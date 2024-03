W środę wieczorem zorganizowano marsz przeciwko przemocy. Uczestnicy spotkali się, by upamiętnić 25-letnią Lizę, brutalnie zaatakowaną w centrum Warszawy. Marsz odbywa się w ciszy. - Ważne, żeby być w tym razem. Chciałybyśmy, by ból i cierpienie zmieniły się w wsparcie - mówią organizatorki.

Uczestnicy marszu zebrali się w środę wieczorem przy ulicy Żurawiej 47 - w miejscu, gdzie doszło do ataku na 25-latkę. Na miejscu pojawiła się między innymi Maja Staśko, dziennikarka i działaczka oraz jednocześnie jedna z organizatorek wydarzenia. Przed bramą kamienicy, w której doszło do brutalnej napaści wciąż palą się znicze, są także kwiaty oraz zdjęcia Lizy.

Działaczki przemawiają w trzech językach: białoruskim, ukraińskim i polskim. Mówią między innymi o bezpieczeństwie, by w razie zagrożenia reagować i dzwonić na numer alarmowy.

- Dokładnie w tym miejscu, ponad tydzień temu zbrodniarz zaatakował Lizę, dusił, zgwałcił. Nikt wówczas nie zareagował. Zostawił młodą dziewczynę, nieprzytomną. Dopiero po jakimś czasie wezwano do niej pomoc - mówiła do uczestników Maja Staśko. - Liza kilka dni później zmarła w szpitalu, zostawiając partnera, przyjaciół i inne bliskie sobie osoby. Jesteśmy tutaj dla Niej - dodała.

- To jest milczący marsz. To bardzo wzruszająca atmosfera. Przez minutę uczestnicy krzyczeli i popłynęły łzy - powiedziała reporterka TVN24 Marta Abramczyk

Marsz w imieniu Lizy i wszystkich kobiet

"Miała na imię Liza, 25 lat, brązowe oczy i talent do projektowania czapek. Przyjechała do Polski jako uchodźczyni z Białorusi. Nie dowiemy się już, o czym marzyła i co planowała - w nocy, w centrum Warszawy, w ekskluzywnej dzielnicy, została brutalnie zgwałcona i zamordowana. Nikt nie zareagował, nikt nie zadzwonił na 112" - czytamy w opisie wydarzenia.