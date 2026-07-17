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Śródmieście

Koncerty, spacery, silent disco i zwiedzanie ukrytych kamienic. Urodziny Starówki

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Weekend ze świętem Starówki
"Mam nadzieję, że dzięki temu uda nam się stworzyć kompletną historię odbudowy Warszawy"
Źródło wideo: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: UM Warszawa
Koncerty, spacery tematyczne, warsztaty, gry miejskie oraz możliwość zajrzenia do niedostępnych na co dzień pracowni artystycznych i kamienic. To tylko część wydarzeń związanych z 73. Urodzinami Starówki, które będą odbywać się 17 i 18 lipca.

W tym roku Urodziny Starówki odbywają się pod hasłem "Starówka - fenomen odbudowy".

Kataryniarz, spektakl kukiełkowy, warsztaty

Obchody 73. Urodzin Starówki otworzy w piątek o godz. 16.30 spotkanie z Kataryniarzem Janem, który zaprezentuje brzmienie tradycyjnej katarynki i przypomni muzyczne tradycje dawnej stolicy. Godzinę później, o 17.30, na scenie na Rynku Starego Miasta wystawiony zostanie kukiełkowy spektakl z muzyką na żywo, oparty na warszawskich legendach. Po przedstawieniu zaplanowano warsztaty przybliżające uczestnikom tajniki teatru lalek.

Tuż po godz. 19.00 z okien kamienic przy Rynku Starego Miasta zabrzmi muzyka w wykonaniu Brass Federacji. W dalszej części wieczoru na scenie wystąpi kolektyw Huragan, a o godz. 20.00 recital zagra pianista i kompozytor Aleksander Dębicz. Piątkowy program zakończy silent disco, które rozpocznie się o godz. 21.30 i potrwa do godz. 2.00.

Historia sprytnego Raka, piknik, pokazy i koncerty

Sobotni program rozpocznie się już o godz. 10. Na najmłodszych widzów czeka spektakl "Koza Dereza", opowiadający historię sprytnego Raka i mieszkańców lasu, którzy wspólnie próbują pomóc Królikowi odzyskać jego dom zajęty przez upartą Kozę. Równolegle wystartuje rodzinny piknik z atrakcjami edukacyjnymi. W programie znajdą się pokazy i eksperymenty z fizyki oraz chemii, gra inspirowana życiem i osiągnięciami Marii Skłodowskiej-Curie, a także warsztaty przygotowane z myślą o dzieciach i młodzieży.

O 11.00 będzie można wziąć udział w spacerze poświęconym działalności Biura Odbudowy Stolicy. Przewodnicy opowiedzą o procesie odbudowy warszawskiej Starówki - od pierwszych projektów architektonicznych po realizację inwestycji i odbudowę historycznej zabudowy.

Urodziny Starówki
Urodziny Starówki
Źródło zdjęcia: UM Warszawa

O godz. 12.00 na scenie wystąpi duet Piotra Kopietza i Marii Romy Klatki. Artyści zabiorą publiczność w muzyczną podróż łączącą przedwojenne polskie przeboje z lat 20. i 30. z najbardziej znanymi francuskimi piosenkami, tworząc program inspirowany klimatem Warszawy i paryskiego Montmartre.

Ukryte kamienice i pracownie znanych artystów

Przez całą sobotę będzie możliwość zaglądania do historycznych kamienic i pracowni artystów związanych ze Starówką. Program oferuje szansę wejścia m.in. do zabytkowej Kamienicy Fukierowskiej. Tylko tego dnia otwarte zostaną przestrzenie pracy rodziny Zakrzewskich, Jarnuszkiewiczów, Jacka Müldner-Nieckowskiego, a także pracownia Zbigniewa Maleszewskiego, w której piwnicach zachowały się ślady tajnej drukarni Solidarności z lat 80. XX wieku.

Natomiast dzieci będą mogły skorzystać z zabaw w Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" przy ul. Starej 4.

"Zwieńczeniem obchodów na Rynku Nowego Miasta będzie jazzowa potańcówka z Janem Emilem Młynarskim i Orkiestrą Melodia i Rytm o godz. 17. Od godziny 19:00 scenę przejmie warszawski rap - wystąpią reprezentanci najmłodszego pokolenia: duet Enigma oraz freestyle'owiec Kosma Król. A na koniec koncert zespołu Fisz Emade Tworzywo" - podał w komunikacie urząd miasta.

W trakcie wydarzeń w instytucjach będzie można zebrać pamiątkowe pieczątki. "Osoby, które zdobędą dziewięć pieczątek, otrzymają specjalny upominek związany z tegorocznymi obchodami" - przekazano.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

Znaczenie odbudowy Starówki

Odbudowa warszawskiego Starego Miasta była jednym z największych powojennych przedsięwzięć społecznych. W prace zaangażowali się przedstawiciele różnych środowisk - od robotników i rzemieślników, przez nauczycieli, po artystów. Starówkę odbudowywano wspólnym wysiłkiem, wykorzystując m.in. cegły pozyskiwane z ocalałych budynków z różnych części Polski. To właśnie wyjątkowy charakter tej rekonstrukcji sprawił, że warszawskie Stare Miasto zostało wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Program 73. Urodzin Starówki. Główne atrakcje

PIĄTEK, 17 LIPCA | Rynek Starego Miasta 17:30 Teatr dla dzieci: Kram z legendami. Burmistrz Powietrzny. Złota kaczka. 19:00 Koncert Otwartych Okien: Brass Federacja 19:20 Koncert: Huragan x Helka Rząsa 20:00 Recital fortepianowy: Aleksander Dębicz 21:30 Silent Disco

SOBOTA, 18 LIPCA | Rynek Nowego Miasta 17:00 | Potańcówka: Jan Emil Młynarski & Orkiestra Taneczna Melodia i Rytm 19:00 | Koncert: Enigma 19:45 | Koncert: Kosma Król 21:00–22:00 | Koncert: Fisz Emade Tworzywo

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
RozrywkaMuzyka
Alicja Glinianowicz
Alicja Glinianowicz
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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