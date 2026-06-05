Warszawa kibicuje Mai Chwalińskiej. Strefa kibica przed Pałacem Kultury
Ratusz zaprasza w sobotę do tenisowej strefy kibica. Przed Pałacem Kultury i Nauki - na terenie kina letniego od strony Alej Jerozolimskich - będzie można wspólnie obejrzeć finał French Open z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka, będądąca sensacją tegorocznej edycji turnieju, zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą, zajmującą obecnie ósme miejsce w rankingu WTA.
- Wszyscy obserwujemy postępy Mai Chwalińskiej, a cały świat ją podziwia i my oczywiście też, dlatego organizujemy strefę kibica, żeby wszyscy warszawiacy razem mogli oglądać finał Roland Garros. Oby wygrała ten finał. Trzymamy kciuki! - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.
Transmisja meczu rozpocznie się o godzinie 15, a wspólne kibicowanie już od 14. Wstęp do strefy jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona.
Tenisowa strefa kibica to inicjatywa Eurosportu, ratusza, Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Kinoteki i Pałac Kultury i Nauki.
Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa
24-letnia Maja Chwalińska w czwartkowym półfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6(4), 6:4. Wcześniej odprawiła m.in. Chinkę Qinwen Zheng, Belgijkę Elise Mertens, Greczynkę Marię Sakkari i Rosjankę Annę Kalinską.
Transmisja finału już w sobotę o godzinie 15 na antenach TVN i Eurosportu 1, a także na platformach Player i HBO Max.