Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy
W czwartek przed sesją rady Warszawy dotychczasowy radny PiS Maciej Binkowski ogłosił, że zrezygnował z przynależności do tej partii i od dzisiaj będzie reprezentował w radzie Ruch Narodowy współtworzący Konfederację.
Pierwszy radny z Ruchu Narodowego
Na konferencji poseł Ruchu Narodowego Krzysztof Mulawa zaznaczył, że warszawski oddział ruchu zajmuje się kwestiami lokalnymi i ogólnopolskimi.
- Sprzeciwiamy się temu, co wyprawia z finansami miejskimi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, sprzeciwiamy się walce z kierowcami i zwężaniu ulic, sprzeciwiamy się również wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu - powiedział.
Podkreślił, że radny Binkowski jest pierwszym reprezentującym Ruch Narodowy radnym miasta wojewódzkiego i zachęcił innych radnych do wstąpienia w szeregi ruchu.
"Decyzja głęboko przemyślana"
Radny Binkowski poinformował, że złożył rezygnację z przynależności do Prawa i Sprawiedliwości, do którego należał przez kilkanaście lat.
- Chciałbym, żeby to wybrzmiało: była to decyzja głęboko przemyślana, niepodejmowana pod wpływem chwili czy impulsu. Wierzę w silne państwo walczące o swoją suwerenność i o bezpieczeństwo, gdzie obywatele są na pierwszym miejscu - dodał.
Radny Maciej Binkowski jest wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy. To jego druga kadencja w tej radzie.
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: Paweł Supernak/PAP