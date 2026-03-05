Szwedzki gangster wpadł w Warszawie

CBŚP zatrzymało Szweda Źródło: CBŚP

Naser Z. był poszukiwany na podstawie europejskiego nakazu aresztowania wydanego przez szwedzką prokuraturę. Mężczyzna jest podejrzany o udział w zorganizowanej grupie przestępczej oraz o przestępczość narkotykową. Z. uciekł za granicę, skąd wciąż wydawał rozkazy swoim kompanom. W środę został zatrzymany w Warszawie przez polską policję.

"Jest to wynik długotrwałej współpracy z partnerami międzynarodowymi" - podkreślił Rasem Chebil, szef wydziału śledczego policji w Malmoe, cytowany w oświadczeniu.

W ujęcie gangstera zaangażowana była obecna w Polsce szwedzka policja, a także Europol oraz Eurojust - unijne agencje ds. współpracy policyjnej oraz wymiaru sprawiedliwości.

O ekstradycji zdecyduje sąd

Według lokalnej gazety "Sydsvenskan", mężczyzna podejrzany jest m.in. o prowadzenie fabryki amfetaminy w Kaevlinge na południu Szwecji, a także o udział w morderstwie lidera konkurencyjnego gangu.

Szwedzka prokuratura wydała za mężczyzną europejski nakaz aresztowania. Na temat jego wydania wypowie się polski sąd.

