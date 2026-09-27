Śródmieście 14 tysięcy biegaczy na trasie Maratonu Warszawskiego Oprac. Katarzyna Kędra |

Trasa 47. Maratonu Warszawskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/Radek Pietruszka

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Trasa prowadzi przez siedem dzielnic: Śródmieście, Pragę-Południe, Pragę-Północ, Wolę, Bemowo, Bielany i Żoliborz. Częścią trasy maratonu, z centrum na Grochów, pobiegną uczestnicy Nice To Fit You Warszawskiej Dychy.

W związku z tym w piątek zamknięta została ulica Świętokrzyska między Marszałkowską a Emilii Plater. W sobotę został zamknięty fragment jezdni Emilii Plater - od Złotej do Świętokrzyskiej.

Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

Zamknięte ulice

Kolejne ulice na trasie biegów zostały zamykane w niedzielę od godziny 5.00 do 10.00. W czasie zawodów nieprzejezdne będą m.in.: Aleje Jerozolimskie od Kruczej do Mostu Poniatowskiego; Most Poniatowskiego; Aleja Waszyngtona; Grochowska, jezdnia od Alei Zielenieckiej do Ronda Wiatraczna; Most Świętokrzyski; Most Gdański, jezdnia w kierunku Śródmieścia; Obozowa, jezdnia od Ostroroga do Księcia Janusza; Obrońców Tobruku; Powstańców Śląskich, jezdnia od Maczka do Wrocławskiej; Aleja Reymonta, jezdnia od Kasprowicza do Maczka; Marymoncka, jezdnia od Słowackiego do Lindego; Mickiewicza, jezdnia od Placu Wilsona od Andersa; Bonifraterska i Miodowa.

Ulice będą otwierane możliwie szybko po przebiegnięciu ostatniego zawodnika i uprzątnięciu trasy. Pierwsze zostaną otwarte już około godziny 11.30. Najdłużej zamknięte - do godziny 16 lub 18 - będą ulice w Śródmieściu. Jako ostatnia zostanie otwarta Świętokrzyska, przy Parku Świętokrzyskim – dopiero w poniedziałek około godziny 1.

48. Maraton Warszawski Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka Zawodnicy na starcie 48. Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

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Komunikacja miejska na objazdach

Zmieniły się trasy komunikacji miejskiej.

"Od piątku do niedzieli autobusy linii 178 będą kursowały na trasie skróconej ze Skoroszy do Ronda Daszyńskiego. W sobotę, gdy zamknięty zostanie fragment Emilii Plater, zmienią się trasy autobusów linii 117, 160 i 507, a 521 będą kursowały na trasie Falenica - Wiatraczna" - poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Przez całą niedzielę autobusy dwóch linii będą jeździły na trasach skróconych: 503 z Natolina Północnego do Placu Konstytucji i 518 z Nowodworów do Metra Marymont.

Trasa Maratonu Warszawskiego Źródło zdjęcia: Maraton Warszawski

W trakcie biegu objazdami pojadą tramwaje: 4, 6, 7, 9, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 33 oraz autobusy: 102, 103, 106, 107, 110, 111, 112, 114, 116, 117, 122, 123, 125, 127, 128, 129, 131, 135, 136, 138, 146, 147, 156, 157, 158, 162, 166, 175, 180, 181, 184, 185, 197, 202, 220, 249, 409, 500, 507, 509 i 517. W tym czasie kursowanie linii 201 i 409 będzie zawieszone. Częściej będą jeździły autobusy linii 500.