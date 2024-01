Uszkodzony autobus i wyjazd kolumny prezydenckiej. Nagrania z monitoringu

Zatrzymanie w Pałacu Prezydenckim

Skazani prawomocnie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali zatrzymani we wtorek na terenie Pałacu Prezydenckiego. Przewieziono ich do komendy policji, a następnie do aresztu śledczego na Grochowie. Gdy dokonywano zatrzymania, prezydenta Andrzeja Dudy nie było w pałacu, przebywał w Belwederze na spotkaniu z liderką białoruskiej opozycji Swiatłaną Cichanouską.

"Przez dłuższy czas nie mogliśmy opuścić Belwederu"

- Kiedy pan prezydent został poinformowany o tym, co dzieje się w pałacu, chciał natychmiast wracać, a wyjazd z Belwederu został zastawiony autobusem komunikacji miejskiej - powiedziała szefowa Kancelarii Prezydenta Grażyna Ignaczak-Bandych we wtorek wieczorem w Telewizji Republika.

Prezydent Warszawy: olbrzymie mrozy, zwykła awaria

Rzeczniczka ratusza: awaria układu hamulcowego

O odniesienie się do sprawy poprosiliśmy rzeczniczkę stołecznego ratusza Monikę Beuth. - Nie ma żadnej podstawy, żeby twierdzić, że doszło do jakiegolwiek celowego blokowania wyjazdu. Doszło do awarii układu hamulcowego w autobusie, który zatrzymał się na światłach i nie mógł ruszyć. Mamy notatkę Zarządu Transportu Miejskiego, z której wynika, że działo się to dokładnie przez 17 minut - od 19.04 do 19.21 - przekazała tvnwarszawa.pl Beuth. I dodała, że na miejscu byli funkcjonariusze Służby Ochrony Państwa i policji.