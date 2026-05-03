Uroczystości rocznicowe na Placu Zamkowym. Nawrocki mówi o nowej konstytucji

235. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Niedzielna uroczystość na Placu Zamkowym rozpoczęła się od odśpiewania hymnu narodowego oraz odczytania Preambuły Konstytucji 3 Maja. Uczestniczą w niej m.in. ministrowie kancelarii prezydenta oraz ministrowie rządu, w tym wicepremier, szef resortu cyfryzacji Krzysztof Gawkowski, a także koordynator służb specjalnych Tomasz Siemoniak. Obecny jest też działacz mniejszości polskiej na Białorusi Andrzej Poczobut, a także liczni mieszkańcy Warszawy.

Nawrocki o "autokorekcie rządzenia" zapisanej w Konstytucji 3 Maja

Prezydent Nawrocki podczas wystąpienia podkreślał, że Konstytucję 3 Maja budowały dwie najważniejsze wartości - modernizacja i niepodległość. - Najważniejsze w Konstytucji 3 Maja było to, że była gotowa do tworzenia nowoczesnej Polski przyszłości, opartej o trójpodział władzy, opartej o obywatelstwo i prawa obywatelskie dla mieszczan. Że ta konstytucja pochylała się nad ludem rolniczym (...) była to konstytucja najbardziej nowoczesna na tamte czasy - mówił Nawrocki.

- W Konstytucji 3 Maja, we wszystkich 11 paragrafach i w preambule zapisana była głęboka zdolność Polski i Polaków do autokorekty. Do autokorekty systemu rządzenia. Do autokorekty zarządzania Rzeczpospolitą. To była konstytucja stworzona przez wybitnych Polaków, którzy nieśli w sobie polskiego ducha, którzy w Rzeczpospolitą wierzyli, kochali i chcieli ją reformować. Konstytucja 3 Maja miała zreformować Rzeczpospolitą Polską i dać jej szansę przetrwania - podkreślił prezydent.

"Potrzebujemy konstytucji nowej generacji"

W trakcie swojego przemówienia Karol Nawrocki zaznaczył, że "potrzebujemy dziś konstytucji nowej generacji roku 2030". - Trzeba zmodernizować konstytucję z 1997 roku albo ją zmienić - zaznaczył.

Nawrocki dodał, że konstytucja z roku 1997 była "potrzebnym momentem kompromisu w czasach transformacji ustrojowej”, natomiast obecnie „zmieniło się wszystko na świecie". - Dzisiaj Polska jest częścią Unii Europejskiej. Jesteśmy członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. Wierzę, że za moment będziemy stałym członkiem Grupy G20 - powiedział.

Zwrócił uwagę, że za wschodnią granicą Polski trwa wojna. - Musimy mieć taką odwagę, jak twórcy Konstytucji 3 maja - rozpocząć dyskusję o nowej konstytucji, konstytucji nowej generacji roku 2030 - zaznaczył prezydent.

- Musimy raz na zawsze zdecydować się, czy chcemy, aby narodem rządzili ci, którzy są wybierani w demokratycznych wyborach, wolą suwerena narodu; chcemy im oddać władzę i odpowiedzialność; czy chcemy, by władza zarządzała wami, drogi narodzie, za sprawą układów partyjnych, politycznych i architektury politycznej, odrywając władzę od narodu - podkreślił.

- Sytuacja bezpieczeństwa Rzeczpospolitej Polskiej wymaga dziś od nas, abyśmy mieli silną, ale kontrolowaną władzę - władzę, która pochodzi wprost od suwerena, od narodu - oświadczył Nawrocki.

Jak powiedział, "demokracja to są rządy większości z uszanowaniem mniejszości, a nie ordynarna blokada przez mniejszość praw większości".

- Żyjemy w momencie, gdy konflikt polityczny poszedł za daleko, niszczy wspólnotę i fundamenty państwa, instytucje są angażowane do walki politycznej, system praworządności mający mitygować nastroje społeczne, produkuje konflikty - grzmiał z mównicy Nawrocki.

- Nie może być dalej tak, że władza rozkłada się na dwa ośrodki. Dziś nie odpowiem, czy system powinien być premierowski czy prezydencki, ale zaczynamy pracę nad konstytucją nowej generacji roku 2030 - powiedział.

Rada Nowej Konstytucji

Prezydent Karol Nawrocki powołał w niedzielę w Warszawie Radę Nowej Konstytucji - akty powołania otrzymali pierwsi jej członkowie. Celem zespołu ma być wypracowanie projektu nowej konstytucji, co Nawrocki zapowiedział w pierwszym po zaprzysiężeniu orędziu.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim akty powołania otrzymali pierwsi członkowie Rady, w tym m.in.: była prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska, konstytucjonalista Ryszard Piotrowski, sędzia i były minister sprawiedliwości Barbara Piwnik oraz prawnik, były marszałek Sejmu Józef Zych.

Według zapowiedzi rzecznika prezydenta Rafała Leśkiewicza, w składzie Rady mają się znaleźć przedstawiciele klubów i kół poselskich, eksperci i osoby, które "mają różną wrażliwość, różne poglądy, różne postrzeganie kwestii dotyczących prawa, funkcjonowania prawa, też funkcjonowania dotychczasowej konstytucji".