Slalomem po chodniku, między pieszymi

Na hulajnodze elektrycznej ze sporą prędkością jeździł między przechodniami. Przerwali to strażnicy miejscy. Mężczyzna nie zamierzał podać swoich danych. Zrobił to dopiero po ponad czterech godzinach, już w policyjnym komisariacie.

Strażnicy miejscy z I Oddziału Terenowego podczas patrolowania we wtorek, 19 sierpnia, Nowego Centrum Warszawy zauważyli na ulicy Jasnej wyjątkowo niebezpiecznie jadącą hulajnogę elektryczną.

"Około 40-letni mężczyzna, zamiast skorzystać z pobliskiej drogi dla rowerów, jechał po chodniku i to z nadmierną prędkością, traktując przechodniów jak tyczki slalomowe. Został zatrzymany chwilę po tym, jak - nie schodząc z pojazdu - przejechał po przejściu dla pieszych" – opisali strażnicy w komunikacie.

Dokumentów nie zamierzał pokazać

Kierujący był anglojęzycznym obcokrajowcem. W tym języku został poinformowany o naruszeniach przepisów, których się dopuścił i zagrożeniu, jakie wprowadza swoim zachowaniem. Strażnicy poprosili go o okazanie dokumentów. Odmówił, twierdząc, że ich nie ma i nie zamierza się przedstawiać.

Wezwali więc na miejsce policję, a mężczyzna próbował odjechać. Ostatecznie musiał jednak poczekać. Nadal odmawiał podania personaliów.

"Swoje wyścigowe wyczyny bagatelizował i - ironizując - domagał się aresztowania, wyciągając ręce. Policjanci wyszli naprzeciw jego oczekiwaniom. W kajdankach zabrali go do komisariatu" - dodano w komunikacie.

W kajdankach trafił do komisariatu

Dopiero po ponad czterech godzinach, gdy na miejscu pojawił się tłumacz, zatrzymany zrozumiał, że to nie żarty i nieco ochłonął. Okazało się, że to pochodzący z Iranu 36-letni mieszkaniec Irlandii.

Strażnicy ukarali go mandatem. Swoje postępowanie w jego sprawie prowadzi też policja.

