Świąteczne jarmarki w Warszawie

Od piątku, 24 listopada w Warszawie ruszają jarmarki świąteczne. Bożonarodzeniowe smakołyki czy prezenty będą dostępne jak co roku na stoiskach na Międzymurzu przy ulicy Podwale. Przedświąteczne imprezy organizują też urzędy poszczególnych dzielnic.

Główny Jarmark Bożonarodzeniowy rusza już w piątek 24 listopada na Międzymurzu Piotra Biegańskiego – od Kolumny Zygmunta aż po Wąski Dunaj. Potrwa do 7 stycznia 2024 roku. Na straganach będzie można znaleźć rękodzieło, wytwory rzemieślnicze i artystyczne oraz kulinarne przysmaki. Atrakcją jarmarków są pokazy kowalstwa oraz kolędy wykonywane na saksofonie. I oczywiście Mikołaj, który w weekendy będzie rozpoczynał dyżur w południe, a w dni powszednie po 16.

Jarmark będzie czynny: od niedzieli do czwartku w godzinach od 11-20, w piątki i soboty – 11-21.30 a 25 i 26 grudnia – 11-21.30.

Jarmarki w wielu dzielnicach Warszawy

Na Żoliborzu , 2 grudnia w godz. 11-15 odbędzie się Świąteczny Żoli Bazar. To specjalna edycja żoliborskiej garażówki w Forcie Sokolnickiego, przy ul. Czarnieckiego 51.

Tradycja bożonarodzeniowych jarmarków przyszła do Polski z Niemiec. To w tym kraju, w grudniu rzeźnicy, producenci serów i cukiernicy wystawiali swoje produkty na targach. Dołączyli do nich rzemieślnicy sprzedający zabawki i wiklinowe kosze.