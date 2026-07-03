Śródmieście Skontrolowali prawie dwa tysiące taksówek. Zatrważające wyniki Oprac. Katarzyna Kędra |

Policjanci wystawili prawie 100 mandatów podczas kontroli aut przewozu osób (bez dźwięku) Źródło wideo: KSP Źródło zdj. gł.: KSP

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Kontrole prowadził Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.

"Dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających na terenie Warszawy z komercyjnych usług przewozowych samochodem osobowym lub taksówką przeprowadzono łącznie 1 928 kontrole, które w 434 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości" - podał ratusz.

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Zatrzymania

Z danych urzędu miasta wynika, że 159 kierowców naruszało przepisy prawa miejscowego, 74 osoby nie miały uprawnień do kierowania, a 71 kierowców nie miało przy sobie wypisu z licencji taksówkarskiej.

Ponownie skontrolowano warszawskie taksówki 🚕



👮 W stolicy stale prowadzone są kontrole przewozów taksówkowych. W ostatnich miesiącach skontrolowano niemal 2 tysiące pojazdów. Ujawniono liczne nieprawidłowości https://t.co/jf81VYdXgz. niektórzy z kierowców nie posiadali prawa… pic.twitter.com/vjjma76TAZ — Warszawa (@warszawa) July 3, 2026

W wyniku kontroli zatrzymano 28 osób przebywających w Polsce nielegalnie, 16 osób poszukiwanych przez służby, a 16 osobom zatrzymano prawo jazdy. 14 badanych kierowców było pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a 13 okazało fałszywe prawo jazdy. Pozostałe wykryte nieprawidłowości to m.in. niewydanie paragonu, brak ewidencji usługi, brak kasy fiskalnej czy podrobione tablice rejestracyjne.

Stołeczny ratusz przypomina, że wsiadając do taksówki, należy sprawdzić, czy samochód ma oznaczenia boczne na drzwiach i lampę na dachu z napisem TAXI (wymóg taksówek licencjonowanych). Oznaczenia boczne składają się z żółto-czerwonego pasa oraz numeru bocznego taksówki i herbu Warszawy. Na paragonie, który taksówkarz ma obowiązek wydać po zakończeniu kursu, powinien się znaleźć numer boczny i numer rejestracyjny pojazdu. Pasażer, który podejrzewa, że kierowca wykonujący usługę złamał przepisy, może zgłosić to do Urzędu m. st. Warszawy np. przez portal Warszawa 19115.