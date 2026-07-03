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Śródmieście

Skontrolowali prawie dwa tysiące taksówek. Zatrważające wyniki

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Kontrole przewozu osób
Policjanci wystawili prawie 100 mandatów podczas kontroli aut przewozu osób (bez dźwięku)
Źródło wideo: KSP
Źródło zdj. gł.: KSP
W ostatnich miesiącach podczas wspólnych kontroli miasta i służb sprawdzono prawie dwa tysiące taksówek. Ich wyniki to ponad 400 nieprawidłowości. Niektórzy z kierowców nie posiadali nawet prawa jazdy.

Kontrole prowadził Wydział Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji, Nadwiślański Oddział Straży Granicznej i Mazowiecki Urząd Celno-Skarbowy.

"Dbając o bezpieczeństwo wszystkich osób korzystających na terenie Warszawy z komercyjnych usług przewozowych samochodem osobowym lub taksówką przeprowadzono łącznie 1 928 kontrole, które w 434 przypadkach zakończyły się stwierdzeniem nieprawidłowości" - podał ratusz.

Zatrzymania

Z danych urzędu miasta wynika, że 159 kierowców naruszało przepisy prawa miejscowego, 74 osoby nie miały uprawnień do kierowania, a 71 kierowców nie miało przy sobie wypisu z licencji taksówkarskiej.

W wyniku kontroli zatrzymano 28 osób przebywających w Polsce nielegalnie, 16 osób poszukiwanych przez służby, a 16 osobom zatrzymano prawo jazdy. 14 badanych kierowców było pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, a 13 okazało fałszywe prawo jazdy. Pozostałe wykryte nieprawidłowości to m.in. niewydanie paragonu, brak ewidencji usługi, brak kasy fiskalnej czy podrobione tablice rejestracyjne.

Stołeczny ratusz przypomina, że wsiadając do taksówki, należy sprawdzić, czy samochód ma oznaczenia boczne na drzwiach i lampę na dachu z napisem TAXI (wymóg taksówek licencjonowanych). Oznaczenia boczne składają się z żółto-czerwonego pasa oraz numeru bocznego taksówki i herbu Warszawy. Na paragonie, który taksówkarz ma obowiązek wydać po zakończeniu kursu, powinien się znaleźć numer boczny i numer rejestracyjny pojazdu. Pasażer, który podejrzewa, że kierowca wykonujący usługę złamał przepisy, może zgłosić to do Urzędu m. st. Warszawy np. przez portal Warszawa 19115.

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Źródło: PAP
Tagi:
Policjataksówkarze
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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