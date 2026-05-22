"To coś więcej niż sportowa rywalizacja". Zapisy na Bieg Powstania Warszawskiego Oprac. Magdalena Gruszczyńska

"Godzina W" w 81. rocznicę Powstania Warszawskiego

35. Bieg Powstania Warszawskiego wystartuje wieczorem 25 lipca. To drugie wydarzenie tegorocznej Warszawskiej Triady Biegowej "Zabiegaj o Pamięć".

"Bieg Powstania Warszawskiego to jedno z najważniejszych i najbardziej związanych z historią naszego miasta wydarzeń w sportowym kalendarzu Warszawy. To coś więcej niż sportowa rywalizacja – to wspólna pamięć o bohaterach, którzy 82 lata temu walczyli o wolną Warszawę" – podkreśliła, cytowana przez ratusz, Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszawy.

Historyczne miejsca na trasie biegu

Bieg tradycyjnie odbędzie się na dwóch dystansach: pięciu oraz dziesięciu kilometrów.

Trasy poprowadzone zostaną przez miejsca związane z historią Powstania Warszawskiego, przebiegiem walk oraz punktami pamięci.

"Wieczorna sceneria, oprawa muzyczna z pieśniami powstańczymi oraz obecność grup rekonstrukcyjnych tworzą niepowtarzalny klimat biegu. Szczególnym momentem jest udział Powstańców Warszawskich, którzy co roku są honorowymi gośćmi wydarzenia" - podkreślił ratusz.

Organizatorem wydarzenia są Stołeczne Centrum Sportu Aktywna Warszawa oraz Fundacja Maraton Warszawski.

Przygotowania pod okiem trenerów

Osoby, które chcą poprawić swoje wyniki, zwiększyć wytrzymałość lub po prostu lepiej przygotować się do startu, mogą skorzystać z otwartych treningów, organizowanych przez Aktywną Warszawę w poniedziałki i czwartki.

"Poniedziałki biegowe" prowadzone są na terenie Ośrodka Nowa Skra, a "Czwartki biegowe" w Ośrodku Rozbrat. Wszystkie zajęcia rozpoczynają się o godzinie 19. Są przeznaczone zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych biegaczy.

Zapisy na bieg pod tym linkiem: https://rejestracja.maratonwarszawski.com/pl