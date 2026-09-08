Śródmieście Ten bieg gromadzi tysiące uczestników. Ruszyły zapisy Oprac. Katarzyna Kędra |

Wystartował 35. Bieg Niepodległości Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM Warszawa

Posłuchaj artykułu Czyta lektor AI Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

36. Bieg Niepodległości to finał Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć", którą obok zawodów 11 listopada tworzą Bieg Konstytucji 3 Maja oraz Bieg Powstania Warszawskiego.

Zapisy na bieg

Rejestracja na tegoroczny Bieg Niepodległości odbywa się, tak jak w poprzednich edycjach, za pośrednictwem strony internetowej. Ze względu na zainteresowanie imprezą i limitowaną liczbą miejsc, organizatorzy zachęcają do jak najszybszego zgłaszania swojego udziału.

W ubiegłym roku podczas Biegu Niepodległości odnotowano rekordową frekwencję ponad 19 tysięcy uczestników i uczestniczek.

Uczestnicy 35. Biegu Niepodległości Źródło zdjęcia: UM Warszawa

"36. Bieg Niepodległości to hołd dla historii i wielkie święto sportowe. 11 listopada ulicami Warszawy ponownie pobiegnie biało-czerwony korowód uczestniczek i uczestników - zapraszam do udziału w tym wyjątkowym wydarzeniu. Zapisy na bieg już ruszyły, a listy startowe się zapełniają" - zachęca do udziału, cytowany w komunikacie ratusza, wiceprezydent Warszawy Tomasz Mencina.

Patriotyzm i jedność

Organizatorzy podkreślają, że Bieg Niepodległości to nie tylko rywalizacja sportowa, ale przede wszystkim widowisko patriotyczne i manifestacja jedności.

"Symboliczne znaczenie biegu podkreśla wyjątkowa oprawa towarzysząca, w tym podczas startu. Uczestnicy tradycyjnie zakładają koszulki w barwach narodowych - białe i czerwone - tworząc na linii startu wielotysięczną żywą flagę. Bieg główny rusza dokładnie o godzinie 11:11. Tuż przed sygnałem do biegu tysiące zgromadzonych zawodników i kibiców wspólnie odśpiewują Mazurka Dąbrowskiego. Na starcie obecna jest również grupa rekonstrukcyjna" - wskazują.

Bieg Niepodległości Źródło zdjęcia: UM Warszawa

Wydarzenia towarzyszące

Głównym punktem wydarzenia jest bieg na trasie długości 10 kilometrów. Jest ona szybka i płaska, pozwala na ustanawianie rekordów życiowych zarówno zaawansowanym biegaczom, jak i amatorom.

Oprócz biegu głównego w programie znajdują się wydarzenia towarzyszące: marsz nordic walking na dystansie pięciu kilometrów oraz Mila Niepodległości na symbolicznym dystansie 1918 metrów - przygotowana z myślą o młodzieży w wieku 10-14 lat.