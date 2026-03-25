Pierwsze dni badań i nowe odkrycia na terenie dawnego Pałacu Brühla

Pałac Saski na starych fotografiach Źródło: Kolekcja Sławomira Kulińskiego

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Pierwsze dni rozpoczynających się badań archeologicznych na terenie dawnego Pałacu Brühla przyniosły nowe odkrycia. Archeolodzy odnaleźli przedwojenną słuchawkę Ericsson, szklaną butelkę z wolskiego browaru Haberbusch i Schiele czy filiżankę z fabryki porcelany Hutschenreuther.

O znaleziskach poinformowała w mediach społecznościowych spółka Pałac Saski. Znalezione artefakty obecnie są oczyszczane i zostaną poddane wstępnej konserwacji.

Prace archeologiczne

Prace archeologiczne w narożniku na północny zachód od Placu Piłsudskiego są kontynuacją działań z poprzedniego sezonu i mają na celu poznanie obszaru, na który przywrócony zostanie Pałac Brühla w zewnętrznym kształcie z dnia 31 sierpnia 1939 roku. Odkryte podczas badań elementy architektoniczne i rzeźbiarskie pozwolą na odtworzenie budynku nazywanego rokokową perłą Warszawy. Teren o powierzchni około 8150 metrów kwadratowych jest badany po raz pierwszy od zakończenia II wojny światowej.

Jak informuje spółka Pałac Saski, prace terenowe u zbiegu ulic Wierzbowej i Fredry w pierwszej fazie polegają na geodezyjnym wytyczeniu wykopów archeologicznych, sprawdzeniu saperskim i usunięciu za pomocą koparek wierzchniej warstwy nasypowej i humusu. Z kolei występująca tuż pod ich powierzchnią ziemia, która bezpośrednio przykrywa relikty pałacowej zabudowy, będzie usuwana ręcznie, aby nie doprowadzić do ewentualnych mechanicznych uszkodzeń znalezisk.

Odbudowa kompleksu pałacowego

Pałac Brühla to rokokowy pałac, który znajdował się przy ul. Wierzbowej 1, przy placu Piłsudskiego. Został zniszczony przez Niemców po upadku powstania warszawskiego w grudniu 1944 roku razem z sąsiednim pałacem Saskim.

Podstawowym założeniem inwestycji jest odbudowa zespołu Pałaców Saskiego i Brühla oraz kamienic przy ulicy Królewskiej 6, 8 i 10/12 w zewnętrznym kształcie architektonicznym, jaki budynki te posiadały w przededniu wybuchu II wojny światowej, czyli 31 sierpnia 1939 roku.

Grób Nieznanego Żołnierza, czyli jedyny istniejący dziś fragment dawnej zabudowy, ma pozostać nienaruszony. Zadaniem architektów będzie wkomponowanie go w odbudowaną kolumnadę Pałacu Saskiego.

OGLĄDAJ: TVN24 HD

Opracował Dariusz Gałązka