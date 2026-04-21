Śródmieście

Trzaskowski o transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych: pracujemy nad tym

Katarzyna Kotula o decyzji NSA w sprawie małżeństwa jednopłciowego
Wykonamy wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego, tu nie ma w ogóle żadnej dyskusji. Natomiast trzeba podkreślić, że wyrok dotyczy jednej konkretnej sprawy i nie istnieje jeszcze nawet wypróbowany sposób jego realizacji - napisał w mediach społecznościowych prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, odnosząc się do sprawy transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych. Deklaracja dotyczy jednego orzeczenia, inne pary będą musiały iść do sądów. 

Trzaskowski swój wpis zamieścił we wtorek. Jak w nim zaznaczył, urzędnicy pracują nad tym, "jak skutecznie wykonać ten wyrok w sensie technicznym" po zwrocie akt z Naczelnego Sądu Administracyjnego. Zaznaczył jednak, że nie jest to zależne od ratusza.

"W wielu sądach, w tym w NSA, toczą się równolegle podobne sprawy. W rządzie toczą się prace nad ujednoliceniem przepisów i procedur - tak, żeby transkrypcje zarówno w Warszawie, jak i w każdym innym miejscu w Polsce były spójne i jednakowo skuteczne. Mam nadzieję, że prace te będą postępowały w odpowiednim tempie, bo sądowych wniosków o transkrypcję jest coraz więcej" - napisał Trzaskowski. I dodał: :"I na koniec uwaga ogólna - nie bez powodu wyrok, który właśnie realizujemy, nazywany jest 'precedensowym'. Po prostu nie było takiej formalnej ścieżki, trzeba ją dopiero stworzyć. I to się właśnie dzieje - w Warszawie!".

"Można powiedzieć, że jestem mężaty". Wyrok polskiego sądu
"Można powiedzieć, że jestem mężaty". Wyrok polskiego sądu

Partia Zieloni nie kryje jednak w swoim wpisie rozczarowania komentarzem prezydenta stolicy.

"Przykre wieści płyną do nas z Warszawy… Trzaskowski nie zgadza się na dokonywanie transkrypcji aktów małżeństw jednopłciowych poza tym jednym przypadkiem, którego dotyczy wyrok. WIELKIE ROZCZAROWANIE" - napisali na portalu X. "Jako Zieloni stoimy po stronie tysięcy polskich par jednopłciowych, które zawarły akt małżeństwa za granicą i zamierzają dochodzić swoich praw w Polsce, zgodnie z linią orzeczniczą NSA i europejskich trybunałów" - zaznaczyli.

Wyrok NSA w sprawie aktu małżeństwa pary jednopłciowej

Wcześniej resort spraw wewnętrznych wskazał, że wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 20 marca br. który zobowiązał Urząd Stanu Cywilnego do transkrypcji aktu małżeństwa dwóch mężczyzn "dotyczy indywidualnej sprawy i w tym zakresie, jako prawomocne rozstrzygnięcie polskiego sądu, jest bezwzględnie przestrzegany".

"Są prowadzone prace nad rozwiązaniami umożliwiającymi implementację wyroku TSUE, który posiada charakter generalny i odnosi się do wszystkich analogicznych przypadków. Zaprzeczamy przy tym twierdzeniom o próbach ograniczania skutków orzecznictwa, gdyż celem rządu jest wypracowanie skutecznych rozwiązań prawnych" - napisało MSWiA.

Resort zaznaczył, że pełna realizacja wytycznych TSUE oraz wprowadzenie procedury transkrypcji wymaga zmian legislacyjnych.

"Analizy resortowe wskazują, że kwestii tej nie można rozwiązać wyłącznie poprzez zmianę rozporządzenia czy modyfikację techniczną formularzy w systemach informatycznych. Niezbędna jest nowelizacja szeregu przepisów, przede wszystkim Prawa o aktach stanu cywilnego oraz innych regulacji zapewniających spójność systemu prawnego" - wskazał resort.

MSWiA zapewniło, że kontynuuje prace nad przygotowaniem odpowiednich projektów, uwzględniając przy tym aktualne uwarunkowania w procesie ustawodawczym.

Ta sprawa dzieli koalicję. "Nie ma innej możliwości, wyrok trzeba wykonać"
Ta sprawa dzieli koalicję. "Nie ma innej możliwości, wyrok trzeba wykonać"

Określenia "kobieta" i "mężczyzna" mają zniknąć

Na początku kwietnia przedstawiciele Ministerstwa Cyfryzacji i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazali, że resorty pracują nad rozwiązaniami, które umożliwią wykonanie wyroku NSA dotyczącego przeniesienia do rejestru stanu cywilnego aktu małżeństwa osób tej samej płci zawartego za granicą. Chodzi o zmianę rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego. Przewiduje ona zmianę wzoru odpisu skróconego i zupełnego aktu małżeństwa - chodzi o zastąpienie określeń "kobieta" i "mężczyzna" określeniami "pierwszy małżonek" i "drugi małżonek", a tym samym umożliwienie transkrypcji aktów małżeństw tej samej płci.

W ubiegłym tygodniu wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski podkreślił, że Ministerstwo Cyfryzacji zrobi wszystko, żeby został wykonany wyrok TSUE, i żeby systemowo wesprzeć osoby, które starają się o transkrypcję swojego małżeństwa.

- Transkrypcja małżeństwa nazywa się technicznie, ale to godność człowieka. Godność człowieka powinna być szanowana i powinna być akceptowana. Wyrok TSUE w tej sprawie jest jednoznaczny. Ministerstwo Cyfryzacji będzie dalej zwracało na to uwagę i jednocześnie realizowało wszystko, żeby rozporządzenie w tej sprawie dotyczące tego, jak mają wyglądać akty stanu cywilnego zostało zmienione - powiedział. - Systemowe podejście w tej sprawie dla mnie też jako człowieka Lewicy jest bezwzględnie obowiązujące. Mamy wesprzeć wszystkie pary, które chciałyby przenieść swój status małżeństwa, który zawarły w innych kraju do Polski. Trzeba to załatwić - dodał.

Do kwestii uznawania przez Polskę małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą odniósł się także na portalu X także marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

"We wszystkich miastach, w których rządzi Lewica, będziemy wykonywać wyroki europejskich i polskich sądów w sprawie małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą. Każda rodzina musi być chroniona przez państwo" - napisał marszałek Sejmu.

Uwaga MSWiA jak Ordo Iuris. Co dalej z transkrypcją małżeństw?
Uwaga MSWiA jak Ordo Iuris. Co dalej z transkrypcją małżeństw?

W Polsce chcą być traktowani jak małżeństwo

Marcowy wyrok dotyczył małżeństwa dwóch Polaków zawartego legalnie w 2018 roku w Berlinie. Para postanowiła przenieść się do Polski. Chcąc być traktowanymi w kraju jako małżonkowie, mężczyźni złożyli wniosek o transkrypcję niemieckiego aktu małżeństwa do polskiego rejestru stanu cywilnego. Spotkali się jednak z odmową, uzasadnioną tym, że polskie prawo nie dopuszcza małżeństw tej samej płci.

W sprawie tej w 2023 roku NSA skierował pytanie prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości UE. Dwa lata później - w listopadzie 2025 r. - Trybunał orzekł, że państwo członkowskie ma obowiązek uznać małżeństwo pary tej samej płci zawarte legalnie w innym kraju Unii, nawet jeśli prawo tego państwa nie uznaje tego typu związków. Po odpowiedzi TSUE sprawa wróciła na wokandę NSA.

Rzeczniczka ratusza Monika Beuth w rozmowie z "Gazetą Stołeczną" przekazała, że sprawa dotyczy na razie jednej pary - małżeństwa Mateusza i Jakuba. NSA nakazał dokonania transkrypcji ich aktu małżeństwa. Beuth powiedziała, że póki co - w przypadku innych par - Urząd Stanu Cywilnego będzie odmawiać. Małżeństwa będą musiały przejść przez drogę sądową.

Wniosek PiS w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe
Wniosek PiS w Trybunale Konstytucyjnym. Chodzi o małżeństwa jednopłciowe

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP, Gazeta Stołeczna

Czytaj także:
W wypadku zginął motocyklista
W wypadku na trasie S7 zginął motocyklista
Okolice
Skrzyżowanie ul. Grójeckiej z Wawelską do przebudowy
"Warszawski tetris" przejdzie do historii. Drogowcy mają plan
Policjanci z podejrzanym o oszustwo
Zasadzka na "odbieraka". Policjanci zatrzymali dwóch oszustów
Śródmieście
Śmiertelne potrącenie w miejscowości Nowe Hołowczyce
Tragiczny wypadek o poranku. Nie żyje piesza potrącona przez kierowcę busa
Okolice
Modernizacja linii otwockiej
Tysiące podpisów pod listem do ministra. "Nie zgadzamy się na niedasizm"
Piotr Bakalarski
Nastolatek był pod wpływem narkotyków
Spał w autobusie, nie reagował. 17-latek miał we krwi fentanyl
Rembertów
Boisko (zdjęcie ilustracyjne)
Piłkarz w szpitalu, policjant okrzyknięty bohaterem
Ursus
Przejście podziemne pod ulicą Targową
Akcja służb w odpychającym przejściu pod Targową
Praga Północ
Wypadek na Grochowskiej
W miejscu, gdzie zginął 6-letni chłopiec, za kilka dni stanie fotoradar
Praga Południe
Zagubiony biały paw w asyście wrócił do Łazienek Królewskich
Trzeba było zatrzymać ruch, by mógł bezpiecznie wrócić
Mokotów
Prokuratura chce tymczasowego aresztu dla właściciela psów (zdjęcie ilustracyjne)
Więzili go dwa dni. Areszty dla pięciu mężczyzn
Okolice
Łoś odwiedził parafię w Izabelinie
Odwiedziła patrona zwierząt, zjadła bratki
Okolice
Zderzenie na rondzie Zesłańców Syberyjskich
Karetka z pacjentem przewróciła się na bok
Poszukiwany 40-latek miał 3,6 tysiąca e-papierosów bez akcyzy
Poszukiwany z ponad trzema tysiącami e-papierosów bez akcyzy
Wola
29-latka zgubiła zawartość plecaka, grozi mu nawet 10 lat więzienia
Zgubiła go zawartość plecaka
Mokotów
Hale pod Warszawą po pożarze
Wielki pożar hal pod Warszawą
Kamila Grenczyn, Magdalena Gruszczyńska
Narkotyki w przesyłce z Kanady
W przesyłce z Kanady miały być panele ledowe, było coś jeszcze
Włochy
Miał podrobione dokumenty, kupił je w sieci (zdj. ilustracyjne)
Zapłacił trzy tysiące euro. Z fałszywkami poszedł do urzędu
Bielany
Strażnicy miejscy zatrzymali grafficiarza
Bazgroły na filarach. 22-latek o "zakodowanej" informacji
Praga Południe
Kierowca stracił prawo jazdy za nadmierną prędkość
21-latek zapłaci pięć tysięcy złotych i odpocznie od prowadzenia auta
Okolice
Skradziony katalizator
On wycinał, ona stała na czatach
Pociski zabezpieczone przez służby
Odkopał cztery niewybuchy, saperzy znaleźli ich kilkadziesiąt
Okolice
Zderzenie ciągnika z szynobusem
Uderzył ciągnikiem w szynobus
Okolice
Sala sądowa
Zabójstwo na terenie ogródków działkowych. Trzech skazanych
Okolice
Kierująca wydmuchała 1,4 promila (zdjęcie ilustracyjne)
Autem do pracy po alkoholu. Policjant z drogówki zawieszony
Śródmieście
Zderzenie trzech aut na krajowej "50" w miejscowości Bikówek
Zderzenie trzech aut na krajowej "50"
Okolice
Mężczyzna padł ofiarą oszustwa (zdj. ilustracyjne)
Sprzedał komputer, ale kupujący mu go zwrócił. Coś się jednak nie zgadzało
Okolice
Zabił znajomego ciosem noża w oko (zdj. ilustracyjne)
Zabił znajomego ciosem noża w oko
Okolice
Mieli oferować nieistniejące apartamenty do wynajęcia. Prokuratura: oszukali ponad 300 osób (wideo archiwalne)
Doskonała lokalizacja, kusząca cena. Uwaga na pułapkę
Okolice
40-latek został zatrzymany
Jechał za szybko, to był początek jego problemów
Wawer

