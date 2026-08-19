Śródmieście "Żegnaj, Bohaterko". Donald Tusk przywołał słowa Wandy Traczyk-Stawskiej Oprac. Kamila Grenczyn |

Miała pseudonim "Pączek", ale nazywaną ją "Błyskawicą" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawy

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Zmarłą Wandę Traczyk-Stawską pożegnał w środę na X premier Donald Tusk, cytując jedną z jej wypowiedzi: "Nie stój, nie patrz, gdy się zło dzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek".

Do wpisu dołączył wspólne zdjęcie z uczestniczką Powstania Warszawskiego. "Żegnaj, Bohaterko" - zakończył.

„Nie stój, nie patrz, gdy się zło dzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek." - Wanda Traczyk-Stawska



Żegnaj, Bohaterko. pic.twitter.com/MhfqlszVcI — Donald Tusk (@donaldtusk) August 19, 2026 Rozwiń

Traczyk-Stawską pożegnał również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który przypomniał, że "po wojnie całe życie była po stronie słabszych i po stronie wartości: dzieci, osób z niepełnosprawnościami, praw kobiet, demokracji i wspólnej Europy".

"Nie pozwalała nacjonalistom kraść patriotyzmu i zagłuszać wolności. Cześć Jej pamięci" - dodał.

Odeszła Wanda Traczyk-Stawska ps. „Pączek”.



Walczyła z faszystami w Powstaniu Warszawskim. Po wojnie całe życie była po stronie słabszych i po stronie wartości: dzieci, osób z niepełnosprawnościami, praw kobiet, demokracji i wspólnej Europy.



Nie pozwalała nacjonalistom kraść… pic.twitter.com/7tZm5T7ync — Włodzimierz Czarzasty 📚📖 (@wlodekczarzasty) August 19, 2026 Rozwiń

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oceniła, że Traczyk-Stawska "była jedną z tych osób, które swoją odwagą i niezłomnością uczyły nas, czym jest miłość do Polski". Zaznaczyła, że bohaterowie nigdy nie umierają - zamiast tego "zostają w pamięci, w historii i w wartościach, których bronili całym swoim życiem".

Bohaterowie nie umierają nigdy. Zostają w pamięci, w historii i w wartościach, których bronili całym swoim życiem.



Wanda Traczyk-Stawska była jedną z tych osób, które swoją odwagą i niezłomnością uczyły nas, czym jest miłość do Polski.



Cześć Jej pamięci. — Marta Cienkowska (@MartaCienkowska) August 19, 2026 Rozwiń

"Należała do tych osób, których świadectwo nadawało historii ludzki wymiar, a słowom o odwadze, odpowiedzialności i patriotyzmie - prawdziwą treść. Pozostanie ważną częścią naszej pamięci" - napisał o Traczyk-Stawskiej były szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski.

Odeszła Wanda Traczyk-Stawska „Pączek”. Bohaterka Powstania Warszawskiego, nauczycielka i niezwykła strażniczka pamięci.



Należała do tych osób, których świadectwo nadawało historii ludzki wymiar, a słowom o odwadze, odpowiedzialności i patriotyzmie – prawdziwą treść. Pozostanie… pic.twitter.com/KtByqyRm3S — Bogdan Zdrojewski (@BZdrojewski) August 18, 2026 Rozwiń

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że Traczyk-Stawska uczyła nas rzeczy wielkich i wspaniałych, a wolność i niepodległość były dla niej największym dobrem. "Doskonale wiedziała, jak wiele utrata wolności kosztuje. Uczyła nas swoim życiem, była i ciągle jest dla nas wielkim autorytetem. Dziękujemy, Pani Wando" - przekazał.

Odeszła od nas Bohaterka, Pani Wanda Traczyk-Stawska. Uczyła nas wszystkich rzeczy wielkich i wspaniałych. Wolność i niepodleglość były dla Niej dobrem największym. Doskonale wiedziała, jak wiele utrata wolnosci kosztuje. Uczyła nas swoim życiem, byla i ciągle jest dla nas… pic.twitter.com/e3TARbwodP — Władysław Kosiniak-Kamysz (@KosiniakKamysz) August 19, 2026 Rozwiń

Kim była Wanda Traczyk-Stawska?

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Jako nastolatka zaangażowała się w konspirację niepodległościową - należała do Szarych Szeregów, a następnie została żołnierką Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim służyła jako strzelczyni i łączniczka Oddziałów Osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Walczyła w Śródmieściu i na Powiślu.

6 września 1944 została ciężko ranna. Po kapitulacji trafiła do niemieckiej niewoli, z której wróciła do Polski w 1947 roku. Po wojnie studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Traczyk-Stawska aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.