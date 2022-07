78. rocznica Powstania Warszawskiego. "Powinniśmy mówić jednym głosem: Kochamy Polskę. Jedną Polskę, bo mamy tylko jedną"

- Będziemy we wszystkich miejscach, które są bardzo ważne dla powstania - zapowiedział podczas konferencji dotyczącej obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego Rafał Trzaskowski. Prezydent stolicy poinformował, że rocznicowe wydarzenia będą wyglądać tak, jak przed wybuchem pandemii.

- Jestem zwykłą dziewczyną wojenną, której taki los się przytrafił, jaki się przytrafił - mówiła świeżo upieczona prezeska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teresa Stanek. - Święto, które się zbliża, jest świętem Warszawy, ale też jest świętem całej Polski - dodała i podkreśliła, że powinno być "godne, przyjazne i serdeczne". - Powinniśmy mówić jednym głosem: Kochamy Polskę. Jedną Polskę, bo mamy tylko jedną Polskę - przekonywała była łączniczka i sanitariuszka.

W rozmowie z reporterką TVN24 odniosła się do wojny trwającej w Ukrainie i pomocy dla uchodźców. - W tym strasznym nieszczęściu, mają i szczęście. My nie mogliśmy uciekać nigdzie. Byliśmy zamknięci, musieliśmy sami sobie dać radę. Dlatego jesteśmy dla nich w pełni współczucia, dlatego chcemy im pomóc. Bo wiemy, jak bardzo ciężko jest przeżyć wojnę. (...) Byliśmy samotni, opuszczeni. Więc teraz chcemy oddać im to, czego nam brakowało - dodała. - Jak ktoś raz był harcerzem, to jest do końca. Jak raz był żołnierzem, to jest do końca - zauważyła.

- Widzimy się w coraz mniejszym gronie, ale sprawia to radość, że jeszcze tyle nas zostało - powiedział Jerzy Mindziukiewicz, wiceprzewodniczący Związku Powstańców Warszawskich. A Tadeusz Jarosz ze Stowarzyszenia Szarych Szeregów zapewniał: - Dopóki jesteśmy, dopóki tych sił jeszcze trochę mamy, staramy się działać i pamiętać o naszych rodakach i Warszawie.

Prezeska Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Teresa Stanek Radek Pietruszka / PAP

"Danina krwi przyniosła nam wolność"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski powiedział, że w tym roku miasto wraca do obchodów w skali znanej sprzed pandemii. Zapewniał, że wydarzenia odbędą się "we wszystkich miejscach, które dla powstania są bardzo ważne".

- To jest taki dzień, że wszyscy chcemy być razem i abstrahować od tego, co się dzisiaj dzieje i skupić na pamięci powstania. Ale trudno abstrahować od sytuacji wokół nas i tego, że za naszą wschodnią granicą toczy się wojna - powiedział Trzaskowski. Dodał, że większości z nas obraz zniszczonej Warszawy znany jest "tylko z filmów i opowiadań". - Dzisiaj zdajemy sobie sprawę, że ta danina krwi przyniosła nam wolność. Myślami jesteśmy z przyjaciółmi z Ukrainy - stwierdził.

O szczegółach obchodów opowiedział dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego Jan Ołdakowski. Podkreślał, że wiele spotkań ma charakter międzypokoleniowy m.in. dzięki obecności harcerzy (wszystkich organizacji, ponad podziałami).

- Kiedy badamy młodych uczestników, to dla nich to jest najważniejsze, że mogą pójść na spotkania z powstańcami, ale właśnie razem z innymi organizacjami - powiedział dyrektor muzeum. Podkreślił, że ważne jest to, że będzie dużo wolontariuszy. Co roku w uroczystościach pomaga kilkaset osób.

Konkurs, godzina "W" i "(nie)zakazane piosenki"

Muzeum organizuje konkurs "Pamięć w kadrze". Jury oceni zdjęcia zrobione przez zawodowców i amatorów w czasie obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego. W tym roku nagroda to 10 tysięcy złotych za najlepsze zdjęcie lub reportaż z obchodów. Ołdakowski zaprosił też na spotkanie edukacyjne dla rodzin i dzieci pod hasłem "Dziś - jutro - pojutrze".

Ale, jak podkreślił, najważniejszy moment to tradycyjnie godzina "W", kiedy w całej Warszawie będzie słychać syreny. - Tam, gdzie wiszą tablice, będą patrole złożone z harcerzy i wolontariuszy, którzy będą rozdawać pamiątkowe wpinki z Polską Walczącą, żeby skłonić ludzi do odwiedzenia miejsc pamięci - zapowiadał Jan Ołdakowski. Jak podkreślił, część z tych miejsc widać z daleka - to tablice z krzyżem. - Ale część z nich jest ukrytych głęboko, w podwórkach. Warto, aby te wszystkie te miejsca po godzinie "W" odwiedzić - zaapelował.

1 sierpnia wieczorem warszawiacy zaśpiewają "(nie)zakazane piosenki", po pandemicznej przerwie wydarzenie wraca na plac Piłsudskiego. O północy odbędzie się premiera spektaklu opartego o książkę "Kwatera bożych pomyleńców" Wacława Zambrzyckiego. Najważniejsze wydarzenia organizowane przez miasto i Muzeum Powstania Warszawskiego opisywaliśmy na tvnwarszawa.pl>>>.

Szczegółowe kalendarium wydarzeń związanych z 78. rocznicą Powstania Warszawskiego jest dostępne na stronie miasta.

Apel do mieszkańców i gości Warszawy

Podczas wtorkowego spotkania, zgodnie z tradycją, podpisano apel o uczczenie wybuchu Powstania Warszawskiego. Oto jego treść:

1 sierpnia o 17.00 w całej stolicy zawyją syreny. Przystańmy wtedy wszyscy, by minutą ciszy uczcić 78. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. I posłuchajmy, co nam dziś mówi ten dźwięk.

To przede wszystkim wielki hołd dla wszystkich uczestników Powstania Warszawskiego. Oni nauczyli nas, jak walczyć o wolność, nawet kosztem wielkich ofiar. Ci, którzy przeżyli dali nam naukę, jak budować wolną Polskę w warunkach tylko częściowej suwerenności. Składamy Wam wszystkim wielkie podziękowania za to, że dziś żyjemy w wolnym i bezpiecznym kraju.

Ale w dźwięku syren w tym roku będą także inne, współczesne tony. W 2022 roku nasi sąsiedzi, nasi goście z Ukrainy uciekają do Warszawy przed nalotami i rakietami, przed niepojętą agresją Rosji. Chcemy im powiedzieć, że są w mieście, które się nie poddaje. Które zna uchodźczy los jak żadne inne miasto w Europie. Które wie, jak się podnosić z gruzów. I jak kroczyć do wolności. 1 sierpnia 1944 r. to data, która była jednym z etapów polskiej drogi do bezpieczeństwa i suwerenności.

Chwała bohaterkom i bohaterom Powstania!

Spotkanie - sobota, 30 lipca, godz. 11.00

Obchody rocznicy Powstania Warszawskiego tradycyjnie rozpoczną się od spotkania prezydentów Rzeczypospolitej i Warszawy z uczestnikami powstańczych walk. W związku z wydarzeniem od piątku, 29 lipca, od godz. 18.00 do soboty, 30 lipca, do godz. 14.00 po obu stronach ul. Przyokopowej - na całej długości muru Muzeum - zostanie wprowadzony zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z tabliczką informującą o możliwości odholowania pojazdu na koszt właściciela. Zakaz nie będzie dotyczył samochodów z tabliczką ORGANIZATOR. Samochody osobowe i taksówki podwożące kombatantów z zaproszeniami będą miały możliwość chwilowego zatrzymywania się.

Bieg - sobota, 30 lipca, godz. 20.30

31. Bieg Powstania Warszawskiego to nieodłączny element obchodów rocznicowych. Uczestnicy 10-kilometrowych zmagań pobiegną trasą z pl. Krasińskich, Miodową, Senatorską, Wierzbową, Moliera, pl. Piłsudskiego, Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Karową, Browarną, Topiel, Kruczkowskiego, Rozbrat, Górnośląską, Solec, Wioślarską, Ludną, Solec, Dobrą, Karową, Wybrzeże Kościuszkowskie, Wybrzeże Gdańskie do ul. Sanguszki i mety zlokalizowanej w rejonie ul. Konwiktorskiej. Ulice na trasie biegu, w godz. 20.00-23.00, będą czasowo wyłączone z ruchu.

Apel i msza - niedziela, 31 lipca

Przez całą niedzielę, 31 lipca, zakaz zatrzymywania się i postoju (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) będzie obowiązywał na pl. Krasińskich, a także w jego otoczeniu. Ma to związek z mszą świętą polową i Apelem Poległych, które odbędą się w tym miejscu. Autobusy linii 116, 178, 180, 503, 518 i N44 kursujące w tym rejonie będą kierowane na trasy objazdowe. Zmiany potrwają od ok. godz. 12 do 24.

Zmiany w ruchu - poniedziałek, 1 sierpnia

Uroczystości przed pomnikiem Mokotów Walczący - 1944 w Parku Dreszera. Uczestnicy wydarzenia, po zakończeniu jego stacjonarnej części, przejdą ulicami Puławską do Dworkowej pod Obelisk Pamięci Żołnierzy AK – Powstańców Mokotowa. Może to spowodować zmiany trasy autobusów linii 141, 172 i 222.

Uroczystości przed pomnikiem gen. S. Roweckiego "Grota" przy ul. Chopina: od początku dnia do godz. 14.30 na ul. Chopina będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela).

Wydarzenia rocznicowe przed pomnikiem Polskiego Państwa Podziemnego i Armii Krajowej przy ul. Matejki: od początku dnia do godz. 17.00 będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na ulicach: Matejki od Al. Ujazdowskich do Wiejskiej i Pięknej na odcinku od Al. Ujazdowskich do Wiejskiej.

W godz. 8.00-17.00 zamknięta dla ruchu zostanie ul. Matejki na odcinku od wjazdu do gmachu Ambasady Kanady do ul. Wiejskiej (z zapewnieniem możliwości dojazdu do Ambasady Kanady), a w godz. 13.00-17.00 zakaz ruchu będzie obowiązywał także na ul. Wiejskiej – od ul. Frascati do Pięknej (z możliwością wjazdu i zatrzymywania się autobusów przewożących powstańców, samochodów wiozących gość oraz transportu specjalistycznego MTON).

Uroczystości przed pomnikiem Gloria Victis na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach przy ul. Powązkowskiej: w godz. 13.00-21.30 z ruchu indywidualnego wyłączony będzie parking przy Cmentarzu Wojskowym (z dopuszczeniem autobusów, pojazdów organizatora, samochodów gości posiadających przepustkę oraz taksówek wiozących gości z zaproszeniami). Od początku dnia do godz. 19.00 na parkingu głównym cmentarza oraz przy bramie głównej, a także w zatokach postojowych od strony ul. Powązkowskiej będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) – zatrzymać będą mogły się wyłącznie samochody dowożące powstańców i gości. Natomiast w godz. 13.00-19.00 zamknięta dla samochodów będzie ul. Ostrowiecka (z zachowaniem funkcjonowania ruchu komunikacji miejskiej, a także z wyłączeniem samochodów organizatora oraz pojazdów MTON).

Obchody przed pomnikiem Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstańców Warszawskich przy ul. Wolskiej rozpoczną się o godz. 18.30. Wcześniej, bo o godz. 16.30 na skrajnym prawym pasie jezdni ul. Wolskiej (w stronę Sowińskiego) wprowadzony zostanie zakaz ruchu – na pasie tym będą mogły parkować autobusy przewożące kombatantów i gości. Zakaz będzie obowiązywał do ok. godz. 22.00, czyli do czasu zakończenia mszy św. Polowej i zakończenia akcji rozwozowej uczestników. W poniedziałek, 1 sierpnia, już od początku dnia na ulicy serwisowej od ul. Wolskiej, na odcinku od Sowińskiego do wysokości budynku przy ul. Wolskiej 174, wprowadzony zostanie zakaz parkowania (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela). Zakaz ten będzie obowiązywał do godz. 23.00.

Od godz. 16.30 do godz. 20.00 będzie obowiązywał zakaz wjazdu na ulicę szutrową prowadzącą do pomnika Polegli Niepokonani od ul. Redutowej oraz na ul. Sowińskiego z obu jej stron. Na ul. Sowińskiego będą miały możliwość wjazdu wyłącznie taksówki dowożące kombatantów z zaproszeniami.

Spotkanie muzyczne "Warszawiacy śpiewają (NIE)ZAKAZNE PIOSENKI", o godz. 20.30. na placu Piłsudskiego. W związku z wydarzeniem przez cały dzień będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na ulicach: Wierzbowej, Focha, Królewskiej i pl. Piłsudskiego.

W godz. 18.30-24.00 wyłączone z ruchu będą ulice: Królewska (od ul. Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia), Mazowiecka (od ul. Traugutta), Wierzbowa (od ul. Niecałej) i pl. Piłsudskiego. Na objazdy skierowane zostaną wówczas autobusy linii: 106, 107, 111, 128, 175.

Komunikacja specjalna - poniedziałek, 1 sierpnia

W poniedziałek na stołeczne ulice wyjadą zabytkowe tramwaje linii W oraz autobusy linii 912, 922, 944, 970 i 980. Połączą główne punkty miasta z miejscami obchodów rocznicy Powstania Warszawskiego.

Zabytkowe tramwaje będą w godzinach 14.00-20.00 obsługiwać linię W na trasie: PL. NARUTOWICZA – Grójecka – pl. A. Zawiszy – Towarowa – MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO – Towarowa – Okopowa – al. "Solidarności" – Wolska – CM. WOLSKI.

Zostanie także uruchomionych pięć linii autobusowych:

912 trasa jednokierunkowa: POWĄZKI–CM. WOJSKOWY – Powązkowska – Okopowa – Towarowa – Prosta – Kasprzaka – Wolska – Fort Wola – CM. WOLSKI;

922: POWĄZKI-CM. WOJSKOWY – Powązkowska – Krasińskiego – pl. Wilsona – Słowackiego – METRO MARYMONT;

944: DW. CENTRALNY – Emilii Plater – Świętokrzyska – Marszałkowska – pl. Bankowy – al. "Solidarności" – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

970: DW. WSCHODNI (KIJOWSKA) – Kijowska – Targowa – al. "Solidarności" – most Śląsko-Dąbrowski – al. "Solidarności" – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY

980: PL. TRZECH KRZYŻY – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Krakowskie Przedmieście – Miodowa – Senatorska – pl. Bankowy – Nowolipki – Zamenhofa – Anielewicza (powrót: Anielewicza – gen. Andersa) – Okopowa – Powązkowska – POWĄZKI-CM. WOJSKOWY.

Autobusy linii 912 będą kursowały w godz. 17.30-20.00, a pozostałych linii od 14.30 do 21.00.

W autobusach linii 912, 922, 944, 970, 980 i tramwajowej W obowiązuje normalna taryfa ZTM.

W hołdzie ludności cywilnej - piątek, 5 sierpnia

Uroczystość w hołdzie ludności cywilnej Woli pod pomnikiem Pamięci 50 Tysięcy Mieszkańców Woli Zamordowanych przez Niemców podczas Powstania Warszawskiego 1944 u zbiegu ul. Leszno i al. "Solidarności". Od początku dnia do godz. 19.30 obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się (wraz z tabliczką informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela) na chodniku i w zatoce przy skwerze Wyszyńskiego na odcinku od skrzyżowania z ul. Leszno, po lewej stronie w kierunku ul. Żytniej. Zakaz nie będzie dotyczył samochodów gości, taksówek podwożących kombatantów, a także pojazdów organizatora.

Dodatkowo w godz. 16.30-19.30 ul. Leszno, na odcinku od al. "Solidarności" do skweru Wyszyńskiego zostanie wyłączona z ruchu. W tym czasie autobusy linii 190, jadące w kierunku pętli Znana ominą zamknięty odcinek, jadąc al. "Solidarności" i Młynarską.

Bezpośrednio po zakończeniu uroczystości przed pomnikiem rozpocznie się Marsz Pamięci ku czci ofiar cywilnych Powstania Warszawskiego. Jego uczestnicy przejdą ulicami Leszno, Okopową, al. "Solidarności", Wolską i Redutową do Parku Powstańców Warszawy. W czasie wydarzenia, tj. w godz. 19.00-20.30 mogą występować czasowe wstrzymania ruchu.

Masa Powstańcza - sobota, 6 sierpnia

W sobotę, 6 sierpnia, odbędzie się przejazd rowerowy Masa Powstańcza szlakiem batalionu AK "Golski". Uczestnicy wydarzenia zbiorą się przed Muzeum Powstania Warszawskiego, a następnie wyruszą na trasę przebiegającą ulicami: Przyokopową, Grzybowską, Towarową, rondo Daszyńskiego, Towarową, pl. Zawiszy, Raszyńską, Koszykową, pl. Konstytucji, Śniadeckich, pl. Politechniki, Lwowską, Koszykową, Noakowskiego, pl. Politechniki, Polną, Waryńskiego, rondo Jazdy Polskiej, Waryńskiego, Nowowiejską, pl. Zbawiciela, Marszałkowską, pl. Konstytucji, Marszałkowską, rondo Dmowskiego, Marszałkowską, Świętokrzyską, rondo ONZ, Prostą, rondo Daszyńskiego, Prostą i Przyokopową. Start wydarzenia o godz. 17.00. Na ulicach, którymi poruszać się będą cykliści, mogą występować czasowe wstrzymania ruchu związane z przejazdem rowerowej kolumny.

Dodatkowo w godz. 8.00-14.30 na ul. Przyokopowej będzie obowiązywał obustronny zakaz zatrzymywania się.

Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl