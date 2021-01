Jak zapisać się na szczepienie przeciwko COVID-19? 281 punktów w Warszawie

Szczepienia na koronawirusa w Warszawie

Narodowy Program Szczepień

Szczepienia w Polsce rozpoczęły się 27 grudnia. Zgodnie z przyjętym przez rząd Narodowym Programem Szczepień szczepionki przeciw COVID-19 mają być darmowe, dobrowolne i dwudawkowe. Program zakłada cztery etapy podawania preparatu. Podczas etapu zero szczepieni powinni być m.in. pracownicy sektora ochrony zdrowia (lekarze, pielęgniarki i farmaceuci), pracownicy DPS-ów i MOPS-ów oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Jak informował tvn24.pl, termin zapisów na szczepienia w tej grupie został przedłużony do 14 stycznia 2021 roku . Następnie szczepionkę mają otrzymać osoby z pierwszej grupy. Szczepienia mają objąć pensjonariuszy domów pomocy społecznej i zakładów opiekuńczo-leczniczych, osoby powyżej 60 lat (w kolejności od najstarszych) i służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie, a także nauczycieli.

Wnioskowała o to do resortu zdrowia minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Podjęła działania mające na celu włączenie do pierwszego etapu pracowników żłobków i klubów dziecięcych, a także dziennych opiekunów.

Pacjent, po zgłoszeniu się do wyznaczonego punktu szczepień, zostanie zbadany przez lekarza. Specjalista przeprowadzi z pacjentem wywiad na temat stanu jego zdrowia. Pacjent wypełni też ankietę. Szczegóły badania zostaną wpisane do dokumentacji medycznej. Jeśli lekarz uzna, że nie ma żadnych przeciwskazań, to pacjent zostanie zaszczepiony. Po szczepieniu będzie musiał odczekać 15-30 minut, by upewnić się, że nie wystąpiła żadna gwałtowana reakcja organizmu.