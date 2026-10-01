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Śródmieście

Rasistowskie treści i wyzwiska. Dwa zawiadomienia rzeczniczki praw dziecka w prokuraturze

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Monika Horna-Cieślak
Sprawa odebrania dzieci z Białołęki. TVN24 dotarła do uzasadnienia decyzji sądu rodzinnego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Jarek Praszkiewicz/PAP
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Prokuratura Okręgowa w Warszawie poinformowała, że do stołecznych jednostek wpłynęły dwa zawiadomienia rzeczniczki praw dziecka Moniki Horny-Cieślak. Dotyczą one między innymi gróźb karalnych, znieważenia funkcjonariusza publicznego i rasizmu.

Pierwsze zawiadomienie dotyczy, jak wyjaśnił rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba, kierowania gróźb karalnych oraz znieważenia funkcjonariusza publicznego w związku z pełnieniem obowiązków służbowych. Chodzi o groźby, wulgarne słowa i zapowiedzi bezpośredniej napaści fizycznej skierowanie wobec Rzecznika Praw Dziecka i pracowników Biura za pośrednictwem Instagrama.

- W związku z treścią zawiadomienia oraz sformułowanego w nim wniosku prokuratura wystąpiła do Komendanta Stołecznego Policji celem rozważenia zastosowania środków ochrony dla pokrzywdzonych - dodał rzecznik.

Prokuratura: treści nawołujące do nienawiści

Drugie zawiadomienie złożono w sprawie popełnienia przestępstwa znieważenia funkcjonariusza publicznego i rasizmu. Dotyczy publicznego rozpowszechniania w serwisie internetowym www.gazetawarszawska.com na podstronie "okupacja żydowska" publikacji pod tytułem "Poseł M. Kowalski: Pani M. Horna-Cieślak sprzeniewierzyła się przede wszystkim dobru dziecka".

- Wstępna analiza zawartości serwisu prowadzi do wniosku, że strona zawiera treści nawołujące do nienawiści i znieważające ludność odmiennej narodowości niż polska - przekazał prokurator Skiba. 

Oba zawiadomienia złożono w Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Śródmieście, ale zostały przekazane Prokuraturze Rejonowej Warszawa-Ursynów jako jednostce właściwej do prowadzenia postępowań w sprawach o przestępstwa motywowane uprzedzeniami. 

Sprawa rodziny z Białołęki

Jednocześnie, w ubiegłym tygodniu, do Prokuratury Krajowej wpłynęło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez rzeczniczkę praw dziecka Monikę Horną-Cieślak. Chodzi o podejrzenie popełnienia przestępstwa przekroczenia uprawnień i fałszywego oskarżenia. Zawiadomienie ma zostać rozpoznane przez Prokuraturę Okręgową w Szczecinie. Ma ono związek z interwencją dotyczącą rodziny z warszawskiej Białołęki, opisaną przez portal Zero.pl.

Do opisanego przez portal zdarzenia doszło w sierpniu tego roku. Horna-Cieślak, spacerując chodnikiem na Białołęce, zauważyła kobietę, która szarpała swoje dziecko i na nie krzyczała. Rzeczniczka zwróciła jej uwagę, na co kobieta odpowiedziała, używając wulgarnych słów. O sprawie Horna-Cieślak zawiadomiła policję, która pod presją, jak twierdzi portal, wydała wobec rodziców nakaz opuszczenia mieszkania i zakaz zbliżania się do dzieci, co skutkowało umieszczeniem trzy- i czterolatka w placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Portal, powołując się na słowa sądu rodzinnego, podał, że podjęte przez RPD działania "mogą nosić wyraźne znamiona przemocy instytucjonalnej", a "machina państwowa i urzędowa została tu uruchomiona w sposób rażąco nieproporcjonalny do zaistniałego zdarzenia".

RPD odparła te zarzuty, tłumacząc, że działała w ramach swoich kompetencji, w trosce o bezpieczeństwo dzieci, a rodzina, której dotyczyła interwencja, była znana służbom i była m.in. objęta procedurą Niebieskiej Karty. 

Źródło: PAP
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Tagi:
Prokuratura
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