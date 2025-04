Ani pojęcie "dynastii Piastów", ani przydomek "Chrobry" nie istniały w 1025 roku. Istniało już jednak państwo polskie Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN

Nad Wisłą staną ośmiometrowe głowy królów Polski, a na pikniku czeka podróż w czasie od średniowiecza do przyszłości oraz przelot F-16. Wieczorem rozbrzmi muzyka, a niebo rozświetlą drony. Tak stolica świętować będzie 1000-lecie koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski.

"W niedzielę 27 kwietnia 2025 roku Warszawa stanie się centrum ogólnopolskich obchodów tysiąclecia koronacji Bolesława Chrobrego, pierwszego króla Polski. Pod hasłem 'Tysiąclecie Korony Polskiej' odbędzie się wyjątkowe wydarzenie o charakterze historyczno-kulturowym, na które wstęp będzie całkowicie bezpłatny. Czeka nas dzień pełen emocji, edukacji, zabawy i dumy narodowej. Wydarzenie zostało objęte honorowym patronatem Prezesa Rady Ministrów" – napisano w komunikacie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Instalacja z królami Polski, przelot F-16

Niedzielne obchody zainauguruje otwarcie nad Wisłą instalacji z ośmiometrowymi głowami 28 koronowanych królów Polski, inspirowana "Pocztem królów i książąt polskich" Jana Matejki. O godz. 14 na skwerze Tadeusza Kahla i Wybrzeżu Kościuszkowskim odbędzie się historyczno-edukacyjny Piknik Tysiąclecia. Na warszawiaków czekać będą trzy strefy: średniowieczna, współczesności oraz przyszłości. O godzinie 14.30 zaplanowano przelot samolotów F-16 przygotowany przez Siły Zbrojne RP. Podczas pikniku dostępna będzie wystawa sprzętu wojskowego. Obecni na miejscu żołnierze opowiedzą o m.in. o sprzętach znajdujących się w dyspozycji wojska.

O godz. 18.30 rozpocznie się parada historyczna, która przejdzie mostem Świętokrzyskim na błonia Stadionu Narodowego. "Symboliczna podróż przez 1000 lat polskiej historii. Pochód poprowadzi 1. Kompania Reprezentacyjna Wojska Polskiego oraz Orkiestra Wojska Polskiego. Przed paradą Wisłą przepłynie statek z Syrenką Warszawską – artystycznym symbolem łączącym epoki. Wzdłuż lewego brzegu rozświetlą się kolejno wizerunki 44 władców Polski" – zapowiadają organizatorzy.

Koncert i pokaz dronów

Kulminacyjnym punktem programu będzie koncert finałowy na błoniach stadionu Narodowego. O godz. 20 wystąpią przedstawiciele polskiej sceny muzycznej reprezentujący różne gatunki i pokolenia, m.in. Kayah, Doda, zespół Organek, Oskar Cyms, Król, Bovska, Smolasty, Vix.N, Margaret, Lanberry, bryska, Mery Spolsky, Stanisław Soyka i wielu innych.

Na błoniach Narodowego zaprezentowana zostanie również artystyczna inscenizacja "Żywych Drzwi Gnieźnieńskich" z udziałem 80 aktorów i zespołu Art Color Ballet. Zaplanowano także prezentację historii Polski z wykorzystaniem innowacyjnej formy projekcji obrazu na ekranach wodnych, która tworzy zawieszony w przestrzeni hologram.

Niedzielne obchody zakończy największy w historii Polski pokaz 1000 dronów, który rozświetli niebo nad Wisłą. Rozpocznie się około godz. 21.30. "Pełen symboliki, emocji i światła, który stanie się niezapomnianą puentą tego wyjątkowego dnia" – zapowiedziała Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

Szczegółowy harmonogram obchodów

Godzinowy harmonogram obchodów:

-Piknik Tysiąclecia (14:00–18:00) - Przelot samolotów F-16 (ok. 14:30) - Parada historyczna przez Most Świętokrzyski w kierunku błoń PGE Narodowego (18:00) - Koncert finałowy: „Tysiąclecie Korony Polskiej” (20:00) - Multimedialny spektakl z największym pokazem dronów w historii Polski (ok. 21:30)

Piknik Tysiąclecia - szczegółowe informacje:

Od godziny 14:00 na lewym brzegu Wisły – w rejonie Wybrzeża Kościuszkowskiego i Centrum Nauki Kopernik – rozpocznie się Piknik Tysiąclecia, który potrwa do godz. 18:00. Dla uczestników przygotowano trzy tematyczne strefy:

Strefa Średniowiecza

- Rekonstrukcje historyczne, obóz rycerski i warsztaty rzemieślnicze - Pokazy walk, pieczenie podpłomyków, wytapianie szkła - Kuchnia historyczna, przymierzanie uzbrojenia - Bractwo: ceramika, kowalstwo, pisanie gęsim piórem, pokazy husarii i tańce renesansowe - Wioska rybacka: staropolska osada z animatorami - Hobby Horse Arena: wyścigi, tor przeszkód i zabawy dla dzieci - Bieg przez epoki – część średniowieczna: wspinaczka po linie, równoważnia i przenoszenie worka mąki

Strefa Nowoczesności

- Wystawy technologiczne, innowacje społeczne i naukowe - Prezentacje sprzętu wojskowego i współczesnej komunikacji - Bieg przez epoki – część współczesna: tor z przeszkodami – piramida, monk, belki - Ścianka AI: 30-metrowa immersyjna instalacja fotograficzna ukazująca historię Polski - Pokaz mody (godziny: 14:30, 15:30, 16:30, 17:30) - Stylizacje historyczne (średniowiecze, renesans, XX-lecie) - Nowoczesne kolekcje młodych projektantów współtworzone z Sustainable Fashion Institute

Strefa Przyszłości

- Interaktywne instalacje, symulacje VR i wizje Polski za 1000 lat - Bieg przez epoki – część przyszłościowa: labirynt laserowy, strzelanie z laserowych pistoletów - Strefa Wiedźmińska i Legend Polskich - Misje fabularne z wiedźminami, karczma, alchemia, strefa wróżb i pokazy walk

Przez cały czas trwania pikniku dostępna będzie wystawa sprzętu wojskowego, przygotowana przez Siły Zbrojne RP. Wśród prezentowanego sprzętu znajdą się m.in.:

- KTO z ZSSW 30 - kołowy transporter opancerzony z nowoczesną wieżą ZSSW-30, uzbrojoną w armatę 30 mm i wyrzutnie ppk Spike, zaprojektowany z myślą o mobilności i ogniowej sile wsparcia piechoty - 155 mm SH K9 - samobieżna haubica o kalibrze 155 mm, koreańskiej produkcji, zdolna do rażenia celów na dystansie ponad 40 km, wykorzystywana we współpracy z polskim systemem kierowania ogniem - SPZR Poprad - zestaw przeciwlotniczy na podwoziu kołowym z czterema pociskami rakietowymi Grom/Piorun, zaprojektowany do osłony wojsk przed niskolecącymi celami powietrznymi - PDR Żmija - lekki pojazd rozpoznawczy dla wojsk specjalnych i rozpoznawczych, charakteryzujący się wysoką mobilnością, modułową konstrukcją i możliwością szybkiego transportu - czołg K2 GF - wersja południowokoreańskiego czołgu podstawowego K2 Black Panther, przystosowywana do wymagań Wojska Polskiego, oferująca zaawansowaną elektronikę, automatyczny system ładowania i aktywną ochronę - czołg M1A1 Abrams - legendarny amerykański czołg podstawowy, znany z niezawodności, pancerza kompozytowego i armaty 120 mm – Polska nabyła wersję zmodernizowaną dostosowaną do warunków europejskich - czołg Leopard 2PL - zmodernizowana wersja niemieckiego czołgu Leopard 2A4 dostosowana do polskich wymagań, z nową optoelektroniką, lepszym pancerzem i nowoczesnym systemem kierowania ogniem.