycznych"

- Stajemy dziś tutaj, w dawnej Reducie PWPW, aby pokazać, że dla nas pamięć o Powstaniu Warszawskim nie kończy się wraz z końcem obchodów 1 sierpnia. Ona trwa każdego dnia. Ta pamięć wykracza poza sierpień i wrzesień każdego roku, ponieważ jest to pamięć o rycerzach wolności, jest to pamięć o genie wolności, który oni mieli w sobie, i który przekazali następnym pokoleniom. Przekazali nam – powiedział w swoim wystąpieniu Jan Józef Kasprzyk, szef Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych.

Ostatni żyjący obrońca Reduty PWPW

2 sierpnia 1944 r. o godz. 11.00 pracownicy PWPW zgromadzeni w środku gmachu strzeżonego przez Niemców podjęli próbę zbrojnego odbicia budynku. Równocześnie oddziały powstańcze rozpoczęły atak z zewnątrz. Dzięki doskonale skoordynowanej akcji budynek szybko udało się zdobyć – stał się on jednym z kluczowych punktów oporu Starego Miasta, zyskując miano Reduty PWPW. Oblężenie gmachu przez Niemców trwało blisko cztery tygodnie, do 28 sierpnia. W walkach poległo ok. 100 powstańców, a w kulminacyjnym momencie walk jej murów broniło ok. 600 powstańców. Po upadku obrony obiektu w jego piwnicach pozostał szpital wraz z kilkudziesięcioma rannymi – wszyscy zostali zamordowani przez Niemców.