Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

"To coś więcej niż sportowa rywalizacja". Zapisy na Bieg Powstania Warszawskiego

|
Bieg Powstania Warszawskiego
"Godzina W" w 81. rocznicę Powstania Warszawskiego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: ZTM
Rozpoczęły się zapisy na 35. Bieg Powstania Warszawskiego. Wydarzenie gromadzi uczestników chcących oddać hołd bohaterom tamtych wydarzeń. Bieg odbędzie się na dwóch dystansach i poprowadzi trasami związanymi z historią zrywu.

35. Bieg Powstania Warszawskiego wystartuje wieczorem 25 lipca. To drugie wydarzenie tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć".

"Bieg Powstania Warszawskiego to jedno z najważniejszych i najbardziej związanych z historią naszego miasta wydarzeń w sportowym kalendarzu Warszawy. To coś więcej niż sportowa rywalizacja – to wspólna pamięć o bohaterach, którzy 82 lata temu walczyli o wolną Warszawę" – podkreśliła, cytowana przez ratusz, Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy.

Historyczne miejsca na trasie biegu

Bieg tradycyjnie odbędzie się na dwóch dystansach: pięciu oraz dziesięciu kilometrów.

Trasy poprowadzone zostaną przez miejsca związane z historią Powstania Warszawskiego, przebiegiem walk oraz punktami pamięci.

"Wieczorna sceneria, oprawa muzyczna z pieśniami powstańczymi oraz obecność grup rekonstrukcyjnych tworzą niepowtarzalny klimat biegu. Szczególnym momentem jest udział Powstańców Warszawskich, którzy co roku są honorowymi gośćmi wydarzenia" - podkreślił ratusz.

Organizatorem wydarzenia są Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa oraz Fundacja Maraton Warszawski.

Przygotowania pod okiem trenerów

Osoby, które chcą poprawić swoje wyniki, zwiększyć wytrzymałość lub po prostu lepiej przygotować się do startu, mogą skorzystać z otwartych treningów, organizowanych przez Aktywną Warszawę w poniedziałki i czwartki.

"Poniedziałki biegowe" prowadzone są na terenie Ośrodka Nowa Skra, a "Czwartki biegowe" w Ośrodku Rozbrat. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 19. Są przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych biegaczy.

Zapisy na bieg pod tym linkiem: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl

Źródło: tvnwarszawa.pl
ZOBACZ TAKŻE:
AdobeStock_1725279783
25 zasad od lekarzy na nowy rok. Tak zadbasz o zdrowie serca, odporność i psychikę
Anna Bielecka
Mózg
Nawet jeśli ciało wygląda na żywe, nikt już w nim nie mieszka
TVN24
Muriel - jedna z bohaterek filmu "Adamant"
Inwestowanie w psychiatrię jest "politycznie nierentowne"
TVN24
Udostępnij:
Tagi:
Sport i rekreacja w WarszawieHistoria WarszawyPowstanie Warszawskie
Magdalena Gruszczyńska
Magdalena Gruszczyńska
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
Czytaj także:
Donald Trump
Media: Pentagon zaskoczony
TVN24
Zdzisław K. (2)
Syn Jacka Kurskiego po ponad 10 latach staje przed sądem
Kacper Sulowski
Sławosz Uznański-Wiśniewski spotkał się ze studentami Politechniki Warszawskiej
Zakaz wypowiedzi dla Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego? Pismo z POLSA
Hubert Kijek
Dom koliduje z przebudową ulicy Białołęckiej
Urzędnicy przejęli dom pod budowę drogi. "Tego Ci, Rafał, nie daruję"
Klaudia Kamieniarz
Szop
Dostali wezwanie o szperaczu w śmietniku, na miejscu zastali to
METEO
Anna Maria Żukowska
Prawie 40 tysięcy za kilometrówki Żukowskiej. Czarzasty zabrał głos
TVN24
22 0730 jnj gosc-0003
Zgorzelski: będą wypinali piersi do orderów, ale to jest nieistotne
TVN24
Do zdarzenia doszło na stacji Warszawa Powiśle
Milion złotych strat po wypadku na torach. Prokuratura blokuje majątki podejrzanych
Śródmieście
Tony Carruthers
Odroczono wykonanie kary śmierci. Personel nie mógł znaleźć żyły do wkłucia
TVN24
Donald Trump w czapce z daszkiem
Prezydent i szef MON zareagowali na słowa Trumpa
TVN24
Samochód-zabawka z zamontowanym silnikiem
"Paliwo jest za drogie, więc robię, co mogę". Mini samochód 30-latka hitem sieci
TVN24
Samoloty F-35 Lightning
"Rosjanie nie mają czegoś takiego". Lecą do Polski
TVN24
Pieniądze zostały znalezione pod łóżkiem
Dwa lata temu pod łóżkiem znaleźli pieniądze, teraz je dostali
TVN24
Żołnierze amerykańscy na poligonie w Nowej Dębie
Jest decyzja w sprawie żołnierzy USA w Polsce
TVN24
Śmiertelny wypadek w Smykowie. Nie żyją trzy osoby
Ojciec i dwaj synowie zginęli w wypadku
TVN24
Nowe nagranie katastrofy samolotu UPS w USA
Silnik oderwał się od skrzydła. Nowe nagranie z katastrofy
TVN24
Nawrocki i Trump - Biały Dom
Były człowiek Trumpa ma radę dla Nawrockiego. "Po prostu podnieś słuchawkę"
TVN24
Vanessa Trump
Vanessa Trump z diagnozą nowotworu. "To nie są wieści, których ktoś się spodziewa"
TVN24
Jonathan Andic na pogrzebie swojego ojca, 16 grudnia 2024 roku
To jednak nie był wypadek? Sprzeczne zeznania syna miliardera
TVN24
Sana Yousaf
Została zamordowana, bo odrzuciła zaloty. Kara śmierci dla sprawcy
TVN24
SpaceX
Lot megarakiety odwołany w ostatniej chwili
METEO
Skrajna prawica może przejąć władzę w Saksonii-Anhalt
"Od 1949 roku to niebezpieczeństwo nie było w Niemczech tak realne"
TVN24
Kobieta została zatrzymana po ataku na pielęgniarkę
Uderzyła pielęgniarkę pięścią w twarz
Bielany
imageTitle
Nagła śmierć mistrza kierownicy. Kilka dni wcześniej stał na podium
EUROSPORT
Trzy osoby zmarły w Nowym Meksyku po kontakcie z nieznaną substancją
Mieli kontakt z nieznaną substancją. Niektórzy zmarli, inni walczą o życie
TVN24
Potrącenie nastolatków w Nowym Dworze Mazowieckim
Potrącenie nastolatków na przejściu dla pieszych. Lądował śmigłowiec LPR
Okolice
Kierowca wjechał autem do stawu
Regulował radio, utopił mercedesa w wiejskim stawie
Okolice
Zbigniew Ziobro
Jaki paszport otrzymał Ziobro? Jest nowy wątek
Aleksandra Sapeta
Gorąca dyskusja o referendum w Krakowie
Koniec brutalnej i przaśnej kampanii. Kraków idzie głosować
Bartłomiej Plewnia
Dwulatek zginął w oczku wodnym
Tragedia w żłobku. Dwie opiekunki zatrzymane
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki