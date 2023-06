Rozpoczęła się przebudowa placu Defilad. "Zmieniamy tę przestrzeń w kawał normalnego, europejskiego miasta"

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział rozpoczęcie przebudowy placu Defilad. Powstanie tu plac Centralny z zielenią i zbiornikami retencyjnymi. Prace - zgodnie z założeniami - mają potrwać do lipca 2024 roku.

- Wreszcie po dziesięcioleciach niemocy to miejsce się zmieni. Zaczyna się remont. Będziemy tu mieli zupełnie nowy plac Centralny - powiedział podczas wtorkowej konferencji prasowej Rafał Trzaskowski. I dodał: - Przed chwilą rozmawiałem z wykonawcą. Mamy nadzieję, że wszystko stanie się w czasie, czyli do końca lipca przyszłego roku.

109 drzew i odwzorowana przedwojenna siatka ulic

Trzaskowski zaznaczył, że miejsce, gdzie powstanie plac Centralny, "jest trudne". - Jak zaczynamy kopać w samym centrum Warszawy, to wykopujemy mnóstwo niespodzianek. Ale jestem przekonany, że to miejsce szybko będzie wyglądało zupełnie inaczej - podkreślił.

- Miejsce będzie zielone, uporządkowane - posadzone zostanie 109 drzew kilku gatunków, ale również będzie nawiązywać do historii miasta. Zostanie odwzorowana siatka ulic, które tutaj były przed wojną. Ale samo miejsce będzie inne, nowoczesne i przestronne, z którego wszyscy będziemy dumni. To część przebudowy całego centrum. Wszystkie ulice wokół będą się zmieniać. Bo Warszawa zasługuje na nowe centrum - powiedział Trzaskowski.

Zbiorniki retencyjne zbiorą deszczówkę

Za budowę placu Centralnego będzie odpowiedzialny Zarząd Dróg Miejskich. Dyrektor tej instytucji Łukasz Puchalski podkreślił, że to historyczny moment dla ZDM, bo pierwszy raz realizuje inwestycję, która nie jest drogą.

- Projekt z jednej strony trudny, z drugiej strony łatwy. Łatwy, bo możemy wygrodzić sobie teren, na którym będziemy realizować tę inwestycję, co jest niespotykane w momencie, gdy przebudowujemy drogi, po których cały czas jeżdżą samochody. O tyle trudny, że jesteśmy w sąsiedztwie budynku, który jest bardzo mocno okablowany - wyjaśnił Puchalski.

Na placu powstaną cztery zbiorniki retencyjne, w których będzie zbierana deszczówka do nawadniania. Będą znajdowały się na głębokości sześciu metrów, a w jednym przypadku nawet ośmiu.

Do budowy użyte zostanie sześć rodzajów kamienia, z czego znaczna część to kamień odzyskany z rozbiórki placu. Reszta uzupełniona zostanie kamieniem skandynawskim - grafitem w trzech kolorach: szarym, czerwonym i zielonym.

- Projekt o tyle trudny, że realizujemy go etapowo, bo trwa budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej oraz trzeba zapewnić dojazd do Pałacu Kultury - wskazał Puchalski.

"Zmieniamy tę przestrzeń w kawał normalnego, europejskiego miasta"

Wicedyrektor Biura Architektury Wojciech Wagner ocenił, że inwestycja jest kluczowa dla wizji Nowego Centrum Warszawy. - Łączy wreszcie to, co było przez dekady odizolowane wskutek takiego projektowania urbanistycznego lat 50. w złym wydaniu - monumentalnego, przeskalowanego, na co nałożyła się jeszcze kwestia przypadkowości i taniej komercji lat 90. - wyjaśnił.