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Śródmieście

"Żegnaj, Bohaterko". Donald Tusk przywołał słowa Wandy Traczyk-Stawskiej

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Wanda Traczyk-Stawska nie żyje
Miała pseudonim "Pączek", ale nazywaną ją "Błyskawicą"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: UM st. Warszawy
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Premier Donald Tusk pożegnał zmarłą uczestniczkę Powstania Warszawskiego Wandę Traczyk-Stawską. Bohaterka powstańczego zrywu, działaczka społeczna i nauczycielka odeszła w wieku 99 lat. Wspomnieniami o niej podzielili się również inni politycy.

Zmarłą Wandę Traczyk-Stawską pożegnał w środę na X premier Donald Tusk, cytując jedną z jej wypowiedzi: "Nie stój, nie patrz, gdy się zło dzieje, tylko reaguj natychmiast, bo to jest twój obowiązek".

Do wpisu dołączył wspólne zdjęcie z uczestniczką Powstania Warszawskiego. "Żegnaj, Bohaterko" - zakończył.

Traczyk-Stawską pożegnał również marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty, który przypomniał, że "po wojnie całe życie była po stronie słabszych i po stronie wartości: dzieci, osób z niepełnosprawnościami, praw kobiet, demokracji i wspólnej Europy".

"Nie pozwalała nacjonalistom kraść patriotyzmu i zagłuszać wolności. Cześć Jej pamięci" - dodał.

Ministra kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska oceniła, że Traczyk-Stawska "była jedną z tych osób, które swoją odwagą i niezłomnością uczyły nas, czym jest miłość do Polski". Zaznaczyła, że bohaterowie nigdy nie umierają - zamiast tego "zostają w pamięci, w historii i w wartościach, których bronili całym swoim życiem".

"Należała do tych osób, których świadectwo nadawało historii ludzki wymiar, a słowom o odwadze, odpowiedzialności i patriotyzmie - prawdziwą treść. Pozostanie ważną częścią naszej pamięci" - napisał o Traczyk-Stawskiej były szef resortu kultury Bogdan Zdrojewski.

Szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz oświadczył, że Traczyk-Stawska uczyła nas rzeczy wielkich i wspaniałych, a wolność i niepodległość były dla niej największym dobrem. "Doskonale wiedziała, jak wiele utrata wolności kosztuje. Uczyła nas swoim życiem, była i ciągle jest dla nas wielkim autorytetem. Dziękujemy, Pani Wando" - przekazał.

Kim była Wanda Traczyk-Stawska?

Wanda Traczyk-Stawska urodziła się 7 kwietnia 1927 roku w Warszawie. Jako nastolatka zaangażowała się w konspirację niepodległościową - należała do Szarych Szeregów, a następnie została żołnierką Armii Krajowej. W Powstaniu Warszawskim służyła jako strzelczyni i łączniczka Oddziałów Osłonowych Wojskowych Zakładów Wydawniczych Biura Informacji i Propagandy Komendy Głównej AK. Walczyła w Śródmieściu i na Powiślu.

6 września 1944 została ciężko ranna. Po kapitulacji trafiła do niemieckiej niewoli, z której wróciła do Polski w 1947 roku. Po wojnie studiowała psychologię na Uniwersytecie Warszawskim i przez wiele lat pracowała jako nauczycielka w szkołach specjalnych dla dzieci z niepełnosprawnościami.

Traczyk-Stawska aktywnie uczestniczyła w życiu publicznym, zabierając głos w sprawach praw człowieka, praw kobiet oraz demokratycznych wartości.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Powstanie WarszawskieWarszawazmarł..., nekrologiDonald Tusk
Kamila Grenczyn
Kamila Grenczyn
Dziennikarka tvn24.pl
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