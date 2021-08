Policja "wszczyna czynności" po tym, jak przed Sejmem protestujący popychali posła Dobromira Sośnierza

Sam poseł Sośnierz powiedział w czwartek, że dzwoniła do niego policja: - Mam się stawić na komisariacie. Najwyraźniej zostało wszczęte postępowanie.

Lider Porozumienia i były wicepremier Jarosław Gowin ocenił, że "ten atak jest skandaliczny, zasługuje na jednoznaczne potępienie wszystkich sił parlamentarnych i tak naprawdę wszystkich Polaków". Zdaniem Gowina to, że manifestanci wyrażali oburzenie przyjęciem przez Sejm ustawy anty-TVN jest w pełni uzasadnione. - Też uważamy tę ustawę za skandaliczną - zaznaczył w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie. - Natomiast jakiekolwiek formy fizycznej, a mówiąc szczerze, także słownej agresji, motywowane różnicami politycznymi, to jest naruszenie dobrego etosu polskiej kultury, polskiej demokracji, a moim zdaniem także prawa - podkreślił. W jego ocenie osoby, które zaatakowały posła Konfederacji, "powinny być pociągnięte do odpowiedzialności karnej".