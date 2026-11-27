Śródmieście 127 km/h na Trasie Łazienkowskiej. Trzy mandaty dla kierowcy Oprac. Dariusz Gałązka |

127 km/h na Trasie Łazienkowskiej (wideo bez dźwięku) Źródło wideo: WRD KSP Źródło zdj. gł.: KSP

Udostępnij Facebook Kopiuj link Dodaj do preferowanych źródeł w Google Dodaj nas do listy preferowanych źródeł w Google, aby nasze materiały częściej pojawiały się w Twoich wynikach wyszukiwania.

Pomiar wykazał, że audi jechało 127 km/h w miejscu, w którym obowiązuje ograniczenie do 60 km/h. Według stołecznej policji kierowca jechał też buspasem i przekroczył pojedynczą linię ciągłą.

Trzy wykroczenia

Za przekroczenie prędkości o 67 km/h kierowca dostał 2000 złotych mandatu i 14 punktów karnych. Za jazdę buspasem policjanci nałożyli na niego 100 złotych mandatu i pięć punktów, a za przekroczenie linii ciągłej kolejne 100 złotych i jeden punkt. W sumie dostał 2200 złotych mandatów i 20 punktów karnych.

"Przy 127 km/h samochód pokonuje w sekundę około 35 metrów" - podkreślił podkomisarz Kamil Sobótka z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. Gdy auto z przodu gwałtownie hamuje, kierowca może pokonać ten dystans, zanim sam naciśnie hamulec.