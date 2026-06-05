Śródmieście Warszawa kibicuje Mai Chwalińskiej. Strefa kibica przed Pałacem Kultury Oprac. Martyna Sokołowska |

Menedżer Mai Chwalińskiej: chyba pójdę do Częstochowy na kolanach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Ratusz zaprasza w sobotę do tenisowej strefy kibica. Przed Pałacem Kultury i Nauki - na terenie kina letniego od strony Alej Jerozolimskich - będzie można wspólnie obejrzeć finał French Open z udziałem Mai Chwalińskiej. Polka, będądąca sensacją tegorocznej edycji turnieju, zmierzy się z Rosjanką Mirrą Andriejewą, zajmującą obecnie ósme miejsce w rankingu WTA.

- Wszyscy obserwujemy postępy Mai Chwalińskiej, a cały świat ją podziwia i my oczywiście też, dlatego organizujemy strefę kibica, żeby wszyscy warszawiacy razem mogli oglądać finał Roland Garros. Oby wygrała ten finał. Trzymamy kciuki! - mówi, cytowany w komunikacie prasowym, Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Maja Chwalińska po zwycięskim meczu z Dianą Shnaider Źródło zdjęcia: PAP/EPA/MOHAMMED BADRA

Transmisja meczu rozpocznie się o godzinie 15, a wspólne kibicowanie już od 14. Wstęp do strefy jest bezpłatny, ale liczba miejsc ograniczona.

Tenisowa strefa kibica to inicjatywa Eurosportu, ratusza, Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa, Kinoteki i Pałac Kultury i Nauki.

Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa

24-letnia Maja Chwalińska w czwartkowym półfinale wielkoszlemowego Rolanda Garrosa pokonała Rosjankę Dianę Sznajder 7:6(4), 6:4. Wcześniej odprawiła m.in. Chinkę Qinwen Zheng, Belgijkę Elise Mertens, Greczynkę Marię Sakkari i Rosjankę Annę Kalinską.

Transmisja finału już w sobotę o godzinie 15 na antenach TVN i Eurosportu 1, a także na platformach Player i HBO Max.