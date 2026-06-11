Śródmieście W sobotę Parada Równości. Będą zamknięte ulice i zmiany w ruchu Oprac. Dariusz Gałązka |

Ulicami Warszawy przeszła Parada Równości (wideo z 2025 roku) Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W sobotę, w Parku Świętokrzyskim, stanie Miasteczko Równości. Od około godziny 11 będą działały tam stoiska stowarzyszeń i organizacji, które zajmują się: równością płci, prawami społeczności LGBTQ, ale też rozwojem samorządności oraz wsparciem osób z niepełnosprawnościami. Około godziny 14 rozpocznie się Parada Równości.

Trasa Parady Równości

Jako pierwszą, już około godziny 6, policjanci mogą zamknąć jezdnię ulicy Emilii Plater w stronę Świętokrzyskiej. Samochody nie przejadą od Alei Jerozolimskich do Świętokrzyskiej. Na tym odcinku będą się ustawiały pojazdy i platformy biorące udział w paradzie.

Później, około godziny 9.30, może zostać zamknięta również jezdnia ulicy Świętokrzyskiej po stronie Pałacu Kultury i Nauki. Kierowcy nie przejadą od Emilii Plater do Marszałkowskiej.

Uczestnicy Parady Równości przejdą ulicami: Świętokrzyską, Nowym Światem, Krakowskim Przedmieściem, Miodową, Senatorską, przez Plac Teatralny, Marszałkowską z powrotem do Świętokrzyskiej. Przemarsz może potrać od około godziny 14 do 16.30.

Trasa Parady Równości Źródło zdjęcia: paradarownosci.pl

Policjanci będą decydowali o zamknięciu poszczególnych ulic. Oprócz ulic na trasie parady z ruchu mogą zostać wyłączone również ulice poprzeczne, na przykład: Bielańska, Królewska czy Plac Bankowy.

Autobusy na objazdach, metro będzie kursować częściej

Przez całą sobotę autobusy linii 178 będą kursowały na skróconej trasie - ze Skoroszy dojadą do Ronda Daszyńskiego.

Gdy zamknięta zostanie jezdnia ulicy Emilii Plater, to autobusy linii: 100, 117, 160, 507 i 521 pojadą objazdem Alejami Jerozolimskimi i Aleją Jana Pawła II.

W czasie Parady linie: 100, 117, 160, 507 i 521 pozostaną na dotychczasowym objeździe, a przez Aleje Jerozolimskie pojadą dodatkowo również autobusy: 106, 107, 111, 117, 171 i 520 (uwaga, w tym czasie będą kursowały tylko do Dworca Centralnego). Z kolei autobusy: 116, 180 i 503 będą kursowały Sanguszki, Wisłostradą, Karową, Dobrą, Zajęczą, Topiel, Kruczkowskiego i Książęca. Autobusy linii: 128, 151 i 175 skończą trasy na przystanku Centrum, 518 dojadą do pętli Esperanto.

Od godziny 12 do 19 pociągi obu linii metra będą kursowały częściej.

OGLĄDAJ: TVN24