Udział w marszu zapowiedział Jarosław Kaczyński, prezes PiS. – Chcemy, żeby obóz patriotyczny był zjednoczony, żeby obóz patriotyczny szedł razem, i w tym marszu, i w przedsięwzięciach politycznych, które są potrzebne po to, aby zmienić obecny stan Polski – mówił. - Przede wszystkim po to, żeby Polska trwała, by państwo polskie trwało, by Polska była krajem suwerennym, a naród był społeczeństwem, które nie jest poddawane wszelkiego rodzaju lewackim eksperymentom, które niszczą podstawowe struktury społeczne – dodał.

Prezes PiS powiedział, że jeżeli Polska będzie szybko się rozwijała, będzie budowała PKB na miarę zamożnych państw europejskich, "będzie zdolna się zbroić na dużą skalę".

- Naszym celem powinno być utrzymanie tego, co jest absolutnie potrzebne w tej chwili dla bezpieczeństwa Europy - zaznaczył. Mówił, że Europa obecnie, "z wyjątkiem, jakim jest Polska", nie jest gotowa działać w polityce zbrojeniowej "na takim poziomie, który jest wystarczający dla samodzielnej obrony Europy przed imperializmem rosyjskim". - Europa w dalszym ciągu stoi w tym miejscu, w którym stała - dodał.

Na pytanie o to, jak Kaczyński nazwałby Polaków, którzy zagłosowali na obecną władzę, którą nazwał okupacyjną, odpowiedział: "Ludzie wprowadzeni w błąd, zdecydowali o tych wyborach. Uwierzyli, że może być lepiej, a jest gorzej".

- Chcemy, by obóz patriotyczny był zjednoczony. Żeby obóz patriotyczny szedł razem i w tym marszu, ale także szedł razem w przedsięwzięciach politycznych, które są potrzebne po to, by zmienić obecny stan Polski - mówił Jarosław Kaczyński, prezes PiSu.

Podkreślił, że "idziemy" przede wszystkim, by Polska trwała, jak i naród polski. Zaznaczył, że celem jest, żeby "Polska była krajem suwerennym, a naród był grupą, społeczeństwem, która nie jest poddawana wszelkiego rodzaju lewackim eksperymentom, które niszczą podstawowe struktury społeczne, niszczą tożsamość zarówno narodową, ale także w tym wymiarze indywidualnym".

Kaczyński powiedział, że dotyczy to wszystkiego, co dziś zmierza do zniszczenia naszej cywilizacji.

- A ta cywilizacja, szczególnie właśnie w tym wydaniu europejskim, wydaniu państwa dobrobytu, to jest najbardziej życzliwa cywilizacja, jaka kiedykolwiek powstała w dziejach świata. Najbardziej życzliwa człowiekowi po prostu, zwykłemu człowiekowi - kontynuował prezes PiS-u. Dodał, że "my (PiS red.) chcemy ją obronić".

Dodał, że jej źródła są w chrześcijaństwie. Mówił, że w tych kwestiach ludzie powinni być całkowicie zjednoczeni. Kaczyński mówił też o innych "problemach". - Chodzi o to, co dzisiaj dzieje się w Polsce. Bo to, co dzieje się w Polsce zagraża i polskiemu państwu, i polskiemu narodowi, rodzinie, społeczeństwu. Chodzi o całkowite zniszczenie systemu praworządności, obowiązywania prawa - przekonywał.

Wyjaśniał, że prawo obowiązuje o tyle, o ile jest taka wola władzy wykonawczej. - Natomiast w żadnym razie nie może czynić tego, co dzieje się w Polsce na gminie, na różnych poziomach dzisiaj. To jest zniszczenie, i chcę to bardzo mocno podkreślić, polityki rozwojowej - zaznaczył Kaczyński.