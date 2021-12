Sprawa naruszenia przez Frasyniuka nietykalności policjantów. Jest ostateczna decyzja sądu

"To jest proces, który ma zastraszyć obywateli" 19.11 | Przed stołecznym sądem rejonowym rozpoczął się w poniedziałek proces Władysława Frasyniuka oskarżonego o naruszenie nietykalności dwóch umundurowanych policjantów podczas kontrmanifestacji wobec marszu smoleńskiego 10 czerwca 2017 roku. - To nie jest proces o pobicie policjantów, ani wierzganie nogami - mówił Frasyniuk. - To jest proces, który ma zastraszyć obywateli broniących wolności i prawa do zgromadzeń - ocenił były opozycjonista. tvn24