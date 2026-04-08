"Adam Struzik chroni swoich". Chcą kontroli umów w urzędzie

Konferencja działaczy partii Razem Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Przyczynkiem do środowej konferencji prasowej zorganizowanej przez działaczy i działaczki partii Razem był artykuł "Pieniądze dla fundacji dyrektora pogotowia. 100 tysięcy za wyświetlanie logo urzędu". Nasz dziennikarz Artur Węgrzynowicz ujawnił w nim, że fundacja założona przez dyrektora warszawskiego pogotowia ratunkowego Karola Bielskiego otrzymała 100 tysięcy złotych z urzędu marszałkowskiego za promowanie imprezy, którą organizowało pogotowie.

Marszałkiem województwa od 25 lat jest Adam Struzik z Polskiego Stronnictwa Ludowego. Karol Bielski szefuje pogotowiu "tylko" od 11 lat. I również należy do PSL, z list którego kilkukrotnie kandydował w wyborach parlamentarnych i samorządowych. Bezskutecznie.

Dyplom dla dyrektora pogotowia

Autor serwisu koryta.pl Szymon Pajzert (strona gromadzi infromacje o politykach i ich bliskich w publicznych spółkach) zwrócił uwagę, że na temat fundacji Karola Bielskiego trudno jest znaleźć jakąkolwiek informację.

- Sprawozdania merytoryczne tej fundacji nie są publicznie dostępne. To jest proceder, który Adam Struzik, jako marszałek naszego województwa, wspiera. Członkowie Platformy Obywatelskiej i PSL wiedzą, że Adam Struzik chroni swoich przed odpowiedzialnością i publicznym okiem - zarzucał.

- Korupcja i koryciarstwo rozwijają się w cieniu - podkreślił.

Podczas konferencji zaprezentował symboliczny dyplom dla Karola Bielskiego ze złotą koniczynką (zielona jest symbolem Polskiego Stronnictwa Ludowego). Według autorów wyróżnienia, dyrektor warszawskiego pogotowia "zrobił to, co PSL robi najlepiej. Znalazł stanowisko do pobierania publicznych pieniędzy".

Dyplom dla Karola Bielskiego od działaczy partii Razem Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl

Zawisza: koalicja udaje, że problemu nie ma

Marcelina Zawisza, posłanka partii Razem, zwróciła uwagę, że wszyscy, którzy dziś rządzą, krytykowali Fundusz Sprawiedliwości za rządów Prawa i Sprawiedliwości.

- Tworzenie funduszy tylko po to, żeby dofinansowywać zaprzyjaźnione fundacje i organizacje to było coś haniebnego, gdy robiło to Prawo i Sprawiedliwość. Teraz, gdy robi to koalicja rządząca, udają, że problemu nie ma - krytykowała Zawisza.

Zapowiedziała też, że Razem złoży do urzędu marszałkowskiego zapytanie o wszystkie umowy dotyczące działań promocyjnych finansowanych przez tę instytucję. - Bo zakładamy, że to nie jest jedyne miejsce (pogotowie - red.), gdzie kolesie PSL-owscy mogą liczyć na tego typu wsparcie - podsumowała.

Konferencja działaczy partii Razem Źródło: Mateusz Mżyk, tvnwarszawa.pl