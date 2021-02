Miasto ostrzega przed smogiem. Obowiązuje żółty alert

Wydano również zalecenia, by unikać przebywania na dworze, wietrzenia pomieszczeń oraz zrezygnować z aktywności fizycznej na zewnątrz. Jak podkreślił ratusz, zalecenia kierowane są do wszystkich mieszkańców, szczególnie do kobiet w ciąży oraz rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i chorych. "Apelujemy o: pozostanie w domach, jeżeli jest to możliwe, informowanie straży miejskiej o podejrzeniach spalania odpadów, ograniczenie korzystania z transportu" - czytamy w komunikacie.