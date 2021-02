Normy przekroczone, smog w Warszawie. Alert pomarańczowy i zakazy

We wtorek ratusz wydał komunikat, w którym alarmuje o złym stanie powietrza. Wprowadzono alert pomarańczowy i zakazy.

Od rana wskaźniki stacji pomiarowych w stolicy świecą na pomarańczowo lub czerwono, co oznacza, że przekroczono normy jakości powietrza.

"W dniu 23 lutego 2021 r. na obszarze całego województwa mazowieckiego, w tym na obszarze całej Warszawy, istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 µg/m3)" - zakomunikował we wtorek rano urząd miasta.

Apel i zakazy

Wydał również zalecenia, by unikać przebywania na dworze, wietrzenia pomieszczeń oraz zrezygnować z aktywności fizycznej na zewnątrz. Jak podkreślił ratusz, zalecenia kierowane są do wszystkich mieszkańców, szczególnie do kobiet w ciąży oraz rodzin z małymi dziećmi, osób starszych i chorych.