Śródmieście Wanda Traczyk-Stawska z poruszającym apelem do mieszkańców Warszawy Maciej Wacławik |

Wanda Traczyk-Stawska wzięła udział w debacie "ZmieńMY edukację!" zorganizowanej w budynku Sejmu Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Miasto Stołeczne Warszawa/facebook

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- Chciałabym prosić wszystkich mieszkańców Warszawy, żeby ten jeden dzień, 1 sierpnia, był pamięcią wypełniony o tych, którzy stanęli do walki w Powstaniu Warszawskim - mówi jego 99-letnia uczestniczka w nagraniu opublikowanym w środę.

W ciągu kilku godzin na apel Wandy Traczyk-Stawskiej odpowiedziało ponad tysiąc osób. "W świecie, w którym wszystko trwa chwilę, są wartości, które powinny trwać wiecznie... pamięć jest jedną z nich", "Jest Pani wzorem do naśladowania", "Pani apel jest dla mnie rozkazem", "Kochana Pani Wando! Jest Pani wzorem! Jest Pani Bohaterką! Dużo zdrowia i proszę być z nami, bo takie przykłady odwagi, honoru, bohaterstwa dzisiaj potrzebuje Polska jak nigdy" - czytamy komentarze pod filmem opublikowanym na oficjalnym profilu stolicy na Facebooku, Instagramie i X.

🇵🇱 Warszawo, 1 sierpnia pamiętaj o swoich Bohaterach! Apeluje Pani Wanda Traczyk-Stawska.#Warszawa pic.twitter.com/1p5d9NHMA0 — Warszawa (@warszawa) July 29, 2026 Rozwiń

Wanda Traczyk-Stawska

Urodzona w 1927 roku Wanda Traczyk-Stawska w działalność konspiracyjną była zaangażowana jeszcze przed wybuchem Powstania Warszawskiego. W ramach Szarych Szeregów od 1942 roku malowała na murach i skrzynkach pocztowych symbole Polski Walczącej i kolportowała podziemne ulotki.

W powstaniu, które wybuchło 1 sierpnia 1944 roku została łączniczką i strzelcem. Walczyła w Śródmieściu (m.in. w rejonie Marszałkowskiej, Brackiej i Chmielnej) oraz na Powiślu. Brała również udział w ciężkich walkach o kościół Świętego Krzyża i komendę policji. Po wojnie pracowała jako psycholog i nauczycielka, zaangażowała się też w ratowanie pamięci o poległych powstańcach.

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Z inicjatywy kierowanego przez nią Społecznego Komitetu ds. Cmentarza Powstańców Warszawy utworzono Izbę Pamięci przy Cmentarzu Powstańców Warszawy. - Rodziny tych, którzy tu leżą, są mi najbardziej bliskie sercu, a leży ich 104 tysiące 105 osób i ich głosem ma być ten cmentarz i ta izba pamięci. Ona ma wołać na cały świat: nigdy więcej wojny - mówiła Wanda Traczyk-Stawska przy okazji otwarcia izby pamięci w 2022 roku.

Redagował AM