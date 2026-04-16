Śródmieście Ruch Narodowy ma przedstawiciela w Radzie Warszawy

Przeciwnicy SCT zakłócają sesję Rady Warszawy Źródło: TVN24

W czwartek przed sesją rady Warszawy dotychczasowy radny PiS Maciej Binkowski ogłosił, że zrezygnował z przynależności do tej partii i od dzisiaj będzie reprezentował w radzie Ruch Narodowy współtworzący Konfederację.

Pierwszy radny z Ruchu Narodowego

Na konferencji poseł Ruchu Narodowego Krzysztof Mulawa zaznaczył, że warszawski oddział ruchu zajmuje się kwestiami lokalnymi i ogólnopolskimi.

- Sprzeciwiamy się temu, co wyprawia z finansami miejskimi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, sprzeciwiamy się walce z kierowcami i zwężaniu ulic, sprzeciwiamy się również wprowadzeniu Strefy Czystego Transportu - powiedział.

Podkreślił, że radny Binkowski jest pierwszym reprezentującym Ruch Narodowy radnym miasta wojewódzkiego i zachęcił innych radnych do wstąpienia w szeregi ruchu.

"Decyzja głęboko przemyślana"

Radny Binkowski poinformował, że złożył rezygnację z przynależności do Prawa i Sprawiedliwości, do którego należał przez kilkanaście lat.

- Chciałbym, żeby to wybrzmiało: była to decyzja głęboko przemyślana, niepodejmowana pod wpływem chwili czy impulsu. Wierzę w silne państwo walczące o swoją suwerenność i o bezpieczeństwo, gdzie obywatele są na pierwszym miejscu - dodał.

Radny Maciej Binkowski jest wiceprzewodniczącym Komisji Zdrowia oraz Komisji Infrastruktury i Inwestycji Rady m.st. Warszawy. To jego druga kadencja w tej radzie.