Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Śródmieście

Upadł w łazience i nie mógł wstać. Miał coś, co go uratowało

Strażnicy myśleli, że mężczyzna potrzebuje pomocy (zdj. ilustracyjne)
Strażnicy miejscy z nowym wyposażeniem ratowniczym (wideo ze stycznia 2022 roku)
Źródło: Straż Miejska
Samotny mężczyzna upadł na podłogę w łazience i nie mógł wstać. Miał jednak opaskę medyczną, która wysłała sygnał alarmowy. Na miejsce pojechali strażnicy miejscy.

Do zdarzenia doszło w czwartek, 22 stycznia, tuż przed północą. Strażnicy z oddziału specjalistycznego prowadzili kontrolę w jednym z punktów sprzedaży alkoholu przy ul. Świętokrzyskiej, gdy otrzymali pilne zgłoszenie.

Informacja pochodziła z systemu opaski medycznej, w którą wyposażony był mieszkaniec jednego z bloków przy alei Jana Pawła II. Dyspozytor zadysponował najbliższy patrol, którym była właśnie załoga z oddziału specjalistycznego. Na miejscu zastali otwarte drzwi do lokalu.

Spadł z wózka inwalidzkiego

"Na podłodze w łazience leżał mężczyzna, który spadł z wózka inwalidzkiego. Najważniejsze było upewnienie się, czy poszkodowany nie odniósł obrażeń. Mężczyzna był przytomny, nie uskarżał się na żadne dolegliwości i zadeklarował, że nie potrzebuje dodatkowej pomocy medycznej" - przekazał cytowany w komunikacie stołecznej straży miejskiej młodszy inspektor Stanisław Matsumoto.

"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Nie da się kogoś pilnować przez całą dobę". Jak uchronić seniora?

Aleksandra Arendt-Czekała

Strażnicy ostrożnie przenieśli mężczyznę najpierw na wózek, a następnie do łóżka, upewniając się, że jest bezpieczny. Podczas rozmowy ustalili, że 66-latek mieszka sam, a jego najbliższa rodzina przebywa za granicą. Na szczęście, jak przyznał, w ciągu dnia korzysta ze zorganizowanej opieki pielęgniarskiej.

"Dzięki nowoczesnej technologii - systemowi opaski ratunkowej - oraz błyskawicznej akcji, jego pechowy wypadek zakończył się szczęśliwie" - dodano w komunikacie.

Opaska może uratować życie
Opaska może uratować życie
Źródło: Straż Miejska
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Opaski życia dla seniorów dostały nową funkcjonalność
Opaski życia dla seniorów. Bliscy widzą stan seniora w smartfonie
FAKTY
17.02 | "Prywatny opiekun" dla seniorów. Polskie miasta testują opaskę bezpieczeństwa
"Prywatny opiekun" dla seniorów. Opaska bezpieczeństwa może ocalić życie
FAKTY
07.08 | Pacjenci cierpiący na rzadkie choroby otrzymają darmowe farmaceutyki
Chorzy na rzadkie choroby otrzymają darmową pomoc
FAKTY
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: pop

Źródło: tvnwarszawa.pl

Źródło zdjęcia głównego: Straż Miejska

Udostępnij:
TAGI:
Straż miejskaPierwsza pomocOchrona zdrowiaSeniorzy
Czytaj także:
WOŚP
Darmowa komunikacja miejska dla wolontariuszy
Komunikacja
Usunięto napis z elewacji i witryny cukierni na Saskiej Kępie
Usunięto kontrowersyjny urodzinowy napis z zabytkowego budynku
24 1335 sobolew-0010
"Nie będzie taryfy ulgowej dla tych, którzy skazują zwierzęta na cierpienie"
Okolice
Tor wyścigów konnych na Służewcu
Koń doznał kontuzji, dżokejka nie przerwała biegu. Zwierzę uśpiono
Mokotów
Siedmioletni Filip gościł w Krajowym Centrum Monitorowania Ratownictwa Medycznego
Wezwał pomoc, uratował siebie i mamę. Ratownicy pokazali Filipowi swoją pracę
Okolice
Bieg "Policz się z cukrzycą"
Biegli w mrozie, by wesprzeć WOŚP oraz walkę z cukrzycą
Tragiczny pożar wybuchł w bloku na Grochowie
W pożarze zginęła 22-letnia kobieta
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto
Codziennie rano rzucał niedopałkiem w to samo auto. Wpadł przez monitoring
Okolice
Sobolew
Psy zaniedbane i chore, właściciel schroniska z zarzutami
Okolice
Collegium Humanum
Windykacja błyskawiczna, dziekanaty "martwe". Problemy studentów byłego Collegium Humanum
Katarzyna Kędra
Nowy fotoradar w Alejach Jerozolimskich
Gdzie trafią demontowane fotoradary
Skutki wypadku na Wirażowej
Jechał bez prawa jazdy, wypadł z jezdni, uderzył w trzy samochody
Włochy
Tramwaje Warszawskie dołączyły do licytacji WOŚP
Przejazd zabytkowym tramwajem i nadanie imienia myszojeleniowi
Wybuch butli z gazem i pożar domu pod Wyszkowem
Siła eksplozji wyrzuciła mężczyznę z budynku
Okolice
Potrącenie trzylatka pod Wyszkowem
Troje dzieci wybiegło na jezdnię. Jedno nie zdążyło przebiec przed autem
Okolice
Śmierć kobiety pod Ciechanowem. Zarzuty dla 45-latka (zdj. ilustracyjne)
Ciało kobiety w zaspie, zarzut zabójstwa dla 45-latka. Nieoficjalnie: to syn ofiary
Okolice
Kierowca uderzył w sygnalizator
Terenowym autem dachował na szerokiej drodze
Mokotów
30-latek jest podejrzany o zdemolowanie lokalu gastronomicznego
Pałką teleskopową zdemolował lokal
Okolice
Zderzenie na terenie centrum handlowego
Kraksa na parkingu podziemnym
Okolice
Oddział Prewencji Policji w Piasecznie
Na podejrzanego o gwałt policjanta już wcześniej były skargi
Okolice
Zima w Warszawie
Ile Warszawa wydała na odśnieżanie
Śródmieście
Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
Diabelski młyn, studio telewizyjne i dzień pełen muzyki
Podrabiane torebki w Wólce Kosowskiej
Pawilon i magazyn wypełnione podrabianymi torebkami
Okolice
Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
"Ciepło dla Ukrainy". Warszawa wysyła do Kijowa generatory prądu
Ochota
Śmiertelny wypadek koło Płocka
Czołowe zderzenie, 33-latek nie żyje
Okolice
Policja zatrzymała 35-latka
Nie wiedział, że go obserwują. Zaparkował obok radiowozu
Okolice
Mazowieckie Centrum Leczenia Chorób Płuc i Gruźlicy w Otwocku
Marysia zmarła w szpitalu. "Jednoznaczna" opinia biegłych i decyzja prokuratury
Artur Węgrzynowicz
Kampinoski park Narodowy apeluje o niedokarmianie zwierząt
Leśnicy o "najlepszej pomocy, jaką możemy zaoferować dzikim zwierzętom"
Okolice
Mieszkańcy przygotowani są już na brak prądu
"To jest ruletka. Nie wiemy, kiedy nie będziemy mieli prądu"
Okolice
Fragment czaszki żubra stepowego
Kopali staw, znaleźli fragment czaszki prehistorycznego zwierzęcia
Okolice

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki