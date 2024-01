Ciało mężczyzny w mieszkaniu. Sąsiedzi nie widzieli go od ponad roku

Informację o tym, że lokator może nie żyć, otrzymali policjanci. Wyważono drzwi. W środku policjanci znaleźli ciało mężczyzny. Nie wiadomo, kiedy i dlaczego zmarł. Ze wstępnych ustaleń wynika, że sąsiedzi nie widzieli go od ponad roku.

- We wtorek w godzinach przedpołudniowych, w związku z informacją uzyskaną przez dzielnicowych z Komendy Rejonowej Policji Warszawa I, dokonano siłowego wejścia do zamkniętego mieszkania w budynku wielorodzinnym przy ulicy Dynasy - informuje prokurator Szymon Banna, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie. - Po wejściu do mieszkania znaleziono zwłoki mężczyzny. Funkcjonariusze w wyniku swoich działań uzyskali informację, że sąsiedzi nie widzieli lokatora tego mieszkania od ponad roku.