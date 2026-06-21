Śródmieście Tańcząc, śpiewając, wyplatając wianki. Tak powitali lato w nad Wisłą Oprac. Dariusz Gałązka |

Wianki jako słowiańska tradycja Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP

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Powitanie lata na Wiankach nad Wisłą w Warszawie rozpoczęło się już w sobotę o godzinie 13, kiedy ruszyły warsztaty: garncarskie, kulinarne i rzemieślnicze. Nie zabrakło też pokazów tańca i śpiewu oraz wyplatania wianków.

Wioska słowiańska i koncerty

Jedną z najciekawszych atrakcji tegorocznych Wianków była wioska słowiańska

- Nie jest obojętne z czego ten wianek był zrobiony ponieważ każda z roślin w Średniowieczu, a zwłaszcza w tradycji słowiańskiej i wczesnośredniowiecznej miała swoje symboliczne znaczenie. Dziewczyna, plotąc taki wianek, to jakby plotła swoją historię, ale oczywiście chodziło też o to, aby odpowiedni mężczyzna ten wianek złapał - opowiadała reporterom TVN24 Marzena Jóźwiak z Bractwa Signum Temporis.

Kulminacyjny punkt Wianków odbył się wieczorem w Multimedialnym Parku Fontann na Podzamczu. To koncerty pod hasłem "Wianki nad Wisłą – Miasto gra: Muzyka, Miłość, Marzenia". Na scenie wystąpili: Beata i BAJM, NOSOWSKA, Anita Lipnicka, Margaret, Patrycja Markowska, Piotr Cugowski, Natalia Przybysz, Reni Jusis, BOVSKA i Szymon Sutor Orchestra.

Wianki nawiązują do Nocy Kupały

We współczesnej formie, jako cykliczna impreza masowa, Wianki organizowane są nieprzerwanie od 1996 w sobotę najbliższą Nocy Świętojańskiej przypadającą na 23-24 czerwca.

Wydarzenie nawiązuje do tradycji i obrzędów słowiańskej tradycji Nocy Kupały (święto witalności i płodności). Po przejęciu przez chrześcijaństwo to święto nazwano Nocą Świętojańską.

Wianki nad Wisłą Wianki nad Wisłą Źródło zdjęcia: Radek Pietruszka / PAP Wianki nad Wisłą Źródło zdjęcia: PAP Wianki nad Wisłą Źródło zdjęcia: PAP Wianki nad Wisłą Źródło zdjęcia: PAP Wianki nad Wisłą Źródło zdjęcia: PAP Wianki nad Wisłą Źródło zdjęcia: PAP