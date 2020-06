50 zielonych miejsc, do których dojedziesz komunikacją. Wszystkie są na mapie przygotowanej przez ZTM

Lasy, rezerwaty, parki czy jeziora. Aż 50 takich miejsc wytypował Zarząd Transportu Miejskiego. Do wszystkich można dojechać stołeczną komunikacją. Pomoże w tym mapa zintegrowana z wyszukiwarką połączeń.

ZTM dodał także wskazówki, które pomogą dojechać do wybranych miejsc komunikacją zbiorową. Są nazwy przystanków, na których trzeba wysiąść oraz docierające do nich linie. "Ma to szczególne znaczenie w przypadkach, gdy przystanek nazywa się inaczej, niż znajdujące się w pobliżu tereny zielone. Mapa jest także zintegrowana z wyszukiwarką połączeń na stronie internetowej wtp.waw.pl oraz z mapami Google" - czytamy w komunikacie.