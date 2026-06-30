Śródmieście Wysoka temperatura i "rekordowe obciążenie" pogotowia ratunkowego Oprac. Artur Węgrzynowicz |

Udar cieplny, opalanie. Co zrobić? Źródło wideo: tvn24 Źródło zdj. gł.: Grupa Medyczna OSP Ładzyń

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Od kilku dni w całym kraju panują wysokie temperatury - miejscami słupki wskazały 40 stopni Celsjusza. W niedzielę na stacji w Warszawie zarejestrowano temperaturę 38,1 stopnia. To najwyższa wartość w historii stacji - poprzednia, 37 stopnia Celsjusza, zanotowana została w sierpniu 2013 roku.

"Wysokie temperatury, rozpoczęcie wakacji oraz zwiększona liczba zdarzeń w całym kraju sprawiły, że w dniach 26–29 czerwca 2026 r. odnotowaliśmy największe obciążenie systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego od 1 stycznia 2024 roku" - przekazało Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego.

Najwięcej zgłoszeń w poniedziałek

Z danych udostępnionych przez KCMRM wynika, że najwięcej zgłoszeń na numery alarmowe wpłynęło w poniedziałek - nieco ponad 19,5 tysiąca. Tego dnia zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały do potrzebujących pomocy ponad 14 tysięcy razy (nie każde zgłoszenie kończy się wyjazdem karetki). "To najwyższe wartości dobowe odnotowane od 1 stycznia 2024 roku" - czytamy w mediach społecznościowych KCMRM.

Rekordowa liczba zgłoszeń do dyspozytorów medycznych Źródło zdjęcia: Krajowe Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego

W sobotę i w niedzielę do dyspozytorów dotarło kolejno 18 478 i 18 882 zgłoszeń.

Dyspozytorzy medyczni zaapelowali o korzystanie z numeru alarmowego tylko w "sytuacjach realnego zagrożenia życia lub zdrowia". Zwrócili uwagę, aby korzystać wyłącznie z bezpiecznych kąpielisk, regularnie pić wodę i zachować ostrożność na drodze.

"Apelujemy o rozwagę podczas wypoczynku, podróży i aktywności nad wodą. W czasie upałów zadbajcie szczególnie o dzieci, seniorów oraz osoby przewlekle chore" - napisali w komunikacie medycy z KCMRM.

Jak chronić się przed upałem

Lekarze wskazują, by w czasie wysokich temperatur zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu, ograniczyć przebywanie na słońcu i wysiłek fizyczny. W czasie upału jeszcze bardziej szkodliwe dla zdrowia jest picie alkoholu. Nie należy również pozostawiać w samochodzie dzieci i zwierząt.

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Jak przetrwać upały Źródło zdjęcia: RCB