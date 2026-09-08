Ten bieg gromadzi tysiące uczestników. Ruszyły zapisy
36. Bieg Niepodległości to finał Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć", którą obok zawodów 11 listopada tworzą Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego.
Zapisy na bieg
Rejestracja na tegoroczny Bieg Niepodległości odbywa się, tak jak w poprzednich edycjach, za pośrednictwem strony internetowej. Ze względu na zainteresowanie imprezą i limitowaną liczbą miejsc, organizatorzy zachęcają do jak najszybszego zgłaszania swojego udziału.
W ubiegłym roku podczas Biegu Niepodległości odnotowano rekordową frekwencję ponad 19 tysięcy uczestników i uczestniczek.
"36. Bieg Niepodległości to hołd dla historii i wielkie święto sportowe. 11 listopada ulicami Warszawy ponownie pobiegnie biało-czerwony korowód uczestniczek i uczestników - zapraszam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Zapisy na bieg już ruszyły, a listy startowe się zapełniają" - zachęca do udziału, cytowany w komunikacie ratusza, wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina.
Patriotyzm i jedność
Organizatorzy podkreślają, że Bieg Niepodległości to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim widowisko patriotyczne i manifestacja jedności.
"Symboliczne znaczenie biegu podkreśla wyjątkowa oprawa towarzysząca, w tym podczas startu. Uczestnicy tradycyjnie zakładają koszulki w barwach narodowych - białe i czerwone - tworząc na linii startu wielotysięczną żywą flagę. Bieg główny rusza dokładnie o godzinie 11:11. Tuż przed sygnałem do biegu tysiące zgromadzonych zawodników i kibiców wspólnie odśpiewują Mazurka Dąbrowskiego. Na starcie obecna jest również grupa rekonstrukcyjna" - wskazują.
Wydarzenia towarzyszące
Głównym punktem wydarzenia jest bieg na trasie długości 10 kilometrów. Jest ona szybka i płaska, pozwala na ustanawianie rekordów życiowych zarówno zaawansowanym biegaczom, jak i amatorom.
Oprócz biegu głównego w programie znajdują się wydarzenia towarzyszące: marsz nordic walking na dystansie pięciu kilometrów oraz Mila Niepodległości na symbolicznym dystansie 1918 metrów - przygotowana z myślą o młodzieży w wieku 10-14 lat.