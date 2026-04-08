Śródmieście

"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie

Gala z okazji "Mazowieckich Obchodów Dnia Ratownictwa Medycznego"
Konferencja działaczy partii Razem
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl
Przedstawiciele partii Razem chcą skontrolować wszystkie umowy zawierane przez urząd marszałkowski dotyczące działań promocyjnych. To reakcja na publikację, w której opisaliśmy transfer publicznych pieniędzy na rzecz fundacji dyrektora warszawskiego pogotowia Karola Bielskiego.

Przyczynkiem do środowej konferencji prasowej zorganizowanej przez działaczy i działaczki partii Razem był artykuł "Pieniądze dla fundacji dyrektora pogotowia. 100 tysięcy za wyświetlanie logo urzędu". Nasz dziennikarz Artur Węgrzynowicz ujawnił w nim, że fundacja założona przez dyrektora warszawskiego pogotowia ratunkowego Karola Bielskiego otrzymała 100 tysięcy złotych z urzędu marszałkowskiego za promowanie imprezy, którą organizowało pogotowie.

Marszałkiem województwa od 25 lat jest Adam Struzik z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Karol Bielski szefuje pogotowiu "tylko" od 11 lat. I również należy do PSL, z list którego kilkukrotnie kandydował w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Bezskutecznie.

Artur Węgrzynowicz

Dyplom dla dyrektora pogotowia

Autor serwisu koryta.pl Szymon Pajzert (strona gromadzi infromacje o politykach i ich bliskich w publicznych spółkach) zwrócił uwagę, że na temat fundacji Karola Bielskiego trudno jest znaleźć jakąkolwiek informację.

- Sprawozdania merytoryczne tej fundacji nie są publicznie dostępne. To jest proceder, który Adam Struzik, jako marszałek naszego województwa, wspiera. Członkowie Platformy Obywatelskiej i PSL wiedzą, że Adam Struzik chroni swoich przed odpowiedzialnością i publicznym okiem - zarzucał.

- Korupcja i koryciarstwo rozwijają się w cieniu - podkreślił.

Podczas konferencji zaprezentował symboliczny dyplom dla Karola Bielskiego ze złotą koniczynką (zielona jest symbolem Polskiego Stronnictwa Ludowego). Według autorów wyróżnienia, dyrektor warszawskiego pogotowia "zrobił to, co PSL robi najlepiej. Znalazł stanowisko do pobierania publicznych pieniędzy".

Dyplom dla Karola Bielskiego od działaczy partii Razem
Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Zawisza: koalicja udaje, że problemu nie ma

Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem, zwróciła uwagę, że wszyscy, którzy dziś rządzą, krytykowali Fundusz Sprawiedliwości za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Tworzenie funduszy tylko po to, żeby dofinansowywać zaprzyjaźnione fundacje i organizacje to było coś haniebnego, gdy robiło to Prawo i Sprawiedliwość. Teraz, gdy robi to koalicja rządząca, udają, że problemu nie ma - krytykowała Zawisza.

Zapowiedziała też, że Razem złoży do urzędu marszałkowskiego zapytanie o wszystkie umowy dotyczące działań promocyjnych finansowanych przez tę instytucję. - Bo zakładamy, że to nie jest jedyne miejsce (pogotowie - red.), gdzie kolesie PSL-owscy mogą liczyć na tego typu wsparcie - podsumowała.

Konferencja działaczy partii Razem
Partia Razem
Dariusz Gałązka
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki