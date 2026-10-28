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Henryk Pogorzelski z Nagrodą POLIN 2026. "Od ponad dwóch dekad przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach"

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Gala Nagrody POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Gala Nagrody POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Źródło wideo: TVN24 BIS
Źródło zdj. gł.: PAP/Marcin Obara
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Laureatem tegorocznej Nagrody POLIN został Henryk Pogorzelski, społecznik i regionalista, który od ponad dwóch dekad przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach Sokół w województwie podlaskim. Podczas uroczystości wręczono także wyróżnienia, które otrzymały Krystyna Szter, animatorka kultury, opiekunka dawnej synagogi w Barczewie w województwie warmińsko-mazurskim oraz Magdalena Czajka, edukatorka, aktywistka w Sieci Forum Dialogu i opiekunka cmentarza żydowskiego w Żelechowie w województwie mazowieckim. Nagrodę Specjalną odebrali wolontariusze Muzeum POLIN.

Do tegorocznej dwunastej edycji Nagrody POLIN nadesłano sześćdziesiąt zgłoszeń. Spośród pięciu finalistów wybrano laureatów nagrody głównej i dwóch wyróżnień.

Henryka Pogorzelskiego uhonorowano podczas gali, która odbyła się w środę wieczorem w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

Laureat Nagrody POLIN 2026, Henryk Pogorzelski, jest społecznikiem, regionalistą i niezależnym badaczem dziejów. Z wykształcenia chemik inżynier, z zamiłowania historyk od ponad dwóch dekad przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach Sokół i okolic. Bada historię lokalnej społeczności żydowskiej od XVI wieku po współczesność. "Jego pracę wyróżniają skrupulatność źródłowa i skupienie na losach osób i rodzin dotkniętych Zagładą" - podkreślono w laudacji.

Henryk Pogorzelski jest inicjatorem i współtwórcą polskiego wydania "Księgi pamięci gminy żydowskiej w Sokołach", uzupełnionego o przypisy, indeksy i nieznane wcześniej świadectwa. Doprowadził do przetłumaczenia i wydania "Iskry nadziei" Luby Wróbel-Goldberg oraz do dodruku "Wspomnień. Moja wersja" Izaaka (Wacława) Kornbluma. Przetłumaczył także książkę Daniela Izrailita "La profecía del criminal", wydaną w Argentynie, opisującą losy Mosesa Borowicza z Sokół. Gromadzi dokumenty, relacje i fotografie.

Dzięki kontaktom z ocalałymi i ich potomkami na całym świecie identyfikuje osoby na dawnych zdjęciach, uzupełnia biografie i przywraca imiona ofiar Zagłady. Dokumentuje również losy ocalałych z Zagłady.

Henryk Pogorzelski na gali Nagrody POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Henryk Pogorzelski na gali Nagrody POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Henryk Pogorzelski inicjuje także upamiętnienia żydowskich mieszkańców Sokół i okolic w formie tablic, akcji na rzecz ochrony cmentarzy żydowskich i miejsc związanych z ich historią. Jako pomysłodawca i fundator przyczynił się też do powstania w Sokałach muralu inspirowanego twórczością Marka Podwala, amerykańsko-żydowskiego artysty upamiętniającego społeczności żydowskie w Polsce. Wieloletnia praca Pogorzelskiego - jak zaznaczono w laudacji - przywraca społeczności żydowskiej należne miejsce w historii regionu, a potomkom ocalałych pomaga odbudowywać więź z ziemią przodków. 

Laureat Nagrody POLIN 2026 otrzymał statuetkę autorstwa Stanisława Zielińskiego oraz nagrodę finansową w wysokości 30 tysięcy złotych.

Dwa wyróżnienia i nagroda specjalna

W tym roku kapituła Nagrody POLIN przyznała również dwa wyróżnienia.

Pierwsze otrzymała Krystyna Szter - animatorka kultury, opiekunka dawnej synagogi w Barczewie, od wielu lat zaangażowana w ochronę i popularyzację żydowskiego dziedzictwa Warmii.

Wyróżniona animatorka kultury i opiekunka dawnej synagogi w Barczewie Krystyna Szter na gali Nagrody POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich
Wyróżniona animatorka kultury i opiekunka dawnej synagogi w Barczewie Krystyna Szter na gali Nagrody POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Drugie trafiło w ręce Magdaleny Czajki - społeczniczki, edukatorki, opiekunki cmentarza żydowskiego w Żelechowie. Magdalena Czajka jest także aktywistka w Sieci Forum Dialogu od lat zaangażowaną w przywracanie pamięci o żydowskich mieszkańcach miasta i ich wkładzie w lokalną historię.

Magdalena Czajka na gali Nagrody POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Magdalena Czajka na gali Nagrody POLIN w Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Wyróżnione finalistki otrzymały statuetki autorstwa Stanisława Zielińskiego oraz nagrody finansowe w wysokości 15 tysięcy zł.

Dyrektor Muzeum POLIN prof. Dariusz Stola przyznał także Nagrodę Specjalną. Jej laureatami są wolontariusze i wolontariuszki Muzeum POLIN za ich bezinteresowne zaangażowanie, dzięki któremu misja Muzeum POLIN każdego dnia dociera do kolejnych osób.

- Bohaterowie dzisiejszej uroczystości wykazali się nieprzeciętnym zaangażowaniem w ochronę naszego wspólnego dziedzictwa, a także kreatywnością, uporem i determinacją. To dzięki nim ocalone od zapomnienia zostają nie tylko materialne ślady polsko-żydowskiej przeszłości, ale również historie, tradycje i doświadczenia przekazywane kolejnym pokoleniom - podkreślił podczas gali prof. Dariusz Stola, dyrektor Muzeum POLIN.

Nagrodę Specjalną odebrali wolontariusze Muzeum POLIN na gali Nagrody POLIN
Nagrodę Specjalną odebrali wolontariusze Muzeum POLIN na gali Nagrody POLIN
Źródło zdjęcia: PAP/Marcin Obara

Tegoroczni finaliści

  • Andrzej Grzegorczyk to muzealnik i edukator z Łodzi, aktywista w Sieci Forum Dialogu, który od lat dokumentuje losy łódzkich Żydów oraz popularyzuje wiedzę o Zagładzie, łącząc badania historyczne z działalnością społeczną i edukacyjną.
  • Henryk Pogorzelski to społecznik, regionalista i niezależny badacz historii. Z wykształcenia chemik inżynier, od ponad dwóch dekad przywraca pamięć o żydowskich mieszkańcach Sokół i okolic. Bada dzieje lokalnej społeczności żydowskiej od XVI wieku po współczesność. 
  • Krystyna Szter to animatorka kultury, działaczka samorządowa i opiekunka dawnej synagogi w Barczewie, od wielu lat zaangażowana w ochronę i popularyzację żydowskiego dziedzictwa Warmii. Jako prezeska lokalnego oddziału Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego "Pojezierze" oraz kuratorka działalności prowadzonej w dawnej bożnicy doprowadziła do tego, że synagoga stała się jednym z najważniejszych miejsc pamięci i edukacji poświęconych wielokulturowej historii regionu. 
  • Magdalena Czajka to społeczniczka, edukatorka i opiekunka cmentarza żydowskiego w Żelechowie, aktywistka w Sieci Forum Dialogu od lat zaangażowana w przywracanie pamięci o żydowskich mieszkańcach miasta i ich wkładzie w lokalną historię. Jej działalność skupia się wokół ochrony materialnych śladów obecności żydowskiej społeczności.
  • Stowarzyszenie im. Maxa Kopfsteina od 2013 roku działa na rzecz ochrony i popularyzacji wielokulturowego dziedzictwa Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem historii społeczności żydowskich. Tworzone i prowadzone głównie przez kobiety, łączy edukację historyczną z działalnością społeczną i obywatelską.

O Nagrodzie POLIN

Nagroda POLIN jest przyznawana od 2015 roku. To wyróżnienie dla osób i organizacji, które często "pracując solennie ale cichu, z dala od zgiełku mediów" ocalają od zapomnienia historie, miejsca i ludzi. Laureatami nagrody są społecznicy pielęgnujący pamięć o historii polskich Żydów oraz przyczyniający się do kształtowania wspólnej przyszłości, wzajemnego zrozumienia i szacunku.

Muzeum POLIN nagradza osoby, które w ostatnich latach wykazały się niezwykłym działaniem, postawą, dziełem czy wystąpieniem o istotnym wpływie na społeczną świadomość budowania relacji polsko-żydowskich oraz historii polskich Żydów.

Współorganizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Żydowski Instytut Historyczny w Polsce.

Mecenasem konkursu i gali finałowej jest Gregory Jankilevitsch i Jankilevitsch Foundation.

Projekt współfinansowany przez mieszkańców Norwegii i budżet krajowy w ramach programu Żydowskie Dziedzictwo Kulturowe.

Źródło: PAP/tvnwarszawa.pl
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MuzeumHistoriaHistoria Warszawy
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