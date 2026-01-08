Logo TVN Warszawa
Warszawa
Śródmieście

Kolejny dzień fatalnego powietrza w Warszawie

Smog w Warszawie. RCB wysyła alert
Smog w Warszawie
Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl
Zdecydowana większość stacji pomiarów jakości powietrza pokazuje, że jest ono dziś w stolicy bardzo złe. Najgorzej sytuacja wygląda w szerokim pasie ciągnącym się z zachodu na wschód przez centrum miasta, mniej więcej w osi Alei Jerozolimskich. Ale w pozostałych miejscach jest tylko nieznacznie lepiej.

Kurczkowskiego, Marszałkowska-Nowogrodzka, Rondo Daszyńskiego, Aleje Jerozolimskie-Kopińska, Jana Kazimierza-Ordona - to tylko kilka stacji na mapie Warszawskiego Indeksu Powietrza, które pokazują bardzo zły wynik. To samo widać na mapie aktualizowanej przez tvnmeteo.pl.

12. miejsce w rankingu. Co to znaczy?

W czwartek ze względu na fatalny stan powietrza Warszawa była na 12. miejscu w rankingu IQAir najbardziej zanieczyszczonych dużych miasta świata. W środę stolica była kolejno na 9. a później na 11. miejscu. Z kolei Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysyłało do mieszkańców ostrzeżenie dotyczące smogu.

Ranking IQAir mierzy Indeks Jakości Powietrza, ukazując stężenie zanieczyszczeń i związanych z nimi zagrożeń dla zdrowia. Kluczowe zanieczyszczenia takie jak smog, ozon, tlenek węgla, dwutlenek siarki czy dwutlenek azotu są sumowane i odpowiednio ważone, aby w efekcie dać jedną liczbę czytelnie wskazującą na poziom zanieczyszczenia powietrza.

Źródło: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

Indeks waha się od 0 do 500, chociaż mogą zdarzyć się wyjątkowo wyniki przekraczające tę wartość. Dobra jakość powietrza to zakres od 0 do 50, podczas gdy pomiary powyżej 300 są uważane za niebezpieczne.

W czwartkowym rankingu dla Warszawy AQI⁺ US wynosi 157, co oznacza, że powietrze jest niezdrowe. Najbardziej zanieczyszczonym miastem, które znalazło się na pierwszym miejscu, jest Kair. W stolicy Egiptu indeks wyniósł 402, co daje wynik szkodliwego powietrza. Na drugim i trzecim miejscu znalazły się kolejno Dhaka i Lahaur, gdzie określa się, że powietrze jest bardzo niezdrowe.

Mróz nie odpuści

Jak przewidują synoptycy tvnmeteo.pl, w nadchodzących dniach mróz nie odpuści. Niskie wartości temperatury mają się utrzymać co najmniej do połowy przyszłego tygodnia. Weekend przyniesie opady śniegu w całym kraju.

Śniegu będzie coraz więcej. Pogoda na 5 dni

"Zmagamy się z oblodzeniem torowiska". Tramwaje na objazdach

Praga Południe

W związku z prognozami prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zwołał na piątek posiedzenie sztabu kryzysowego. Spotkanie odbędzie się w Stołecznym Centrum Bezpieczeństwa. - Podczas sztabu przedstawiciele służb miejskich zaproponują formy wsparcia mieszkańców w przestrzeni miasta - dodała rzeczniczka.

Prognoza pogody na czwartek
Źródło: tvnmeteo.pl

Na razie nie wiadomo, czy na stołecznych ulicach pojawią się koksowniki, bo te mogą zwiększać smog. Ostatni raz koksowniki zostały rozstawione w styczniu 2014 roku. Kosze z rozżarzonym koksem stanęły na ważniejszych, przesiadkowych przystankach komunikacji miejskiej i na najczęściej używanych stacjach PKP.

Każdy kosz mieści około 10 kg koksu wraz z podpałką, w zależności od pogody tzn. siły wiatru i intensywności opadów, może się on palić około ośmiu godzin. Koks jest w nich uzupełniany średnio trzy razy tak, aby żar w koksownikach utrzymywał się przez całą dobę.

Lód, mróz
Kilkadziesiąt stopni na minusie. Tu było najzimniej
Zima, śnieg
Osiem województw z alarmami IMGW
Mróz, zimno
Lodowato w całym kraju. Pogoda na dziś
Autorka/Autor: katke/PKoz

Źródło: tvnwarszawa.pl, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Artur Węgrzynowicz, tvnwarszawa.pl

