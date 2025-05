Dariusz Matecki opisuje, jak został zaatakowany Źródło: TVN24

Aktor i dwóch posłów z ramienia Prawa i Sprawiedliwości brało udział w szarpaninie na terenie Sejmu. Agresorem miał być aktor Jacek Kopczyński, a poszło o ocenę Zbigniewa Ziobry. Policja przyjęła dwa zawiadomienia w tej sprawie od Dariusza Mateckiego i Krzysztofa Ciecióry. Aktor został zatrzymany, przedstawiono mu już zarzuty naruszenia ich nietykalności cielesnej. Zaprzecza, by kogoś pobił.

Incydent opisał w mediach społecznościowych poseł Prawa i Sprawiedliwości Dariusz Matecki.

"Wczoraj żartowałem, że będą na nas nasyłać zadymiarzy. I co się stało? Wracam z oświadczeń poselskich około 22 i przed dalszą pracą - w barze, w Hotelu Poselskim chciałem zjeść kolację. Jem sobie spokojnie zupę rozmawiając z posłami PiS i Konfederacji i nagle podchodzi do mnie z pełną agresją jakiś człowiek krzycząc, że "Ziobro to c***!" I pyta czy mam coś przeciwko. Zgodnie z prawdą odpowiedziałem, że jak najbardziej mam coś przeciwko. Uderzył mnie a następnie drugiego posła PiS. Zabrała go Straż Marszałkowska, a następnie policja. Straciłem niemal dwie godziny. Okazało się, że to aktor z M jak Miłość, jak widać po jego profilu, ideologicznie sprofilowany, wielokrotnie atakował PiS" - napisał w czwartek Matecki.

Poseł, jak zapewnia we wpisie, poddał się badaniu alkomatem. Był trzeźwy.

"Ciosy, które miał dostać Matecki, przyjąłem na siebie"

W środę po południu do sprawy odniósł się także poseł Krzysztof Ciecióra, który stwierdził, że stanął w obronie Dariusza Mateckiego.

"W odniesieniu do publikacji medialnych potwierdzam: stanąłem w obronie posła Dariusza Mateckiego, który podczas posiłku został zaatakowany przez agresywnego i pijanego człowieka, ostatecznie wyprowadzonego przez Policję. Oto do czego prowadzi nieustanny hejt na opozycję" - napisał w serwisie X.

- Poseł Matecki jadł kolację. Został zaatakowany słownie przez jakiegoś człowieka, który się tam znajdował. Ten człowiek rzucił się tak naprawdę na Mateckiego. Ja stanąłem między nimi. Te ciosy, które miał dostać Matecki, przyjąłem na siebie - relacjonował w rozmowie z reporterem TVN24 poseł Krzysztof Ciecióra.

Pytany, o co poszło, odparł, że mężczyzna "bluzgał na polityków prawicy". - Myślę, że chciał, żebyśmy to my podjęli jakieś fizyczne działania względem niego. Kiedy tego nie uzyskał, ruszył z atakiem - mówił poseł.

Krzysztof Ciecióra o ataku aktora na posłów Źródło: TVN24

Posłowie złożyli zawiadomienia

O sprawę zapytaliśmy policję. - W środę około godziny 23 policjanci interweniowali w hotelu przy ulicy Senackiej, z napływających informacji wynikało, że mogło dojść do naruszenia nietykalności cielesnej dwóch posłów - powiedział nam młodszy aspirant Jakub Pacyniak, rzecznik śródmiejskiej policji.

Na miejscu policjanci zatrzymali 54-latka, który wcześniej został ujęty przez funkcjonariuszy Straży Marszałkowskiej. - Miał około promila alkoholu w organizmie, jest w dyspozycji śródmiejskiej policji - zaznaczył oficer prasowy.

O zdarzeniu poinformowała Prokuratura Rejonowa Warszawa-Śródmieście. - Trwają czynności w sprawie. Materiał zostaje poddany analizie, czy i w jaki sposób doszło do naruszenia nietykalności cielesnej parlamentarzystów - powiedział nam policjant.

W środę po południu śródmiejska policja potwierdziła, że obaj posłowie złożyli już oficjalne zawiadomienia w tej sprawie.

Aktor usłyszał zarzuty

- Chwilę po godzinie 19 zostały zakończone czynności z 54-letnim mężczyzną. Usłyszał on dwa zarzuty naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariuszy publicznych - przekazał w rozmowie z tvnwarszawa.pl rzecznik śródmiejskiej policji.

Jak wyjaśnił, chodzi o czyn z artykułu 222 paragraf 1 Kodeksu karnego. Jest on zagrożony karą do trzech lat więzienia.

Czynności z aktorem zostały zakończone, został zwolniony z komendy. - Mężczyzna złożył wyjaśnienia. Nie przyznał się do zarzucanych mu czynów - zaznaczył mł. asp. Pacyniak.

Przed godziną 20 aktor Jacek Kopczyński wyszedł z komendy przy Wilczej. Nie chciał rozmawiać z czekającymi na niego dziennikarkami. - Nikogo nie uderzyłem - powiedział krótko, po czym wsiadł do auta i odjechał.

Jacek Kopczyński twierdzi, że nikogo nie uderzył Źródło: TVN24

"Nie jest to pierwszy incydent"

Sprawę skomentował marszałek Sejmu Szymon Hołownia. - Z moich informacji wynika, że w całości tej sytuacji uczestniczyli wyłącznie posłowie Prawa i Sprawiedliwości i wyłącznie zaproszeni przez nich goście - mówił w środę rano w Sejmie, odpowiadając na pytania dziennikarzy. Jak dodał, ze wstępnego raportu Straży Marszałkowskiej wynika, że "była to kłótnia połączona z bójką między dwoma posłami Prawa i Sprawiedliwości, w którą włączył się jeden z gości posła PiS".

- Ponieważ nie jest to pierwszy incydent z udziałem posłów Prawa i Sprawiedliwości, który miał miejsce ostatnio na terenie hotelu poselskiego, dzisiaj zaproszę na rozmowę pana przewodniczącego (Mariusza) Błaszczaka i zwrócę mu uwagę na to, że zachowania tego rodzaju, nie tutaj tylko, w budynku Sejmu, ale również w budynkach, które pozostają z zarządzie Kancelarii Sejmu, są absolutnie nieakceptowalne - zapowiedział Hołownia.

- Jestem marszałkiem Sejmu, a nie kierownikiem internatu z krnąbrną młodzieżą. Jeżeli ktoś chce sobie rozwiązywać swoje ambicjonalne sprawy albo dyskutować w taki, a nie inny sposób, niech sobie idzie gdzieś na miasto, ale w Sejmie do takich rzeczy dopuszczać nie będziemy - podsumował marszałek Hołownia.

Aktor "był totalnie pijany"

Posłowie PiS zapowiedzieli skargę do Komisji Etyki Poselskiej w związku z wypowiedzią marszałka Hołowni. Twierdzą, że "kłamał, żeby przedstawić ich jako zadymiarzy".

- Nie było tam żadnej bójki między posłami. Ja jadłem spokojnie zupę, nie piłem tam żadnego alkoholu - powiedział dziennikarzom w środę po południu poseł Dariusz Matecki. - Ten aktor już tam był, od wielu godzin spożywał alkohol, był totalnie pijany. Do czegoś takiego nie powinno dojść, że marszałek pozwala, żeby jakieś osoby czy posłowie się tam upijali. Trzeba wprowadzić zmiany, o których już kiedyś mówił Szymon Hołownia. Tych zmian jeszcze nie wprowadził i jak widać to zagraża bezpieczeństwu - stwierdził.

Marszałek powiedział w środę wieczorem dziennikarzom, że Straż Marszałkowska dysponuje zapisem obrazu z kamer nasobnych. Zarejestrowały one chwile po tym, jak funkcjonariusze zjawili się na miejscu po zgłoszeniu od posła Mateckiego. W samym barze, gdzie doszło do zdarzenia, nie ma kamer. Jak zaznaczył, zeznania świadków, czyli kilkunastu posłów "układają się we w miarę spójny obraz" oraz "policja wiedziała, co robi", zatrzymując aktora. Wyjaśnił też, że wygląda na to, że poseł Ciecióra "próbował deeskalować sytuację, a stroną agresywną był gość posła Milewskiego".

- To, co tam się stało, nie miało prawa się wydarzyć na terenie Kancelarii Sejmu. Jutro oczekuję od kancelarii projektu zmiany rozporządzenia wejściowego do nowego domu poselskiego. Musimy radykalnie zmienić politykę wpuszczania ludzi do domu poselskiego. Tam w tej chwili jest za dużo gości - uważa Hołownia.

Marszałek Sejmu o incydencie w hotelu poselskim Źródło: TVN24

O przepustkę wnioskował poseł PiS

Kancelaria Sejmu potwierdziła redakcji TVN24, że aktor znajdował się na terenie Sejmu na zaproszenie posłów PiS. "Niezwłocznie po zdarzeniu Straż Marszałkowska poprosiła tę osobę o opuszczenie terenu Sejmu. Osoba ta, już poza terenem Kancelarii Sejmu, została przekazana do dyspozycji Policji" - podało Biuro Obsługi Medialnej Kancelarii Sejmu.

Do tej informacji w rozmowie z dziennikarzami odniósł się poseł Dariusz Matecki. - Mam wiedzę, że był to człowiek, który przyszedł ze Zbigniewem Giżyńskim, byłym posłem Prawa i Sprawiedliwości - powiedział. - Każdy były poseł ma legitymację uprawniającą do wejścia na teren Sejmu - wyjaśnił.

Pytany o to, czy przepustka dla aktora została przygotowana na wniosek posła PiS Daniela Milewskiego, potwierdził tę informację. Ale zastrzegł, że poseł Milewski wystąpił o nią na prośbę Zbigniewa Giżyńskiego. - Ci ludzie nie mają z Prawem i Sprawiedliwością nic wspólnego - podkreślił. - Obojętnie kto by go tam wpuścił, facet nie ma prawa atakować fizycznie posła, uderzać pięścią w twarz - zastrzegł Matecki.

W podobnym tonie wypowiedział się także poseł Krzysztof Ciecióra. - Nie ma znaczenia, kto przez kogo został wprowadzony. Naprawdę nie jest trudno wejść na teren tego hotelu, niezależnie od sympatii - zaznaczył w rozmowie z reporterem TVN24.

Poszło o Zbigniewa Ziobrę

Próbowaliśmy się skontaktować z pełnomocniczką reprezentującą aktora, który miał brać udział w incydencie, jak i z nim samym. Nie odebrali telefonu.

W rozmowie z "Faktem" obrończyni artysty mec. Ada Biniewicz-Paprocka powiedziała jedynie, że "rozpoczęły się się czynności procesowe" w sprawie aktora, którego reprezentuje jej kancelaria. Prawnicy czekają na czynności, o ile takie - jak wskazała - w ogóle się odbędą.

Nam nieoficjalnie udało się potwierdzić, że zatrzymanym jest 54-letni aktor. Wraz ze swoją 35-letnią partnerką miał wejść na teren Sejmu dzięki przepustce. Ta została wydana na wniosek parlamentarzysty z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Posła, który zaprosił parę, nie było na miejscu podczas incydentu.

Świadkowie, jak ustaliliśmy w źródłach zbliżonych do służb, twierdzą, że aktor miał powiedzieć: "Ziobro jest chu***, czy ktoś ma coś przeciwko?". Wtedy poseł Matecki wstał i powiedział: "Ja mam coś przeciwko", a aktor pociągnął go za krawat. Wtedy włączył się poseł Krzysztof Ciecióra, który miał zostać uderzony w brodę i szarpany za ubrania.