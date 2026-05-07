Śródmieście

Szykuje się sądowa batalia o poczytalność Mieszka R. po zabójstwie na uniwersytecie

Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Prokuratura o opinii biegłych w sprawie Mieszka R.
Sąd wyznaczył termin rozpoznania wniosku o umorzenie śledztwa dotyczącego zbrodni na Uniwersytecie Warszawskim. Pełnomocnicy rodziny zamordowanej portierki Małgorzaty D. kwestionują ustalenia biegłych, którzy stwierdzili niepoczytalność Mieszka R. Nie wykluczają, że będą domagać się ponownego zbadania podejrzanego przez nowy zespół psychiatrów.

W połowie kwietnia prokuratura skierowała do Sądu Okręgowego wniosek o umorzenie śledztwa w sprawie zabójstwa portierki na UW oraz zranienia funkcjonariusza Straży Uniwersyteckiej. Powodem tej decyzji była opinia biegłych psychiatrów, którzy uznali podejrzanego Mieszka R. za niepoczytalnego w chwili popełnienia zbrodni.

Oznacza to, że zdaniem biegłych nie jest możliwe przypisanie mu winy, skazanie go i wymierzenie mu kary. Wobec tego śledczy zwrócili się do sądu o umieszczenie mężczyzny w zamkniętym zakładzie psychiatrycznym.

Gdyby sąd przychylił się do wniosku, czas pobytu w placówce nie jest określony, więc podejrzany może nigdy nie opuścić szpitala psychiatrycznego.

Jak ustaliliśmy, sąd zajmie się rozpoznaniem wniosku 28 sierpnia.

Makabryczna zbrodnia na Uniwersytecie Warszawskim
"Luki, sprzeczności i uchybienia"

Pełnomocnicy bliskich zamordowanej Małgorzaty D. zamierzają zakwestionować w sądzie opinię sądowo-psychiatryczno-psychologiczną w zakresie poczytalności Mieszka R. Ich zdaniem, konkluzje przedstawione przez biegłych "budzą poważne wątpliwości".

- Dostrzegamy w niej istotne luki, sprzeczności oraz uchybienia metodologiczne, które w naszym przekonaniu dyskwalifikują ją jako bezsporny dowód w sprawie - wyjaśnia adwokatka Sylwia Piechocińska-Para z kancelarii MAPP Legal.

Zapowiada, że pełnomocnicy będą domagać się w sądzie przedstawienia przez biegłych uzupełniającej opinii ustnej. Nie wykluczają również, że mogą zażądać powołania nowego, całkowicie niezależnego zespołu biegłych, który przeprowadzi ponowną diagnozę stanu psychicznego Mieszka R.  

- Z uwagi na dobro trwającego postępowania przygotowawczego oraz obowiązującą tajemnicę śledztwa, nie możemy na tym etapie ujawniać żadnych szczegółów dotyczących treści samej opinii, taktyki obrończej podejrzanego ani konkretnych ustaleń dowodowych - zastrzega mecenas Piechocińska-Para.

Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
"Nieprawidłowe cechy osobowości"

Mieszko R. usłyszał cztery zarzuty. Dotyczą zabójstwa Małgorzaty D. ze szczególnym okrucieństwem i znieważenia zwłok, usiłowania zabójstwa pracownika Straży Uniwersyteckiej oraz naruszenia nietykalności cielesnej policjanta.

Zlecona obserwacja psychiatryczna trwała niemal dwa miesiące. Biegli rozpoznali u niego zaburzenie psychiczne o charakterze psychotycznym.

- Na popełnienie przez Mieszka R. czynów zabronionych złożyło się współdziałanie między innymi nieprawidłowych cech osobowości oraz rozwiniętej psychozy z zaburzeniami oceny rzeczywistości i poczuciem wyższej konieczności popełnienia takich czynów - wyjaśniał w kwietniu prokurator Piotr Antoni Skiba, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Podkreślił wówczas, że w związku z zastrzeżeniami pełnomocnika pokrzywdzonych, powstała opinia uzupełniająca, w której psychiatrzy i psychologowie wskazali na podwyższone ryzyko przyszłych problemów w kilku obszarach. Napisali o "niskiej wewnętrznej motywacji do leczenia" Mieszka R. oraz że jego "deklarowana współpraca może mieć charakter pozorny i instrumentalny". Wszystko po to, by wyjść z izolacji.

Uznali również, że istnieje wysokie ryzyko "popełnienia podobnych czynów w przyszłości".

Zbrodnia na kampusie UW i zatrzymanie Mieszka R.
Rocznica zbrodni na UW

W pierwszą rocznicę tragicznych wydarzeń na terenie kampusu Uniwersytetu Warszawskiego odbędzie się symboliczne upamiętnienie Małgorzaty D.

Społeczność uczelni posadzi drzewo pamięci. Miłorząb będzie rósł na skwerze między Budynkiem Chopinowskim i Wydziałem Archeologii.

"Drzewo to jest nie tylko symbolem pamięci, miłości i nadziei, ale również siły i harmonii" - podała uczelnia w komunikacie.

Żałoba po śmierci pracowniczki Uniwersytetu Warszawskiego
